Neuer DigiFrame mit WiFi-Funktion und 16GB Speicher für bis zu 10.000 Bilder und Videos

Braun Photo Technik präsentiert den DigiFrame 1020 WiFi weiss in einem transparenten Acryl-Rahmen und mit kostenloser Frameo Software

+++ Hochwertiges 10.1″ (25,5 cm) IPS-Panel mit Touchscreen +++ Auflösung von 1280 x 800 Pixel (16:10) +++ integriertes WiFi- +++ integrierter G-Sensor zur Anpassung der Bilddarstellung +++ integrierter 16GB-Speicher ++++ Fotos als Diashow abspielen +++ eingebauter Lautsprecher (1x1W) +++ USB 2.0 Steckplatz (max. 128GB) +++ UVP 109,00 Euro inkl.MwSt. +++

Momente, die zählen, verdienen mehr als einen Platz im Speicher des Smartphones, auf Speicherkarten oder in der Cloud. Der DigiFrame 1020 WiFi Acryl weiss von BRAUN Photo Technik aus Baden-Württemberg bietet eine stilvolle Möglichkeit, persönliche Erinnerungen sichtbar und erlebbar zu machen – jederzeit und weltweit und dabei formschön gerahmt, technisch durchdacht und intuitiv bedienbar. Mit seinem weißen Gehäuse, eingepasst in einen transparenten Acryl-Rahmen, vereint dieser digitale Bilderrahmen modernes Design mit funktionaler Raffinesse. Dabei wird der DigiFrame 1020 WiFi Acryl weiss zum dezenten Highlight in jedem Raum und fügt sich harmonisch in verschiedenste Wohn- und Arbeitsumgebungen ein.

Doch seine äußere Erscheinung ist nur der Anfang. Im Inneren arbeitet ein hochauflösendes 10,1-Zoll-IPS-Panel (25,5 cm Bildschirmdiagonale), das mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel im 16:10-Format für eine brillante Darstellung sorgt. Der integrierte Touchscreen ermöglicht eine intuitive Bedienung, die durch das aufgespielte Frameo-System noch erweitert wird. Diese speziell entwickelte Software erlaubt es, Fotos und kurze Videos mit einer Länge von bis zu 15 Sekunden direkt über WiFi auf den Rahmen zu übertragen – ganz gleich, ob von Freunden aus der Nachbarschaft oder Familienmitgliedern am anderen Ende der Welt.

Ein integrierter G-Sensor sorgt dafür, dass Inhalte stets in der richtigen Ausrichtung angezeigt werden – ob im Quer- oder Hochformat. Der DigiFrame erkennt automatisch die Lage und passt die Bilddarstellung entsprechend an. Mit einem internen Speicher von 16GB bietet er Raum für bis zu 10.000 Fotos oder Videos und unterstützt dabei die gängigen Formate JPEG, PNG und MP4. Zusätzlich erlaubt ein USB-2.0-Anschluss das Einlesen weiterer Medien von externen Speichermedien mit bis zu 128GB Kapazität.

Features: Lautsprecher, Stromverbrauch und mehr

Auch akustisch bleibt der DigiFrame 1020 WiFi Acryl weiss nicht stumm: Ein eingebauter Lautsprecher (1x1W) verleiht den bewegten Erinnerungen einen passenden Klang. Die Energieversorgung erfolgt über einen USB-C-Anschluss, das passende 5V Netzteil liegt dem Gerät ebenso bei wie ein USB-A auf USB-C-Kabel. Damit ist der digitale Bilderrahmen nicht nur flexibel in der Anwendung, sondern auch komfortabel im Handling.

Die Wiedergabe kann als klassische Diashow erfolgen und schafft so ein fortwährendes Bilderlebnis. Unterstützt wird dies von einem stabilen Standfuß, der den Rahmen sicher in Szene setzt – sei es im Regal, auf dem Schreibtisch oder der Kommode. Das integrierte WiFi-Modul funkt im 2.4 GHz Frequenzband (802.11b/g/n) und sorgt für eine verlässliche Verbindung zum Heimnetzwerk.

Mit seinen kompakten Abmessungen von ca. 283 x 192 x 23 mm und einem Gewicht von rund 980g ist der DigiFrame nicht nur ein technologisches, sondern auch ein gestalterisches Element. Die Benutzerführung erfolgt wahlweise in einer Vielzahl von Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und viele mehr – ideal für den internationalen Einsatz oder multilinguale Haushalte.

Der DigiFrame 1020 WiFi Acryl weiss von BRAUN Photo Technik ist mehr als ein digitaler Bilderrahmen – er ist ein Fenster in die eigenen Erinnerungen, ein Ort für geteilte Geschichten und ein ruhiger Kontrapunkt zur Schnelllebigkeit des digitalen Zeitalters.

Preis und Verfügbarkeit

Der BRAUN DigiFrame 1020 WiFi Acryl weiss ist ab Ende Juni 2025 für einen empfohlenen Endkundenpreis von 109,00 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich.

Weitere Informationen zu BRAUN Photo Technik: www.braun-phototechnik.de