Die Leica Camera AG präsentiert sich mit einem vielfältigen Programm auf dem Fotofestival Rencontres d’Arles 2025

Zu den Programmhighlights zählen Ausstellungen, Vorträge und die exklusive Vorpremiere des Films „Leica, A Century of Vision“ von Reiner Holzemer

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Leica I ist die Leica Camera AG mit einem vielseitigen Programm auf den Rencontres d’Arles vertreten – einem der bedeutendsten internationalen Festivals für Fotografie. Seit 1970 zieht das Festival jährlich Kunstschaffende, Kurator*innen, Galerist*innen und Fotografiebegeisterte aus aller Welt in die Provence. In diesem inspirierenden Umfeld feiert Leica gemeinsam mit dem Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter e.V. (BFF) die Kraft der Fotografie – mit Ausstellungen, Vorträgen und Begegnungen, die den kulturellen Auftrag der Marke unterstreichen und ihr fotografisches Erbe lebendig werden lassen.

„Street Magic“ – Hommage an ein fotografisches Genre

In der Galerie Belle Etoile in Arles zeigt Leica einen exklusiven Auszug aus der Ausstellung „Street Magic“. Die Schau versammelt ikonische Arbeiten aus dem Leica Archiv – erstmals in dieser Form kuratiert von Karin Rehn-Kaufmann (Art Director & Chief Representative Leica Galleries International) und Inas Fayed (Chefredakteurin LFI).

Gezeigt werden Werke u. a. von Henri Cartier-Bresson, René Burri, Elliott Erwitt, Jane Evelyn Atwood, Martine Franck und William Klein – Namen, die die Geschichte der Street Photography geprägt haben. Ihre Bilder erzählen in spektakulären, geometrischen oder auch stillen Kompositionen von einem Jahrhundert urbaner Beobachtung und künstlerischer Freiheit.

Ausstellungsdauer: 7. bis 12. Juli 2025

Vernissage: Montag, 7. Juli, 18:30 Uhr

Ort: La Belle Etoile, 7 rue des Pénitents Bleus, F-13200 Arles

Leica & BFF Talks im Hôtel Jules César

Fotograf:innen geben Einblicke in ihre Arbeit und diskutieren aktuelle Themen der Bildkultur. Die Leica Talks finden vom 9. bis 13. Juli im Hôtel Jules César statt – inmitten der pulsierenden Atmosphäre der Eröffnungswoche.

Ausgewählte Termine:

Mittwoch, 9. Juli:

11:00 Uhr – Benita Suchodrev über Berliner Clubkultur

15:00 Uhr – Alwin Maigler: Zwei Fotobücher auf einen Schlag

17:00 Uhr – Ingrid Hertfelder: Schauspielporträts im Theater Stuttgart

Donnerstag, 10. Juli:

11:00 Uhr – Gespräch mit Jane Evelyn Atwood & Karin Rehn-Kaufmann zum Leica Oskar Barnack Award

Freitag, 11. Juli:

11:00 Uhr – Michael Schnabel über Landschaftsfotografie

15:00 Uhr – Ragnar Axelsson: „Grönland, Arktis und der Klimawandel“

17:00 Uhr – Dominic Nahr: Herausforderungen des modernen Fotojournalismus

Exklusive Filmvorführung: Leica, A Century of Vision

Ein besonderes Highlight ist die Vorpremiere des Dokumentarfilms von Reiner Holzemer über die Geschichte und Gegenwart der Leica Fotografie. Der Film „Leica, A Century of Vision“ wird am 10. Juli um 15:00 Uhr in der École Nationale Supérieure de la Photographie in Arles in privater Runde gezeigt.

Weitere Informationen über das Programm sind auf der offiziellen Website zu finden.