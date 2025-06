Sigma Cine Objektive – Aizu Prime Line

Verfügbare Anschlüsse: PL Mount, Sony E-Mount

Zubehör im Lieferumfang: Frontdeckel LCC-95 II, Rückdeckel LCR III, Objektiv-Stützfuß SF-61

Markteinführung: August 2025

Preis: je 7.999.00 €

Brillant bei T1.3: Neue Ausdrucksformen schaffen. Neuer Maßstab für das Filmemachen.

Sigma stellt die Aizu Prime Line vor – die weltweit erste Large-Format Cine-Objektivreihe*, bei der alle Brennweiten einen Blendenwert von T1.3 bieten.

Dieses Lineup kombiniert eine moderne Schärfe mit einem organischen und natürlich weichen Look, was dem Bild eine reiche Textur und Tiefe verleiht.

Mit ihrer unvergleichlichen Lichtstärke, ihrem raffinierten Bild-Look und ihrer zuverlässigen Leistung verkörpert die Aizu Prime Line die bewährte „Made in Aizu, Japan“ -Technologie und -Qualität und setzt damit einen neuen Standard.

Die Reihe aus 12 Cine-Objektiven bietet eine durchgängige T1.3-Blende über den gesamten Bereich von 18mm bis 125mm. Der erste veröffentlichte Satz wird 8 Objektive mit Brennweiten von 25mm bis 75mm umfassen und erfüllt damit die wichtigsten Anforderungen der Filmproduktion ab.

* Lt. Sigma Recherche. Stand Juni 2025.

Hauptmerkmale: Ausdruckskraft für wahre Schönheit

Gleichbleibende Blende T1.3 über alle Brennweiten hinweg

Die Blende T1.3 ermöglicht eine Bildgestaltung mit außergewöhnlich geringer Schärfentiefe und anmutigem Bokeh, was das Motiv nahtlos abgrenzt und gleichzeitig einen natürlichen Eindruck von Tiefe und Dimensionalität bewahrt. Diese raffinierte Bildsprache zieht den Betrachter subtilen und doch kraftvoll in das Geschehen hinein.

Optisches Design für die Anforderungen des Kinos

Alle Objektive der Aizu Prime Line besitzen ein optisches System, das ausschließlich für Kinoanwendungen entwickelt wurde. Unter Beibehaltung einer modernen Schärfe werden starre oder harte Darstellungen vermieden und sorgen für einen natürlichen, organischen Look. Das verleiht dem Bild eine ruhige Eleganz und Tiefe, wobei Verzeichnung und Focus Breathing sorgfältig minimiert werden. So ist selbst in dynamischen Szenen eine visuelle Konstanz gewährleistet.

Große Perspektiven Abdeckung

Die Aizu Prime Line ist als System konzipiert, das ein breites Spektrum an Brennweiten von 18mm bis 125mm abdeckt. Zunächst werden 8 Kernobjektive von 25mm bis 75mm auf den Markt gebracht, gefolgt von 18mm und 25mm Weitwinkelobjektiven sowie 100mm und 125mm Teleobjektiven. Dieses umfassende System, das vom Ultraweitwinkel bis zum Tele reicht, lässt sich an verschiedenste Szenen und Kompositionen anpassen und liefert eine breite Palette visueller Ausdrucksmöglichkeiten.

Völlig einheitlicher Look

Die Konstanz in der Farbbalance, im Kontrast und in der Streulichtcharakteristik der gesamten Cine-Objektivreihe von 18mm bis 125mm gewährleistet eine nahtlose Integration zwischen den Szenen und sorgt für ein hohes Maß an Harmonie in der gesamten visuellen Erzählung.

Ø 46,3mm Bildkreis

Der große Bildkreis von Ø 46,3mm gewährleistet eine vollständige Abdeckung nicht nur für Vollformat und Super 35-Formate, sondern auch für die neuesten Large-Format Kamerasysteme wie die ARRI ALEXA LF Open Gate und VistaVision. Diese Fähigkeit ermöglicht kompromissloses Filmemachen in einer Vielzahl von Projekten.

Ausdrucksstarke Nahaufnahmen

Die geringe Naheinstellgrenze ermöglicht beeindruckende Nahaufnahmen. Geht man näher an das Motiv heran, erzeugen die Aizu Prime Objektive visuelle Spannung und dramatische Effekte, die den Bildern eine beeindruckende Tiefe verleihen.

Kompakt. Präzise. Zuverlässig.

Ein kompaktes Design, das Kreativität entfesselt

Obwohl die Aizu Prime Line für das Large-Format konzipiert ist und eine extrem lichtstarke T1.3-Blende bietet, sind die Objektive bemerkenswert leicht und kompakt. Diese seltene Kombination aus außergewöhnlicher Lichtstärke und Mobilität bietet die Flexibilität und kreative Freiheit, die moderne Produktionen erfordern – von Dolly und Steadicam bis hin zu Gimbal- und Freihand-Einsatz.

Präzise Bedienung und Langlebigkeit

Die Aizu Prime Objektive bieten eine sehr präzise Kontrolle und außergewöhnliche Haltbarkeit. Trotz ihres kompakten Gehäuses bieten sie unerschütterliche Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Aufnahmeumgebungen. Jedes mechanische Detail – vom weiten Fokusdrehwinkel bis zum Blendenring mit gleichem Abstand – verkörpert das technische Know-how, das bereits in der Sigma High Speed Prime Serie kultiviert wurde.

Unterstützt Cooke /i + ZEISS eXtended Data

Die Aizu Prime Line unterstützt Cooke /i + ZEISS eXtended Data, das in Echtzeit Objektiv-Metadaten während der Aufnahme liefert. Es ermöglicht auch den Export von Distortion- und Shading-Korrekturdaten, was die Arbeitsabläufe bei VFX-Produktionen vereinfacht.

Spezifikationen

Sigma (Deutschland) GmbH: https://www.sigma-foto.de/

Sigma Cine Objektive: https://www.sigma-foto.de/cine/uebersicht/