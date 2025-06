Früher wurden sowohl die Informationen als auch die Bilder, die in Wikipedia zu finden waren, kritisiert. Bilder von Stars und Sternchen erstrahlen dank Wikipedia-Porträts im neuen Glanz.

Wikipedia-Einträge sind berüchtigt für ihre schlechten Fotos – so sehr, dass es eine ganze Instagram-Seite gibt, die sich mit schlechten Wikipedia-Fotos beschäftigt. Genau hier setzt das Projekt Wikiportraits an: Mit viel Herzblut und fotografischem Können sorgt eine Gruppe von Fotograf:innen dafür, dass Stars und bekannte Persönlichkeiten endlich in würdigem Licht erscheinen. Die neuen Bilder sind sogar lizenzfrei nutzbar – ein Gewinn für Wikipedia und seine Millionen Nutzer. Also, falls du dich beim nächsten Wikipedia-Besuch fragst, warum dein Lieblingsschauspieler plötzlich so fotogen aussieht – hier steckt mehr als nur ein gutes Licht dahinter!

Wikipedia-Porträts im neuen Glanz

Eine kleine Selektion der Abbildungen von WikiPortraits-Fotografen: Abbildungen von Latif Nasser, Lupita Nyong’o, Tom Hiddleston, Niina Petrokina und anderen!