Baden bei Wien verwandelt sich erneut in eine eindrucksvolle Bilder-Stadt: An diesem Wochenende eröffnete Europas größtes Open-Air-Fotofestival, das La Gacilly-Baden Photo Festival 2025. Unter dem Jahresthema „Australien & die Neue Welt“ erwarten Besucher auf einer 7 Kilometer langen Route rund 30 Ausstellungen mit etwa 1.500 großformatigen Fotografien – bei freiem Eintritt, rund um die Uhr. Wir waren beim Fotofestival Baden 2025 vor Ort dabei und beleuchten für Sie die Besonderheiten des Festivals, das globale Leitthema, die ausstellenden Fotokünstler und ihre Werke sowie den Kurator und Festivalleiter Lois Lammerhuber.

Baden bei Wien ist seit 2018 jeden Sommer Schauplatz eines einzigartigen Fotofestivals. Initiiert wurde es durch eine österreichisch-französische Zusammenarbeit: Die Wurzeln liegen im bretonischen Dorf La Gacilly, wo Jacques Rocher – Sohn des Kosmetik-Unternehmers Yves Rocher und langjähriger Bürgermeister – 2003 das Festival Photo La Gacilly ins Leben rief. In Baden entwickelte sich die Kooperation der beiden Städte zum größten Open-Air-Fotofestival Europas mit über 300.000 Besuchern etwa im vergangenen Jahr. Die Grundidee: eindrucksvolle Fotokunst zu Umwelt- und Gesellschaftsthemen frei zugänglich im öffentlichen Raum zu zeigen.

Lois Lammerhuber, ein österreichischer Fotograf, Verleger und Kurator, war von der Atmosphäre in La Gacilly derart inspiriert, dass er vorschlug, dessen Ausstellung nach Baden zu bringen. „Plötzlich war da dieser Gedanke, die Ausstellungen von La Gacilly in die Parks von Baden zu bringen“, erinnert er sich. Trotz immenser logistischer Herausforderungen – „Festivals reisen nicht“, so Lammerhuber augenzwinkernd – setzte er die Vision in die Tat um. Seit 2018 präsentiert Baden jeweils die Schau aus La Gacilly, erweitert um zusätzliche Beiträge aus österreichischer und Lois Lammerhubers Sicht. So ist La Gacilly-Baden Photo zu einem „paneuropäischen Fotofestival“ geworden, bei dem internationale und lokale Perspektiven zusammenfließen .

Besonders bemerkenswert ist die enge Verbindung von Fotokunst und öffentlichem Raum. Baden – eine historische Kurstadt und UNESCO-Welterbe – dient mit seinen Parks, Gärten und dem malerischen Stadtzentrum als natürliche Kulisse für die Fotografien. Die Bilder hängen an Fassaden, stehen in Fußgängerzonen, schmücken Beete und Teiche.

Kunst im öffentlichen Raum wird hier wörtlich genommen: Die Stadt wird zur Galerie unter freiem Himmel, frei zugänglich für alle und das rund um die Uhr. Dieses Konzept schafft eine besondere Atmosphäre, wie ein Spaziergang durch Baden sofort zeigt. Schon am Eröffnungswochenende flanierten Familien, Fotobegeisterte und zufällige Passanten gleichermaßen staunend vor den großformatigen Bildern, die nahtlos mit der sommerlichen Gartenlandschaft verschmelzen. Es ist genau dieser niederschwellige Zugang, der das Festival so erfolgreich macht. Im vergangenen Jahr zählte man über 320.000 Besucher, ein neuer Rekord, der Badens Stellenwert als Fotografie-Hotspot Europas unterstreicht.

Jedes Jahr widmet sich das Festival einem Leitthema, das oft einen geographischen Fokus mit einem gesellschaftlich-ökologischen Aspekt verbindet. In der achten Baden-Ausgabe 2025 lautet dieses Motto „Australien & die Neue Welt“. Dahinter stehen zwei Erzählstränge: Zum einen ein Blick auf den fernen Kontinent Australien und zum anderen eine Erforschung neuer (oder neu zu entdeckender) Perspektiven unserer Welt – insbesondere in Hinblick auf das Verhältnis von Mensch und Umwelt. Festivalleiter Lammerhuber formuliert es als Spannungsfeld zwischen Conditio Humana und dem Zustand des Planeten Erde.

