Zum anderen, weil man bei solch extremen Brennweitenspannen vom Weitwinkel bis in den hohen Telebereich üblicherweise Kompromisse bei der Abbildungsleistung eingehen muss, wenn man das Objektiv gleichzeitig einigermaßen handlich bauen möchte. Denn die Größe und das Gewicht spielen in der Reisezoom-Klasse eine wichtige Rolle. Reisefotografen möchten für alle spontanen Motivsituationen gerüstet sein, ohne dafür extra das Objektiv wechseln zu müssen. Gleichzeitig darf das Objektiv nur wenig Platz in der Fototasche benötigen und sollte so leicht ausfallen, dass es im Handgepäck auf Flugreisen nicht so viel des erlaubten Gewichts in Anspruch nimmt. Wir haben uns die „eierlegende Wollmilchsau“ von Nikon im Labor und in der Praxis angesehen.

Erstaunlich kompakt und leicht

Bedenken wir die enorme Brennweitenspanne, die das Nikkor Z 28–400 mm f/4–8 VR abdeckt, fällt das Gehäuse mit Abmessung von 85 x 142 Millimetern und einem Gewicht von lediglich 725 Gramm überraschend kompakt und leicht aus. Wie ist das möglich? Wie eingangs erwähnt, geht solch eine Kombination aus Brennweite, Gehäusegröße und Gewicht mit Kompromissen einher. So fällt das Nikkor Z 28–400 mm mit maximalen Blendenöffnungen von f/4 im Weitwinkel bis nur noch f/8 im Tele lediglich durchschnittlich lichtstark aus. Heißt in der Praxis: Man braucht möglichst viel Licht, um scharfe Fotos aus der Hand aufnehmen zu können, ohne dafür die ISO-Empfindlichkeit der Kamera stark erhöhen zu müssen. Letzteres kann nämlich – je nach Kameramodell – schnell zu sichtbarem Bildrauschen führen. Um das zu vermeiden, wird mit dem Nikkor Z 28–400 mm f/4–8 VR am besten bei hellem Tageslicht fotografiert. Da auf der Hersteller-Seite nicht genau vermerkt ist, bei welcher Brennweite welche maximale Blendenöffnung verfügbar ist, haben wir eine Zoomreihe fotografiert und die Blendenwerte in den EXIF-Daten der Fotos ausgewertet. Das Ergebnis: Angefangen bei 28 mm und f/4, schließt sich die Blende recht schnell. Ab etwa 41 mm ist man schon bei f/5, ab 50 mm bei f/5,6, ab 89 mm bei f/6,3, ab 130 mm bei f/7,1 und ab 200 mm muss man bis zum Tele-Ende mit einer maximalen Blendenöffnung f/8 auskommen.

Sollte das Licht nicht ideal sein, weil der Himmel zum Beispiel stark bewölkt ist, dann hilft die integrierte optische Bildstabilisierung (VR) dabei, die ISO-Empfindlichkeit niedrig zu halten und auch mal mit einer Verschlusszeit zu fotografieren, die ohne Stabilisierung zu einer verwackelten Aufnahme führen würde. Die Entenfamilie auf unserem Praxisfoto ließ sich bei 400 mm mit einer 1/250 Sekunde festhalten. Laut Nikon ermöglicht die optische Bildstabilisierung um bis zu fünf Blendenstufen längere Verschlusszeiten. In Verbindung mit einer am Sensor stabilisierten Kamera (IBIS) sind sogar um 5,5 Blendenstufen längere Belichtungszeiten möglich. Im Praxistest konnten wir diese Angaben nicht ganz bestätigen – bei 28 mm waren aber noch scharfe Fotos mit einer Belichtungszeit von 0,5 Sekunden möglich. Das entspricht etwa vier Blendenstufen. Im vollen Tele bei 400 mm tat sich die Stabilisierung erwartungsgemäß schwerer. Mit einer 1/200 Sekunde (eine Blendenstufe) waren die Bilder noch richtig scharf. Mit einer 1/100 und einer 1/50 Sekunde (zwei bzw. drei Blendenstufen) ließ die Schärfe bei einer 100-Prozent-Ansicht am Monitor leicht nach. Zoomt man nicht ganz hinein, gehen die Bilder aber durchaus in Ordnung.