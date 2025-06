Wir stellen vor: Die OM SYSTEM OM-5 Mark II spiegellose Kamera mit Wechselobjektiv

Die OM Digital Solutions Corporation gibt stolz die Markteinführung der OM SYSTEM OM-5 Mark II bekannt, einer weiterentwickelten spiegellosen Kamera mit Wechselobjektiv, die für Outdoor-Fans entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Portabilität und Leistung in der Praxis erwarten.

Die OM-5 Mark II ist eine Weiterentwicklung der bewährten OM-5-Familie und bietet gezielte Upgrades dort, wo sie am wichtigsten sind – basierend auf dem Feedback von Entdeckern, die für die Natur leben. Kompakt, leicht und spritzwasser- und staubdicht konstruiert, bleibt sie eine zuverlässige Begleiterin in jedem Gelände und bei allen Wetterbedingungen.

Die OM-5 Mark II verbessert das, was Fotograf/innen am meisten schätzen. Verbessertes Handling, neue kreative Tools und zuverlässige Leistung sind in einem robusten Micro Four Thirds-Systemgehäuse untergebracht, das bereit für Abenteuer ist.

Hauptmerkmale der OM SYSTEM OM-5 Mark II:

Bewährtes, kompaktes, leichtes System, das einfach zu transportieren und schnell im Feld einzusetzen ist, um inspirierende Außenaufnahmen fehlerfrei aufzunehmen, mit einem neu gestalteten Griff für überlegene Ergonomie und sicherere Handhabung.

Erstklassige 5-Achsen-Bildstabilisierung für gleichbleibend scharfe Bilder in jeder Situation.

Der neue USB-C-Anschluss ermöglicht das Aufladen über eine Powerbank – perfekt für längere Außenaufnahmen.

Neue OM-Cinema Video Profile für beeindruckende kinoreife 4K-Filme

Jetzt mit der gefeierten Menüstruktur der OM-1-Serie für eine intuitive Steuerung.

Erhältlich in zwei klassischen Farben: Schwarz und Silber sowie einer limitierten Auflage in Sandbeige, inspiriert von Naturtönen und gemacht für Outdoor-Entdecker.

Spritzwasser- und staubdicht (IP53 1 ) mit frostsicherem Schutz bis -10°C für sicheres Fotografieren unter schwierigen Bedingungen.

Halte deine Outdoor-Erlebnisse mit computergestützter Fotografie genau so fest, wie du sie dir vorstellst – unterstützt von einer neuen dedizierten CP-Taste für schnelleren Zugriff.

Wir bei OM SYSTEM sind der Meinung, dass Creators Tools verdienen, die ihre Vision unterstützen, ohne sie zu beschweren oder unnötig kompliziert daher zu kommen. Die OM-5 Mark II ist eine Kamera, die auf Vertrauen basiert – entwickelt für alle, die mehr erkunden, weniger transportieren und echte Leistung von ihrer Ausrüstung erwarten.

Preise und Verfügbarkeit für die OM SYSTEM OM-5 Mark II

Die OM-5 Mark II wird ab Anfang/Mitte Juli 2025 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von € 1299,00 / CHF 1149,00 als Body erhältlich sein. Des Weiteren wir die Kamera im Kit mit dem 12-45mm F4.0 Pro Objektiv für € 1699,00 / CHF 1499,00 und im Kit mit dem 14-150mm II F4.0-5.6 Objektiv für € 1699,00 / CHF 1499,00 erhältlich sein.

Hinweis: Die Version in Sandbeige ist nur in begrenzter Stückzahl bis zum Ende der Verfügbarkeit erhältlich.

Detaillierte Produktspezifikationen für die OM SYSTEM OM-5 Mark II

Detaillierte Produktspezifikationen findest du auf der Website von OM SYSTEM: explore.omsystem.com/om-5-mark-ii

Kompaktes, leichtes System mit hervorragender Mobilität für die einfache Aufnahme inspirierender Außenaufnahmen