Australien als Schwerpunkt liegt nahe, war doch die letzte Edition des Schwesterfestivals in La Gacilly diesem Kontinent gewidmet – Baden zeigt nun die Höhepunkte daraus in neuem Gewand. Australien fasziniert als Land der Extreme: fast 100-mal größer als Österreich, aber mit nur 26 Millionen Einwohnern dünn besiedelt. Es ist reich an Naturschönheiten und zugleich mit Umweltproblemen konfrontiert, die beispielhaft für globale Herausforderungen stehen – Buschfeuer, Ozeanverschmutzung, Umgang mit dem indigenen Erbe.

Die australischen Fotografen des Festivals verstehen sich als Botschafter dieser einzigartigen Umwelt . Ihre Werke bewegen sich zwischen schroffer Realität und poetischer Symbolik, zwischen Drama und schwarzem Humor. Sie zeigen Australiens Schönheit, prangern Missstände oft subtil und kreativ an und untersuchen das Spannungsfeld von Identität und Natur. Man spürt in diesen Bildern die tiefe Verbundenheit mit dem Heimatland: „Sie lieben ihr Land so sehr, dass sie sogar Fehler nur mit Poesie anprangern“, heißt es im Festivalprogramm über die australische Handschrift.

Der zweite Teil des Mottos, „die Neue Welt“, ist facettenreich interpretiert. Gemeint sind hier vor allem neuartige Blickwinkel auf Mensch-Umwelt-Themen jenseits Europas, insbesondere aus dem amerikanischen Raum, aber auch aus anderen Erdteilen. Während Australien gewissermaßen die Antipoden-Perspektive symbolisiert – Menschen, die wortwörtlich am anderen Ende der Welt leben (terra australis – das „südliche Land“) –, richtet sich der Fokus der „Neuen Welt“ auf die westliche Hemisphäre und globale Zukunftsfragen.

In der Praxis treffen in Baden 2025 daher australische Fotoserien auf Werke aus den USA, aus Lateinamerika, Afrika und Ozeanien. Themen wie Klimawandel, Ernährungssicherheit, kulturelles Erbe und soziale Gerechtigkeit werden durch diese internationale Auswahl greifbar gemacht. So entsteht ein vielstimmiges visuelles Narrativ über unseren Planeten: Die Neue Welt steht hier weniger für eine geografische Region als für ein Kaleidoskop neuer Perspektiven auf alte Fragen.

Die schiere Größe des Festivals ist beeindruckend: Rund 30 Ausstellungen mit insgesamt etwa 1.500 Fotografien reihen sich auf einem Parcours von 7 Kilometern Länge durch Baden. Startpunkt ist das Besucherzentrum am Brusattiplatz, von wo aus sich zwei Routen verzweigen – die sogenannte Garten-Route und die Stadt-Route. Erstere führt durch Badens Parks und Grünanlagen, etwa den Doblhoffpark mit seinem Rosarium, während die zweite durch die Gassen der historischen Altstadt verläuft. Gemeinsam weben sie ein Netz aus Bildern, das die gesamte Stadt überzieht.

Bereits morgens, wenn die Sonne die ersten Strahlen auf die Rosenbeete im Doblhoffpark wirft, leuchten dort Fotografien wie Fenster in andere Welten. Auf dem Teich schwimmen großformatige Unterwasseraufnahmen – eine Ausstellung des österreichischen Fotografen Herbert Frei, auch bekannt als der „Süßwasserpapst“, der seit den 1970ern verborgene Schönheiten heimischer Gewässer dokumentiert. Diese Bilder, die im Wasser treiben, sind eine Hommage an 50 Jahre Wasserforschung der UNESCO und das Jahr des Süßwassers 2025.

