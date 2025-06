Mit Zorro-Maske durchs Blumenbeet: Der Gartenschläfer ist Gartentier des Jahres 2025

Er frisst Schnecken, liebt Verstecke und schläft den Winter durch: Der Gartenschläfer ist mit großem Vorsprung zum Gartentier des Jahres 2025 gewählt worden. Der kleine und stark gefährdete Nager überzeugt als nachtaktiver Nützling – und braucht naturnahe Gärten als sicheren Rückzugsort.

Der Gartenschläfer hat sich mit einem Wahlergebnis von 39,7 Prozent den ersten Platz bei der diesjährigen Gartentierwahl gesichert. 3.648 der insgesamt 9.181 abgegebenen Stimmen entfielen auf den kleinen nachtaktiven Bilch. Damit ließ er die übrigen Kandidaten deutlich hinter sich. Auf dem zweiten Platz landete der Sperber mit 1.713 Stimmen, die Garten-Bänderschnecke belegt mit 1.361 Stimmen den dritten Platz. Zu den weiteren Finalisten gehörten in diesem Jahr der Grasfrosch (1.212 Stimmen), die Totenkopfschwebfliege (819 Stimmen) und der Streckfuß (428 Stimmen).

„Der Gartenschläfer ist mittlerweile selten geworden und gilt in Deutschland als stark gefährdet. Umso erfreulicher ist, dass er als frisch gewähltes ‚Gartentier des Jahres 2025‘ nun besondere Aufmerksamkeit bekommt. Mit seinem markanten Aussehen und seiner nachtaktiven Lebensweise ist er ein toller Botschafter für die oftmals verborgene Artenvielfalt in unseren Gärten. Wer seinen Garten naturnah und strukturreich gestaltet, kann viel Gutes für den kleinen Nager mit der Zorro-Maske und viele andere Arten tun“, erklärt Florian Amrhein, Pressesprecher der Heinz Sielmann Stiftung.

Scheuer Langschläfer und Kletterkünstler

Der Gartenschläfer (Eliomys quercinus) ist ein nachtaktiver Kleinsäuger aus der Familie der Bilche. Sein auffälligstes Kennzeichen ist die schwarze „Zorro“-Kopfzeichnung um die Augen. Mit einem buschigen Schwanz ausgestattet, kann er sehr geschickt klettern. Als typische Rückzugsorte dienen ihm alte Bäume mit Höhlen, dickes Totholz und dichte Gebüsche. Auch Strukturen wie Steinhaufen, Laub- oder Reisighaufen sowie Nistkästen werden von ihm gern als Unterschlupf angenommen. In Mittelgebirgsregionen nutzt er neben dichten Gehölzen vor allem Felsspalten und andere natürliche Verstecke.

Wichtig ist, dass diese Unterschlüpfe ruhige und sichere Plätze darstellen: Dort bauen Gartenschläfer ihre kugelförmigen Nester und halten sich tagsüber verborgen. Wie seine Verwandten, der Siebenschläfer und die Haselmaus, hält auch der Gartenschläfer ausgedehnten Winterschlaf: In Mitteleuropa schläft er in der Regel von Oktober bis April, um danach im Frühling putzmunter zu erwachen.

Lebensräume und Nahrungsangebote schwinden

Obwohl er den Garten schon im Namen trägt, ist der Gartenschläfer ein seltener Gartengast, den man nur in bestimmten Regionen von Deutschland antrifft. Ursprünglich war die Art in vielen Teilen Süd- und Mitteldeutschlands heimisch und besiedelte überwiegend Laub- und Mischwälder. Als Kulturfolger bewohnt der Gartenschläfer jedoch heutzutage auch Kulturlandschaften: Er kommt in naturnahen Hausgärten, Streuobstwiesen oder auch in alten Weinbergen vor.

Sein heutiges Hauptverbreitungsgebiet ist vor allem Südwestdeutschland – etwa im Rheintal, im Moseltal, im Taunus oder im Schwarzwald. Aber auch im Harz, im Thüringischen Schiefergebirge oder im Frankenwald gibt es vereinzelt Vorkommen. Sein ohnehin eng begrenztes Verbreitungsgebiet hat in den letzten Jahrzehnten um etwa ein Drittel abgenommen. In der Roten Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere Deutschlands wird die Art inzwischen als „stark gefährdet“ geführt.

Ursachen für den Rückgang sind vor allem der Verlust naturnaher Kleinststrukturen und ein immer knapper werdendes Nahrungsangebot. Intensive Forstwirtschaft und urbane Verdichtung entfernen das für den Gartenschläfer lebenswichtige Totholz und Unterholz, während der dramatische Insektenschwund seine Ernährungsgrundlage stark einschränkt. Die verbliebenen Populationen gelten häufig als klein und isoliert – ein Zustand, der ihr Aussterben stark begünstigt.

Ernährung und Nutzen im Garten

Als typischer Allesfresser verspeist der Gartenschläfer ein buntes Potpourri aus Insekten, Würmern und Schnecken, ergänzt seine Kost aber auch um Eier, Früchte, Beeren, Samen und Knospen. Gelegentlich erbeutet er sogar kleine Wirbeltiere. Indem der Gartenschläfer zum Beispiel Nacktschnecken und Insekten frisst, trägt er zur Bestandsregulation anderer Arten bei und unterstützt das ökologische Gleichgewicht. Damit leistet er auch im Garten einen wertvollen Dienst.

Gartenfreunde können sich also über diesen possierlichen Nützling freuen. Wer dem Gartenschläfer helfen möchte, sollte seinen Garten naturnah gestalten. Das heißt: Belassen Sie Laubhaufen und Totholz, pflanzen Sie Sträucher oder Hecken als Deckung und hängen Sie gegebenenfalls einen passenden Nistkasten auf. Vermeiden Sie unbedingt den Einsatz von Pestiziden und vor allem Rattengift – Gartenschläfer fressen Würmer und Nagetiere und vergiften sich dadurch leicht. Jede Maßnahme, die einen „wilden Winkel“ im Garten erhält, kommt dem Gartenschläfer zugute – und mit ihm noch vielen weiteren schützenswerten Arten.

Mit naturnahen Gärten wertvolle Lebensräume schaffen

Mit der Wahl zum Gartentier des Jahres setzt sich die Heinz Sielmann Stiftung bereits seit 2010 öffentlichkeitswirksam für naturnahe Gartengestaltung ein und möchte mehr Aufmerksamkeit für die im Garten lebenden Wildtiere schaffen. Die zur Wahl stehenden Tierarten werden im Vorfeld von einem Expertengremium der Stiftung ausgesucht. Das Besondere an der Gartentierwahl ist, dass danach das Publikum über den Gewinner entscheidet.

Alle naturbegeisterten Menschen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz konnten im diesjährigen Aktionszeitraum vom 8. April bis 3. Juni 2025 ihre Stimme auf der Webseite der Heinz Sielmann Stiftung abgeben und mitentscheiden. Pressesprecher Florian Amrhein betont: „Wer bei der Gartentierwahl abstimmt, bringt nicht nur seine persönliche Sympathie für Tiere zum Ausdruck, sondern bekennt auch ein echtes Interesse daran, unsere Natur zu schützen und Lebensräume zu bewahren.“

Mehr Infos unter www.sielmann-stiftung.de/ gartentierwahl