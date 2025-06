SIGMA 17-40mm F1.8 DC | Art

Große Blendenöffnung von F1.8 und außergewöhnliche Bildqualität, die über den gesamten Zoombereich mit der eines Festbrennweitenobjektivs vergleichbar ist

Dieses Zoomobjektiv für spiegellose APS-C-Kameras verschiebt die Grenzen der Ausdruckmöglichkeiten im Foto- und Videobereich

Das Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art baut auf dem innovativen Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM | Art auf, das als erstes F1.8-Zoomobjektiv der Welt in der Foto- und Videobranche große Anerkennung fand. Dreizehn Jahre nach dessen Debüt bietet dieses Next-Generation-Objektiv nicht nur eine überragende optische Leistung, sondern mit 17-40mm auch mehr Brennweite bei gleichzeitiger Gewichtsreduzierung von über 30 %. So wird die Vielseitigkeit eines lichtstarken Standard-Zoomobjektivs erheblich gesteigert.

Neben dem schnellen und leisen, HLA (High-Response Linear Actuator) angetriebenen Autofokus, verfügt das Objektiv über einen Innenzoom-Mechanismus und zeigt lediglich minimales Focus-Breathing. Das verspricht eine hervorragende Leistung sowohl bei der Fotografie als auch bei Videoproduktionen. Sigma, der Pionier, der die Welt mit dem allerersten F1.8-Zoomobjektiv verblüffte, revolutioniert erneut die Geschichte der lichtstarken Zoomobjektive.

Hauptmerkmale

Standard-Zoomobjektiv mit großer Blendenöffnung und einer mit einem Festbrennweiten-Objektiv vergleichbaren Wiedergabeleistung

Konstant große Blende von F1.8

Das Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art bietet den Komfort eines Zoomobjektivs mit einer konstanten F1.8-Blende über den gesamten Brennweitenbereich. Dank der großen Blendenöffnung, die meist nur Festbrennweiten bieten, eignet sich das Objektiv für lichtschwache Umgebungen, wie Innenräume und Nachtszenen, sowie für Aufnahmen mit einem gestalterischen Bokeh.

Exzellente optische Performance

Der optische Aufbau, der durch die neuesten Design- und Verarbeitungstechnologien, einschließlich der Verwendung hochpräziser asphärischer Linsen, realisiert wurde, erzielt eine hervorragende optische Leistung.

Durch die gelungene Korrektur von Farblängsfehlern und sagittalem Koma erreicht das Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art selbst bei Offenblende eine hohe Auflösung. Feine Texturen und Details werden in einer beeindruckenden Klarheit wiedergegeben.

Flexible Motivgestaltung

Der Brennweitenbereich des Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art wurde gegenüber seinem Vorgänger Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM | Art erweitert. Äquivalent zum 35mm-KB-Format bietet es 25,5-60mm*. Von Landschaftsaufnahmen über Tabletop oder Reportage bis hin zu Portraits, können Fotografen die Ausdruckskraft der großen F1.8-Blende voll ausnutzen. Von Weitwinkel- bis Standartbereich lassen sich Aufnahmen frei gestalten, ohne das Objektiv wechseln zu müssen.

* Ca. 27,2-64mm in der Canon RF Mount Version.

Optisches Design zur Minimierung von Flares und Ghosting

Aufgrund modernster Simulationstechnologie aller Lichteinfall-Situationen in der Entwicklungsphase des Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art und durch Sigmas Super-Multi-Layer-Vergütung wurden Flares und Ghosting weitgehend eliminiert. So liefert das Objektiv unter allen Bedingungen kontrastreiche Ergebnisse.

Handlich und vielseitig für jede Situation

Praktischer Innenzoom für eine ausgewogene Balance

Dank des Innenzoom-Mechanismus bleibt die Gesamtlänge des Objektivs beim Verändern von Brennweite oder Fokus konstant. So ist das Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art bei Aufnahmen aus der Hand, von einem Stativ oder Gimbal einfach zu handhaben und bleibt perfekt ausbalanciert. Darüber hinaus ist diese Konstruktion weniger staub- und spritzwasseranfällig.

Verbesserte Mobilität durch ein kompaktes und leichtes Design

Das Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art ist über 30% kleiner als sein Vorgänger Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM | Art. Zudem ist sein Filterdurchmesser mit 67mm im Vergleich um eine Stufe kleiner. Für ein Zoomobjektiv mit großer Blendenöffnung ist das 17-40mm erstaunlich handlich. Die Ausdrucksstärke der F1.8-Blende kann mit einem kompakten APS-C-System genutzt werden. So ist das Objektiv ideal für Reisen, in der Alltagsfotografie sowie bei Videoproduktion – überall dort, wo es auf Mobilität ankommt.

Staubschutz, Spritzwasserschutz* und wasser- und ölabweisende Beschichtung

Zusätzlich zur staub- und spritzwassergeschützten Konstruktion ist die Frontlinse des Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen. So kann das Objektiv auch unter rauen Bedingungen zum Einsatz kommen.

* Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht vollständig mit Wasser in Kontakt kommt. Wasser im Inneren eines Objektivs kann große Schäden verursachen und es sogar irreparabel machen.

Ausgestattet mit zwei AFL-Tasten

Das Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art bietet zwei AFL-Tasten1 2, die für eine optimale Erreichbarkeit für Aufnahmen im Hoch- und Querformat positioniert wurden. Diese Tasten können über das Kameramenü kompatibler Kameras mit individuellen Funktionen belegt werden.

1 Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras. Die verfügbaren Funktionen können je nach verwendeter Kamera variieren.

2 Die FUJIFILM X Mount Version verfügt über eine AF-Funktionstaste, mit der AF-Lock/AF-Operation via Objektivschalter ausgewählt werden kann

Funktionen zur Unterstützung von Videoproduktionen

HLA-Antrieb für Geschwindigkeit und Präzision

Der Einsatz eines HLA-Antriebs (High-Response Linear Actuator) ermöglicht einen leisen, schnellen und hochpräzisen Autofokus. Der gleichmäßige, stabile Autofokus eignet sich nicht nur für die Stillfotografie, sondern ist auch perfekt für Aufnahmen mit einem Gimbal oder für Vlogging.

Minimales Focus-Breathing

Focus-Breathing wurde beim Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art äußerst effektiv unterdrückt. So bleiben Änderungen des Bildwinkels beim Verlagern des Schärfepunktes nahezu aus, was für eine sehr natürlich wirkende Schärfenachführung bei Videoaufnahmen sorgt.

Funktionaler Blendenring

Viele anspruchsvolle Nutzer schätzen es, die Blende direkt über einen Blendenring am Objektiv einstellen zu können. Das Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art bietet so einen Blendenring*. Dank seiner „De-Klick-Funktion“ ist dieses Feature auch für Filmer interessant, da die Blende in dieser Stellung stufenlos und geräuschlos eingestellt werden kann. Wer die Blende lieber am Kameragehäuse einstellt, nutzt die Lock-Funktion des Blendenrings und ist vor versehentlichem Verstellen geschützt.

*Die Canon RF Mount Version hat einen Steuerring anstelle eines Blendenrings. Die Version besitzt daher auch keinen Blendenring-Klick-Schalter oder Lock-Schalter.

Weitere Eigenschaften

HLA (High-response Linear Actuator)

Innenzoom

Staub- und Spritzwasserschutz

Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht.

Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Wasser- und ölabweisende Beschichtung (Frontlinse)

Blendenring

Die Canon RF Mount Version hat einen Steuerring anstelle eines Blendenrings.

Die Canon RF Mount Version hat einen Steuerring anstelle eines Blendenrings. Blendenring-Klick-Schalter und Blendenring-Sperrschalter

Die Canon RF Mount Version ist nicht damit ausgestattet

Die Canon RF Mount Version ist nicht damit ausgestattet Zwei AFL-Tasten

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras. Die verfügbaren Funktionen können je nach verwendeter Kamera variieren.

Die FUJIFILM X Mount Version verfügt über eine AF-Funktionstaste, mit der AF-Lock/AF-Operation via Objektivschalter ausgewählt werden kann

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras. Die verfügbaren Funktionen können je nach verwendeter Kamera variieren. Die FUJIFILM X Mount Version verfügt über eine AF-Funktionstaste, mit der AF-Lock/AF-Operation via Objektivschalter ausgewählt werden kann Fokusmodus-Schalter

FUJIFILM X Mount ist mit einem AF-Funktionseinstellschalter ausgestattet, mit dem die Funktion ausgewählt werden kann, die beim Drücken der AF-Funktionstaste verwendet werden soll.

FUJIFILM X Mount ist mit einem AF-Funktionseinstellschalter ausgestattet, mit dem die Funktion ausgewählt werden kann, die beim Drücken der AF-Funktionstaste verwendet werden soll. Anschluss-Wechsel-Service verfügbar

Unterstützt lineare und nichtlineare Übersetzung des Fokusrings

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras des L-Mount-Systems.

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras des L-Mount-Systems. Kompatibel mit SIGMA USB-Dock UD-11

Optional erhältlich / nur für L-Mount

Optional erhältlich / nur für L-Mount Jedes einzelne Objektiv durchläuft das SIGMA eigene MTF-Messsystem

Handwerkliche Qualität „Made in Aizu, Japan“

Technische Daten (beziehen sich auf die L-Mount Version)

Objektivkonstruktion: 17 Elemente in 11 Gruppen (4 SLD, 4 asphärische Elemente)

Bildwinkel: 79,7° – 39,1°

Anzahl der Blendenlamellen: 11 (runde Blendenöffnung)

Kleinste Blende: F16

Naheinstellgrenze: 28 cm

Größter Abbildungsmaßstab: 1:4,8 (bei 40mm Brennweite)

Filtergröße: Ø 67 mm

Abmessungen (maximaler Durchmesser x Länge): 72,9 mm x 115,9 mm

Gewicht: 535g

Sigma (Deutschland) GmbH: https://www.sigma-foto.de/