Die Stadt-Route führt vorbei an denkmalgeschützten Biedermeier-Fassaden und durch intime Innenhöfe. In der Fußgängerzone begegnet man plötzlich einem Stück CERN: Auf dem Josefsplatz macht die Sonderausstellung „Code of the Universe“ astrophysikalische Forschung mit spektakulären Bildern erlebbar . Hier erfahren Passanten en passant vom Large Hadron Collider und dem geplanten Future Circular Collider – ungewöhnliche Themen für ein Fotofestival, die jedoch perfekt zum neugierig machenden Charakter der Veranstaltung passen. Gleich um die Ecke, an einer historischen Mauer, hängen vergilbte Fotografien berühmter Zugfahrten: Eine Ausstellung der ÖBB zum Jubiläum 200 Jahre Eisenbahn zeigt nostalgische Szenen von Kaiserin Sisi bis Arnold Schwarzenegger im Zug.

Diese Durchmischung von Kunst, Geschichte, Wissenschaft und Natur im öffentlichen Raum ist es, was Baden in den Festivalmonaten so einzigartig macht. Die kostenlose Zugänglichkeit rund um die Uhr senkt alle Hürden – man kann gezielt eine Ausstellung besuchen oder einfach beim abendlichen Eissalon-Besuch plötzlich vor einem leuchtenden Foto stehenbleiben und ins Staunen geraten. „Das Festival lädt die Besucher ein, sich auf herausfordernde Themen unserer Zeit auf sinnliche Weise einzulassen und dank der Bilder großartiger Fotokünstler in Staunen versetzen zu lassen“, formulieren es die Veranstalter . Und in der Tat: Staunen und Nachdenken liegen in Baden dicht beieinander.

Insgesamt beteiligen sich 2025 über 40 Fotokünstler aus aller Welt an den Ausstellungen (einige Projekte sind Kollektiv- oder Schulprojekte). Ihre Sujets spannen einen weiten Bogen – von den brennenden Eukalyptuswäldern Australiens bis zu den heiligen Wäldern Benins. Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Aussteller und Themen:

Neun renommierte Fotograf:innen aus Australien prägen den ersten thematischen Block des Festivals . Sie zeigen ihre Heimat facettenreich und oft mit persönlicher Handschrift:

Bobbi Lockyer – eine indigene Künstlerin (Ngarluma, Kariyarra, Nyul Nyul und Yawuru Abstammung), deren farbenfrohe, fantasiereiche Bilder ein Fenster in die Welt der First Nations öffnen . Sie bezeichnet sich selbst augenzwinkernd als „pinkhaarige Meerjungfrauenkönigin“ . Ihre Arbeiten – oft surreal anmutende Porträts – gelten als bahnbrechend und revolutionär in der australischen Fotoszene und thematisieren die Rechte der Ureinwohner, besonders der Frauen. Lockyer nutzt visuelle Metaphern aus Meer und Mythologie, um postkoloniale Narrativen umzuschreiben.

Trent Parke – als erster australischer Magnum-Fotograf bekannt, zeigt mit „Australia, Unfiltered“ einen sehr persönlichen, ungefilterten Liebesbrief an seine Heimat . In kräftigen Schwarzweiß-Kontrasten und mit dynamischem Street-Photography-Stil fängt Parke den Alltag in Australien ein: Surfer am Strand, Kinder beim Cricket, nächtliche Highways. „Ich liebe dieses Land, die Menschen, einfach alles…“ , bekennt Parke . Seine Bilder strahlen diese ungebrochene Begeisterung aus und bilden einen energetischen Abschluss des Australien-Reigens.

Anne Zahalka – gehört zu Australiens bedeutenden Fotokünstlerinnen und ist bekannt dafür, kulturelle Stereotype mit feinem Humor zu hinterfragen . In ihrem neuen Werk „Future Past Present Tense“ nimmt sie das traditionelle Diorama (Schaukästen mit ausgestopften Tieren) als Ausgangspunkt, um Fragen nach Zugehörigkeit, Zeit und Verlust zu stellen . Zahalkas Stil ist inszeniert und doch kritisch – eine fotografische Spurensuche nach dem, was „wildes Leben“ in einer postkolonialen, multikulturellen Gesellschaft bedeutet.