Kompaktes, leichtes System mit hoher Mobilität: Die OM SYSTEM OM-5 Mark II ist eine kompakte, leichte, hochmobile Kamera, die ca. 125,3 mm × 85,2 mm × 52,0 mm (WHD) misst und ca. 418 g wiegt (einschließlich Akku und Speicherkarte). In Kombination mit dem M. ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO Standard-Zoomobjektiv wiegt sie ca. 672 g (CIPA-konform) und ist damit die perfekte Begleiterin, um die Schönheit alltäglicher Momente festzuhalten oder beeindruckende Abenteuer zu dokumentieren, egal ob du durch den Park in deiner Nachbarschaft schlenderst oder einen Berg erklimmst.Dieses Modell ist mit einer 5-Achsen-Bildstabilisierung ausgestattet, die eine Verschlusszeitkompensation von bis zu 6,5 Schritten 2 in der Mitte und bis zu 5,5 Schritten 2 an der Ecke bietet. In Verbindung mit einem kompatiblen Objektiv 3 liefert der 5-Achsen-Sync-IS bis zu 7,5 Schritte 4 in der Mitte und bis zu 6,5 Schritte in der Ecke 4 . Die leistungsstarke Bildstabilisierung ermöglicht Aufnahmen aus der Hand unter einer Vielzahl von Bedingungen, und das kompakte, leichte System ermöglicht es, sofort auf Fotomotive im Freien zu reagieren.

Exzellente Kernleistung sorgt für hohe Bildqualität: Dank des effektiven Pixel 5 Live MOS-Sensors mit 20,37 Millionen Pixeln und des TruePic IX-Bildprozessors liefert dieses Modell auch bei hohen Empfindlichkeitseinstellungen natürliche Abstufungen in Bildern mit minimalem Rauschen und hoher Bildqualität. Er ist mit einem 121-Punkt-On-Chip-Phasendetektions-AF ausgestattet, der für einen schnellen und hochpräzisen AF sorgt.Die Kamera ist mit einem USB-Typ-C-Anschluss kompatibel, so dass sie über eine Powerbank aufgeladen/mit Strom versorgt werden kann. Dieses Design ermöglicht es Benutzern, Aufnahmen im Freien zu genießen, ohne sich Gedanken über die Akkulaufzeit machen zu müssen.

Die OM-5 Mark II wurde für den Außenbereich entwickelt und ist jetzt in drei Gehäusefarben erhältlich, darunter das brandneue Sandbeige.

Ein ergonomischer Griff mit Fingerauflagen, die einen sicheren, bequemen Halt beim Fotografieren bieten. Die glatte, stromlinienförmige Oberseite macht es einfach, Schmutz und Staub während deiner Abenteuer wegzuwischen. Passend zu ihrem Outdoor-Charakter ist die OM-5 Mark II in zwei bewährten Klassikfarben erhältlich – Schwarz und Silber – und einer neuen, exklusiven Sandbeige-Version, die sich in die natürliche Umgebung einfügt und die Töne von Felsen, Erde und Wüste widerspiegelt. Diese Edition zelebriert den Abenteuergeist und die Schönheit der Natur.

Sorgenfreies Fotografieren auch bei wechselndem Wetter, wie z. B. plötzlichem Regen, mit spritzwasser- und staubgeschützter Leistung (IP531)

Das Design verfügt über eine durchgehende Abdichtung und bietet eine spritzwasser- und staubgeschützte Schutzart nach IP531 mit frostsicherem Schutz bis -10 °C, dem gleichen hohen Maß an Witterungsbeständigkeit wie das Flaggschiff-Modell OM SYSTEM OM-1 Mark II. Dank dieses Designs können sich Benutzer auch unter schwierigen Aufnahmebedingungen auf Fotomöglichkeiten konzentrieren, während sie die Natur genießen, ohne sich Sorgen über Schäden durch plötzlichen Regen, Schnee oder Spritzwasser machen zu müssen – wie z. B. durch Wasserfälle.

Die OM-5 Mark II ist außerdem mit dem Supersonic Wave Filter (SSWF) Staubreduzierungssystem ausgestattet, das bei professionellen Fotografen weltweit bekannt ist. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, vibriert der SSWF mit einer superhohen Geschwindigkeit von über 30.000 Mal pro Sekunde, um Staub und Schmutz sofort zu entfernen. Er eliminiert Staub und Schmutz, der am Bildsensor haftet, verhindert, dass er in Aufnahmen landet, und ermöglicht es, die Objektive in aller Ruhe im Freien auszutauschen.

Leistungsstarke Tools für die Computerfotografie für Kreativität unterwegs

Compositing-Techniken, die früher nur durch Nachbearbeitung am Computer möglich waren, sind dank der fortschrittlichen Funktionen der Computational Photography nun direkt in die OM-5 Mark II integriert. Nimm einfach ein Bild auf und erschließe neue fotografische Ausdrucksformen mit der neuesten digitalen Technologie.

