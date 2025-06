Wie vom Kunstwind verweht – das sind Fotoprojekte für den Garten, bei denen James Paterson Ihnen zeigt, wie Sie mit einem Weitwinkelobjektiv und einem Laubbläser Bewegung in Ihre Bilder bringen.

Die typische Herangehensweise bei der Blumenfotografie besteht darin, eine lange Brennweite oder ein Makroobjektiv zu verwenden und den Hintergrund mit geringer Schärfentiefe unscharf zu machen, um den Fokus auf das Motiv zu lenken. Aber warum nicht einen anderen Ansatz für die Hintergrundunschärfe wählen? In diesem Projekt geht es darum, den Hintergrund durch Bewegung unscharf zu machen. Um dies zu erreichen, gibt es zwei wichtige Faktoren. Erstens müssen wir uns auf eine lange Belichtungszeit einstellen – die üblichen Tricks für Langzeitbelichtungen, wie die Verwendung eines Stativs und eines Neutraldichtefilters(Empfehlungen auf PhotoScala), kommen also zum Einsatz. Zweitens müssen wir einen Weg finden, einige Teile der Szene ruhig zu halten, während sich andere bewegen. Hier kommt unsere Geheimwaffe ins Spiel, ein Laubbläser. Mit dem Laubbläser können wir einen Windhauch dorthin lenken, wo wir ihn brauchen, und so Bewegung in die Pflanzen und Blumen bringen, was in Kombination mit unserer langen Belichtungszeit zu einer schönen Unschärfe führt. Um eine einzelne Blüte perfekt scharf zu bekommen, können wir sie mit einer Klemme fixieren. Auf diese Weise erhalten wir eine schöne Kombination aus unscharfen und scharfen Details.

Vom Kunstwind verweht: Fotoprojekt für den Garten

Bokeh in Bewegung: Erzeugen Sie mit einem Laubbläser einen bewegten Hintergrund.