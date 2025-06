Sony dominiert erneut die japanischen Verkaufscharts – gefolgt von Nikon und Canon. Überraschend: Keine Kompaktkamera unter den Top 10. Währenddessen feiert Sigma mit der Art Experience in Berlin die kreative Seite der Fotografie – inklusive Launch der neuen Sigma BF im Galerieumfeld. Und auch politisch bewegt sich etwas: Die Bundesregierung legt mit dem Aktionsplan E-Commerce konkrete Maßnahmen für mehr Fairness im Onlinehandel vor. Die Imaging Business News der KW25/25– kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW25/25

Yodobashi Kamera-Charts: Sony und Nikon führen die Verkaufslisten an

Yodobashi Camera, einer der führenden Elektronikhändler Japans, hat gerade seine neueste Rangliste der meistverkauften Kameras für Mai 2025 veröffentlicht – und Sony triumphiert mit seiner Vollformatkamera A7C II, diesmal sogar nicht nur einmal, sondern zweimal (Die Sony A7C II liegt in Kombination mit einem Zoomobjektiv-Kit auf dem ersten Platz UND belegt den dritten Platz bei den Käufen nur des Gehäuses). Interessanterweise hat es keine einzige Kompaktkamera in diese Liste geschafft. Die Rangliste von Yodobashi Camera gibt einen Einblick in den stark umkämpften japanischen Markt: Sony bleibt die Marke, die es zu schlagen gilt, Nikon hält mit und Canon ist hinten dran.

Die Rangliste:

Sony A7C II (+ FE 28-60 mm f/4-5,6) Nikon Z50 II (+ Z DX 16-50 mm f/3,5-6,3 VR und Z DX 50-250 mm f/4,5-6,3 VR) Sony A7C II Sony A1 II Nikon Z5 II Sony ZV-E10 II (+ E PZ 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS II und E 55-210 mm f/4,5-6,3 OSS) Canon EOS R10 (+ RF-S 18-150 mm f/3,5-6,3 IS STM) Canon EOS R50 (+ RF-S 18-45 mm f/4,5-6,3 IS STM und RF S 55-210 mm f/5-7,1 IS STM) Nikon Z50 II (+ Z DX 16-50 mm f/3,5-6,3 VR) Fujifilm X-M5 (+ 15-45 mm f/3,5 – 5,6 OIS PZ)

Und die beliebte Sigma BF? Nun, sie war zuvor in der Rangliste von Yodobashi Camera vertreten, aber angesichts der Ankündigung von Sigma über Lieferengpässe und Bestellverzögerungen dürfte dies den Verkauf und die Verfügbarkeit der Sigma BF einschränken.

Angesichts der aktuellen Begeisterung und Trendigkeit von Kompaktkameras fällt das Fehlen von Kompaktkameras auf – vielleicht sind sie derzeit nicht verfügbar, aber sicherlich nicht für immer. Die Märkte verändern sich schnell, und mit den bevorstehenden Sommermonaten sind Kompaktkameras der ideale Reisebegleiter, um Abenteuer festzuhalten. Das dürfte sich dann in kommenden Ranglisten widerspiegeln.

Sigma Art Experience in Berlin: Ist eine Kamera Kunst?

Das ist eine durchaus interessante Idee: Vom 22. bis 29. Juni 2025 verwandelt sich die Galerie Mond Fine Arts in Berlin-Charlottenburg in einen temporären Erlebnisraum (Popup-Store). Während der Sigma Art Experience Week feiert der Objektiv- und Kamerahersteller die Premiere der neuen Sigma BF Kamera “in einem einzigartigen, künstlerisch-kurativen Rahmen”. Die Sigma BF ist bekanntlich eine

spiegellose Systemkamera in minimalistischem Design – entwickelt für Menschen, die nicht nur fotografieren, sondern gestalten wollen, so Sigma. Im Mittelpunkt des Events steht deshalb nicht nur die Technik, sondern das kreative Umfeld, das sie inspiriert: Zwischen laufenden Ausstellungen, Künstlergesprächen und Community-Austausch soll ein Raum für neue Perspektiven entstehen. Sicherlich ein Highlight und einen Besuch wert: Der von uns geschätzte Sigma CEO Kazuto Yamaki wird zur Vernissage am 22. Juni 2025 persönlich anwesend sein und die Art Experience feierlich eröffnen. Der Eintritt ist frei.

Tickets und weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: SIGMA BF Pop-up-Store auf Eventbrite

Regierung handelt: Aktionsplan E-Commerce am Start

Defekte Ladegeräte, schadstoffbelastete Spielzeuge, gefälschten Markenprodukte und vieles mehr: Wer bei Temu und Co Waren bestellt, bekommt Produkte geliefert, die häufig massiv gegen geltendes EU-Recht verstoßen. Die Bundesregierung will das jetzt ändern und legt mit ihrem Aktionsplan E-Commerce einen Maßnahmenmix vor, der auf Fairness, Kontrolle und Nachhaltigkeit abzielt. Das ist überfällig, aber auch ambitioniert, konkret und durchaus durchsetzbar. Jetzt kommt es darauf an, mit Mut zur Sanktion, europaweiter Koordination und Ressourcen für Behörden den Plan in die Tat umzusetzen. Neben den Verbrauchern ist der Plan besonders für den stationären Handel ein Zeichen der Hoffnung: Der Staat erkennt, dass fairer Wettbewerb nicht an der Landesgrenze endet. Und Onlineplattformen dürfen keine rechtsfreien Räume sein. Es lohnt sich, in den Aktionsplan E-Commerce einen genauen Blick zu werfen:

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2025/20250129-bundesregierung-beschliesst-aktionsplan-e-commerce.html