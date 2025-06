Die Künstlerliste der Wiesbadener Fototage 2025 ist ab sofort online einsehbar. Vom 23. August bis 7. September zeigen 38 internationale Positionen in sieben Ausstellungsorten Arbeiten zum Festivalthema „Zukunft? Welche Zukunft?!“. Unter dem Stichwort Wiesbadener Fototage 2025 Künstlerliste sind alle ausgewählten Foto- und Videoprojekte jetzt unter www.wiesbadener-fototage.de gelistet.

Aus über 550 Bewerbungen aus 25 Ländern wählte die Jury Beiträge von Künstlern wie Tobias Kruse, Jenny Bewer, Sofia Samoylova oder Paula Winkler aus. Ergänzt wird der Ausstellungsparcours durch ein umfangreiches Festivalprogramm mit Führungen, Vorträgen, Artist Talks und Workshops. Eröffnet wird am 23. August im Künstlerverein Walkmühle mit der Verleihung des Jurypreises. Am 24. August folgt der Artist Dialogue Day mit Gesprächen in den Ausstellungen.

Alle Details und Programme unter: www.wiesbadener-fototage.de

Pressemitteilung Wiesbadener Fototage: