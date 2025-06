Mit handlichen Abmessungen von 134 x 90 x 77 Millimetern und einem Gewicht von 735 Gramm ist die GFX100RF eine spannende Point-and-Shoot-Kamera für Reportagen, Streetfotografie und auch für den Alltag.

Fokus auf manuelle Bedienung

Mit ihrem klassisch gehaltenen Design, einem robusten Aluminiumgehäuse, vielen Bedienelementen und ihrer recht eckig geformten Gegenlichtblende erinnert die GFX100RF an analoge Zeiten. Grundsätzlich liegt die Kamera gut in der Hand, wenngleich die Griffwölbung für große Hände gerne etwas stärker ausgeprägt sein dürfte. Die Verarbeitung wirkt durch die präzise gefertigten Bedienelemente sehr hochwertig. Das Bedienkonzept ist klar auf eine manuelle Steuerung ausgelegt. Wie wir es bereits von der Fujifilm X100VI kennen, setzt der Hersteller auch bei der GFX100RF auf ein kombiniertes Einstellrad auf der Kameraoberseite. Mit diesem Rad lassen sich nicht nur die Verschlusszeit, sondern auch die ISO-Empfindlichkeit einstellen. Wird das Rad für die Verschlusszeit ganz normal gedreht, muss man für die ISO-Wahl den äußeren Ring des Rads nach oben ziehen. Die ISO-Werte werden in einem kleinen Sichtfenster angezeigt.

Die Blende lässt sich über einen Blendenring direkt am Objektiv in Drittelstufen von f/4 bis f/22 einstellen. Der Blendenring rastet spürbar ein und lässt sich etwas schwergängiger drehen. Das hat den Vorteil, dass sich der gewählte Blendenwert nicht so leicht verstellt, wenn man versehentlich dagegen stößt. Darüber hinaus steht ein weiteres Rad zur Verfügung, mit dem sich bis zu zehn verschiedene Bildformate wählen lassen (mehr dazu im Kasten rechts). Das rückseitige 3,2-Zoll-Display lässt sich nach oben und unten klappen, jedoch nicht seitlich schwenken. Wer lieber mit dem Sucher arbeitet, wird sich über das scharfe und helle Bild des großen OLED-Suchers freuen. Für die Navigation durch Menü und Fokusfelder steht ein Joystick zur Verfügung.

Individuelle Einstellmöglichkeiten

Auch das kombinierte Bedienelement an der Vorderseite, das aus einer Wippe mit integrierter Taste besteht, gefällt uns sehr gut. Über das Kameramenü lassen sich hier verschiedene Funktionen zuweisen. Im Test haben wir beispielsweise durch kurzes Wippen nach links den Weißabgleich aktiviert und durch kurzes Wippen nach rechts die Objekterkennung ein- oder ausgeschaltet. Hält man die Wippe länger nach links gedrückt, gelangt man in das Einstellmenü für den Steuerring, der sich vorne am Objektiv neben dem Blendenring befindet. Über den Steuerring lassen sich ebenfalls Funktionen wie Weißabgleich, Filmsimulation oder ND-Filter aktivieren. Im Test haben wir die Filmsimulationsmodi von Fujifilm auf den Steuerring gelegt, um schnell zwischen den 20 verschiedenen Simulationen analoger Filme wechseln zu können.

Für das längere Halten der Wippe nach rechts haben wir die Aktivierung des ND-Filters gewählt. Der Filter setzt sich mechanisch sichtbar in den Strahlengang und ermöglicht um vier Blendenstufen längere Belichtungszeiten. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man beispielsweise das Wasser eines Flusses am Tag mit einer langen Belichtung seidig und samtig fließend fotografieren möchte. Auch die mittige Taste der Einheit lässt sich frei belegen, etwa mit der Funktion zur automatischen Bildübertragung auf ein Smartphone.