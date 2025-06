Neu: Godox TT520III: Kompakt, flexibel und zuverlässig blitzen

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland stellt mit dem neuen Godox TT520III THINKLITE Kamera Blitz eine leistungsstarke und vielseitige Blitzlösung vor, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Fotografen begeistert. Dank durchdachter Technik, intuitiver Bedienung und flexibler Kompatibilität ist der TT520III der ideale Begleiter für kreative Lichtgestaltung – im Studio wie auch on location.

Vielseitige Steuerung mit präziser Leistung

Ein zentrales Merkmal ist der integrierte 433MHz-Empfänger, der in Kombination mit dem mitgelieferten RT-Transmitter eine drahtlose Auslösung über 16 Kanäle ermöglicht. Dies sorgt für eine besonders einfache und stabile Blitzsynchronisation – auch in komplexen Setups mit mehreren Geräten. Der Blitz kann zudem flexibel als Aufsteckblitz, über optische Slave-Modi (S1/S2) oder per PC-Sync-Port verwendet werden, was Fotograf:innen vielfältige Einsatzmöglichkeiten eröffnet.

Auch bei der Bedienung überzeugt der TT520III mit einem klar strukturierten Display und einer einfachen Menüführung. In der manuellen Steuerung stehen acht Leistungsstufen von 1/128 bis zur vollen Leistung zur Verfügung, die in feinen 1/3-Stufen angepasst werden können. So lässt sich das Licht äußerst exakt auf Motiv, Umgebung und gewünschte Bildwirkung abstimmen. Die schnelle Recyclingzeit von rund 1,8 Sekunden und die Blitzdauer von bis zu 1/31000 Sekunden garantieren dabei eine zügige und verlässliche Arbeitsweise – ideal für dynamische Fotosituationen.

Dank des dreh- und neigbaren Blitzkopfs ist auch indirektes Blitzen problemlos möglich. Ein integrierter Reflektor und ein Weitwinkel-Diffusor erweitern die kreativen Lichtoptionen zusätzlich. Besonders praktisch: Der TT520III lässt sich mit weiterem Zubehör wie den AK-R1 Magnetaufsätzen oder Bowens-kompatiblen Lichtformern kombinieren und kann bei Bedarf mit einer externen Stromquelle wie dem Godox PB960 betrieben werden.

Technische Highlights auf einen Blick

Drahtloses Auslösen über integrierten 433MHz-Empfänger (16 Kanäle) mit RT-Transmitter

Manueller Modus mit 8 Leistungsstufen (1/128 bis 1/1) in ±1/3-Stufen

Leitzahl 33 (ISO 100, in Metern) für kraftvolle Lichtausbeute

Kurze Recyclingzeit von ca. 1,8 Sekunden

Blitzdauer: 1/510 bis 1/31000 Sekunden

Universeller Hotshoe für Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic, Olympus

S1/S2-Optikmodus, PC-Sync-Port und Direktmontage möglich

Rotier- und neigbarer Blitzkopf (0°–330° horizontal, –7°–120° vertikal)

Betrieb mit 4 AA-NiMH-Akkus (bis zu 400 Auslösungen bei voller Leistung)

Integrierter Reflektor und Weitwinkel-Diffusor

Kompatibel mit Zubehör wie AK-R1 Aufsatz (in Kombination mit dem S-R1/S-R2 Adapter) und Bowens-Modifikatoren (in Verbindung mit dem S2 Blitzgerätehalter)

Anschluss für externes Power Pack (z. B. Godox PB960)

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Godox TT520III wird in Kürze bei unseren Godox Händlern für einen UVP von 72,99 Euro erhältlich sein.