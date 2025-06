In Plain Sight – Candid Urban Encounters Bildband

Wir stellen euch den Bildband In Plain Sight – Candid Urban Encounters vor. Er zeigt unverfälschte urbane Begegnungen des Street- und Dokumentarfotografen Jens Krauer.

Das Fotobuch In Plain Sight. Candid Urban Encounters des Street- und Dokumentarfotografen Jens Krauer fasst zehn Jahre Arbeit in Metropolen wie New York, Paris und Amsterdam zusammen. Mit seiner Kamera dokumentierte er das Leben derer, die oft übersehen werden, und hielt spontane Schwarz- Weiß-Momente voller Emotionen fest – von traurig und intim bis skurril und humorvoll. Krauer zeigt dabei den unverfälschten Alltag und richtet seinen Blick auf das Leben in der Hektik der Großstadtstraßen. In Plain Sight lädt dazu ein, diese ungeschönten Augenblicke aus neuen Perspektiven zu erleben. Das Fotobuch ist ein visueller Dialog, der den Betrachter auffordert, eigene Geschichten zu den fotografierten Szenen zu schreiben, und macht Krauer zu einem Chronisten urbaner Begegnungen. Jens Krauer hat nun auch seine erste größere Ausstellung in Deutschland: „Urban City Stories: Street Reflections“ ist noch bis zum 4. Mai in der VHS Photogalerie in Stuttgart zu sehen.

Bilder aus dem Bildband: In Plain Sight – Candid Urban Encounters