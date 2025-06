Ankündigung der Entwicklung der Sigma AF Cine Line

Die Sigma Corporation (CEO: Kazuto Yamaki) ist erfreut, die Entwicklung des Sigma 28-45mm T2 FF und Sigma 28-105mm T3 FF, aus der neuen Reihe der AF Cine Line, als Teil der Sigma Cine-Objektivserie, bekannt zu geben.

Markteinführung: Sigma 28-45mm T2 FF / November 2025, Sigma 28-105mm T3 FF / Frühjahr 2026

Verfügbare Anschlüsse: L-Mount, Sony E-Mount

Preis: Noch nicht bekannt

Sigma bringt als erste AF-kompatible Cine-Objektivserie aus ihrem Haus die Sigma AF Cine Line Innovation in die Filmproduktionsszene.

Aufbauend auf dem optischen System von Sigmas Art-Objektiven bietet die AF Cine Line eine außergewöhnliche Abbildungs-Performance sowie einen hochpräzisen Autofokus mit exzellenter Tracking-Fähigkeit. Kombiniert werden diese Eigenschaften mit der für professionelle Kinoproduktionen erforderlichen Ergonomie.

Dies ermöglicht es, verschiedene Aufnahmestile und Set-Aufbauten zu bewältigen, die mit herkömmlichen Still- oder Cine-Objektiven eine Herausforderung darstellen.

Die AF Cine Line, die die neueste Technologie von Sigma verkörpert, erweitert die Möglichkeiten des visuellen Ausdrucks und bietet neue Möglichkeiten für die zukünftige Filmproduktion.

Fortschrittliches optisches Design und hervorragende Abbildungs-Performance

Die optischen Systeme des Sigma 28-45mm T2 FF und des Sigma 28-105mm T3 FF beinhalten das Design der hochgelobten Objektive – Sigma 28-45mm F1.8 DG DN | Art und Sigma 28-105mm F2.8 DG DN | Art. Die Kombination aus jahrelanger Erfahrung im Objektivdesign, neuester Entwicklungstechnologie und den fortschrittlichen Fertigungstechniken von Sigmas einzigem Produktionsstandort, der Fabrik in Aizu, sorgt bei diesen Objektiven für eine außergewöhnliche Auflösung und ein wunderschönes Bokeh, unabhängig von Brennweite und Fokusposition. Zudem liefern die Objektive einen scharfen, klaren Look mit minimalem Flare und Ghosting.

Exzellente mechanische Konstruktion und Professionelle Bedienbarkeit

Die AF Cine Line liefert die Abbildungs-Performance und Zuverlässigkeit der Sigma Art-Objektive und bietet eine für die professionelle Kinoproduktion optimierte Mechanik und Bedienbarkeit im Cine-Stil. Die Objektive verfügen über einen Fokusring mit begrenzter Drehung, 0.8M Pitch-Gears nach Industriestandard und einen klickfreien Blendenring, um den Anforderungen der Film-Industrie gerecht zu werden.

AF-System mit hervorragendem Tracking und nahezu geräuschlosem Betrieb

Die Sigma AF Cine-Objektive sind mit einem HLA-Linearmotor (High-Response Linear Actuator) ausgestattet. So fangen die Objektive intensive Bewegungen in Actionszenen, schnelle Fokuswechsel bei kardanischen oder handgeführten Aufnahmen und unvorhersehbare Momente in Dokumentarfilmen ein, ohne auch nur den Bruchteil einer Sekunde zu verpassen. Die Sigma AF Cine Line bietet Filmemachern in verschiedensten Aufnahmesituationen zuverlässige Unterstützung.

Spezifikationen

[Gemeinsame Spezifikationen]

Verfügbare Anschlüsse: L-Mount, Sony E-Mount

Front Filter: M 82 x 0.75 mm

Objektivbezeichnung Naheinstellgrenze Frontdurchmesser Länge* Gewicht* 28-45mm T2 FF 0,3 m / 1’0 95 mm / 3.7″ 151,3 mm / 6″ TBD 28-105mm T3 FF 0,4 m / 1’4 95 mm / 3.7″ 157,9 mm / 6.3″ TBD

*Die Angaben beziehen sich auf PL Mount

Zubehör (Im Lieferumfang):

Frontdeckel LCF-82 IV

Rückdeckel LCR III

Lens Support Foot SF-91

Zubehör (Optional):

USB Dock UD-11 (nur für L-Mount)

Clamp-on Ring COR-21 (nur für 28-45mm T2 FF)

WR Ceramic Protector 82mm

WR Protector 82mm

Protector 82mm

WR UV Filter 82mm

WR Circular PL Filter 82mm

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale autorisierte SIGMA Vertretung, die Sie unter dem nachfolgenden Link finden: https://www.sigma-global.com/en/world-network/