Die OM-5 Mark II verfügt über eine spezielle CP-Taste (Computational Photography), mit der Creators sofort auf leistungsstarke Tools zugreifen können, für die früher komplexe Software erforderlich war. Mit einer schnellen Drehung des Drehreglers können Benutzer einfach zwischen den folgenden Modi wählen:

Hochauflösende Aufnahme aus der Hand

Stativaufnahme mit hoher Auflösung

Live ND (ND2–16)

Fokus-Stacking

HDR (HDR1 und HDR2)

Mehrfachbelichtung

Mit Live ND kannst du beispielsweise Szenen mit sich bewegenden Elementen wie fließendem Wasser, treibenden Wolken oder sich wiegenden Bäumen mit einem seidigen, verträumten Effekt fotografieren, ohne dass du physische ND-Filter mit dir führen musst. Es simuliert den Langzeitbelichtungseffekt direkt in der Kamera, auch bei hellem Tageslicht.

Ebenfalls enthalten sind Funktionen wie Live Composite, das die Echtzeitüberwachung von Langzeitbelichtungen ermöglicht – ideal für die Aufnahme von Sternenspuren, Lichtmalerei oder Feuerwerk – und Pro Capture, das mit der Pufferung von Bildern beginnt, sobald der Auslöser halb gedrückt wird, um sicherzustellen, dass du nie den perfekten Moment verpassen.

Die neuen Modi Night Vision, Starry Sky AF und Handheld Assist machen das Fotografieren des Nachthimmels zugänglicher und angenehmer und helfen dir, die Schönheit eines Sternenhimmels ohne Stativ einzufangen.

Zusätzliche Funktionen

Gleiche neue und intuitive Menükonfiguration wie bei der OM-1-Serie

Nimm ganz einfach wunderschöne, kinoreife Videos in den Bildmodi OM-Cinema1/OM-Cinema2 auf, die speziell für Videos entwickelt wurden.

Lampe für Videoaufzeichnung

Festlegen des benutzerdefinierten Modusnamens (bis zu 12 alphanumerische Zeichen)

Verwandtes Zubehör

F-5AC USB AC ADAPTER (JETZT VERFÜGBAR): Der Akku kann in der Kamera aufgeladen werden, wenn er an das USB-Kabel angeschlossen ist, das im Lieferumfang der OM-5 Mark II enthalten ist.

Empfohlener Verkaufspreis: CHF/€ 39,90

RM-WR2 Funkfernbedienung (ab sofort verfügbar): Diese kabellose Fernbedienung verfügt über eine spritzwasser- und staubdichte IP57-Klasse6-Konstruktion und ermöglicht Fernaufnahmen (Kommunikationsreichweite: innerhalb von 10 m um das Kameragehäuse) in jeder Art von Umgebung, wenn sie mit der OM-5 Mark II verbunden ist. Es verfügt außerdem über ein energiesparendes Design, das Bluetooth® Low Energy für die Kommunikation verwendet, mit dem die Videoaufzeichnung gestartet und gestoppt werden kann. Es enthält ein Kabel zur Verwendung als kabelgebundene Fernbedienung.

Empfohlener Verkaufspreis: CHF 79,90/ € 99,90

Unterstützende Software und Apps

Die OM Image Share App (OI. Share): Diese Smartphone-App wird verwendet, um über WLAN eine Verbindung zur Kamera herzustellen, Aufnahmedaten zu übertragen und Fernbedienungen durchzuführen. Bei der OM-5 Mark II kann OI. Share verwendet werden, um die Firmware auf dem Kameragehäuse zu aktualisieren und Kameraeinstellungen zu sichern/wiederherzustellen.

OM Workspace Bildbearbeitungssoftware:

OM Workspace Bildbearbeitungssoftware: Diese Bildbearbeitungssoftware enthält erweiterte RAW-Verarbeitungs- und Bearbeitungsfunktionen. Es ermöglicht die Verarbeitung von Einstellungen, die auf die Kamera angewendet werden können, und die Bearbeitung wie Tonwertkurve und Entschleierung. Darüber hinaus ist die AI Noise Reduction-Funktion für die RAW-Verarbeitung7 ausgestattet. Wenn Sie diese Funktion bei der Verarbeitung von RAW-Dateien anwenden, die mit einer unterstützten Kamera8 aufgenommen wurden, werden klarere Bilder erzeugt.