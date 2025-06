Für alle Interessierten der Panoramafotografie: Vom 21. bis 25. Juli 2025 bietet das Photo+Medienforum Kiel einen „360° Panoramafotografie und Virtuelle Touren – Basic“ Kurs an, bei dem die Teilnehmer in zwei Teilen das Erstellen und den interaktiven Einsatz von 360° Kugelpanoramen auf Webseiten und in 3D Programmen erlernen.

Kursbeschreibung: Die Teilnehmer erlernen in zwei Teilen das Erstellen und den interaktiven Einsatz von 360° Kugelpanoramen auf Webseiten und in 3D Programmen. Im ersten Teil des Workshops geht es um die Grundlagen der 360 Grad Panoramafotografie. Das beinhaltet die Aufnahmetechnik mit einer über den Nodal-Punkt auf einem Stativ adaptierten Kamera und die Erstellung der aus dieser Technik resultierenden Kugelbilder in einer speziellen Panoramasoftware. Der zweite Teil des Workshops befasst sich mit den Einsatzfeldern der erstellten 360 Grad Panoramen. Hier wird eine Software zur Erstellung von Panoramatouren vorgestellt und der Einsatz von HDR-Panoramen als Hintergrundbild und Beleuchtungsmittel in 3D Programmen.

360° Panoramafotografie und Virtuelle Touren – Basic: Inhalte

Einführung in die 360 Grad Panorama Fotografie

Vorführung und Einsatz der Kameratechnik in Kombination Brennweite und Nodal-Punkt

Beispielhafte Erstellung einer Bildsequenz für ein Kugelpanorama.

Erstellung eines Konzepts für eine Panoramatour nach gestellten Vorgaben

Aufnahme der Panoramatour on Location mit mindestens drei Standpunkten

Audioquellen und Videosequenz für interaktive Inhalte

Berechnung der KugelPanoramen In PTGui und Export als 360° equirektangulares Bild mit 32bit Farbtiefe

Bearbeitung der Aufnahmen in Photoshop.

Einführung in die Pano2VR Software um eine Panoramatour für die Präsentation im Internet zu erstellen

Einführung in der Nutzung des HDRI-360° Panoramas in 3D Software als Beleuchtungsmittel und Hintergrundbild

Bearbeitung der Panoramatour in Pano2VR

Präsentation von Renderings oder in Realtime in dem jeweiligen 3D Programm

Voraussetzungen: Fotografische Grundkenntnisse und der sichere Umgang mit einem PC.

Zum Kurs mitbringen

eigene Kamera inklusive Speichermedium und einem Weitwinkel-Objektiv

optional: Fisheye-Objektiv



Termin & Preis

21.- 25.07.2025

je von 09.00 – 17.00 Uhr

Preis: 650 Euro

Weitere Informationen zu Buchung und Unterkunft gibt es auch hier auf der Webseite des Photo+Medienforum Kiel: https://www.photomedienforum.de/event-details/panoramafotografie-2025