Tamara Dean – überschreitet in „In Search of an Eden“ die Grenzen zwischen Mensch und Natur, indem sie ihren eigenen Körper als künstlerisches Element einsetzt . In traumwandlerisch arrangierten Szenen wird sie eins mit Landschaften, um zu zeigen, wie sehr wir Teil der Umwelt sind. Ihre Fotografie verbindet konzeptionelle Bildsprache mit persönlicher Performance – ein Versuch, die Barrieren abzubauen, die uns von unserer Verantwortung für den Planeten trennen.

Narelle Autio – richtet ihren Blick seit über 20 Jahren unter die Wasseroberfläche . Umgeben von drei Weltmeeren, lebt Australien in enger Symbiose mit dem Ozean. Autios Serie „The Call of the Oceans“ fängt flüchtige Momente im Meer ein – spielende Kinder in den Wellen, Tänzerische Lichtspiele unter Wasser. Sie dokumentiert subtil die Wechselwirkungen zwischen Menschen und Meer und gilt als Meisterin der Unterwasser-Fotografie.

Matthew Abbott – dokumentiert die verheerenden Buschfeuer des „Black Summer“ 2019/20 in seiner Serie „Fires and Counter-fires“ . Ein Bild davon, ein von Flammen eingeschlossener Koalabär, wurde mit einem World Press Photo Award ausgezeichnet . Abbott hält drastisch fest, was es bedeutet, wenn 24 Millionen Hektar Land in Flammen stehen und Milliarden Tiere sterben.

Parallel zu den Australien-Schauen erstreckt sich der zweite Hauptblock über die Neue Welt. Dieser vereint Fotografinnen und Fotografen aus Nord- und Südamerika, Europa (außerhalb Österreichs) und Afrika sowie einige aus Österreich selbst, die globale Themen beleuchten.

Mitch Dobrowner (USA) – nimmt uns mitten in den Sturm. Der amerikanische Landschaftsfotograf jagt Tornados und Superzellen in den Ebenen der USA. In „In the Eye of the Storm“ zeigt er apokalyptisch anmutende Wolkenformationen, Blitze und wirbelnde Wolkentrichter in dramatischem Schwarzweiß . „Stürme sind wie Persönlichkeiten, keiner ist wie der andere“, sagt Dobrowner . Seine Bilder vermitteln Ehrfurcht vor der Naturgewalt und erinnern daran, dass das Klima zunehmend Kapriolen schlägt.

Louise Johns (USA) – ist in Montana zuhause und betitelt ihre Serie „Wild Wide West“, eine Hommage an das weite Land unter dem endlosen Himmel der amerikanischen Prärie. Johns fotografiert Rancher, Rodeoreiterinnen, Native Americans und Naturschützer gleichermaßen und offenbart konfliktreiche Beziehungen zwischen Tradition, Landnutzung und Naturschutz im modernen „Wilden Westen“. Ihre Bilder zeigen die raue Schönheit Montanas, erzählen aber auch vom Zusammenprall unterschiedlicher Interessen – Viehzüchter vs. Wolfschützer, indigene Gebietsansprüche vs. Staat – und entmystifizieren so den Cowboy-Mythos auf respektvolle Weise.

Joel Meyerowitz (USA) – als Grandseigneur der Fotografie zählt er zu den einflussreichsten Bildkünstlern des 20. Jahrhunderts. Meyerowitz ist berühmt als Pionier der Farbfotografie und Chronist des New Yorker Straßenlebens. Seine Ausstellung „Through the Cities“ in Baden geht allerdings über eine reine Retrospektive hinaus: Sie nimmt den Betrachter mit auf eine visuelle Reise durch den Wandel der amerikanischen Städte von den 1960ern bis heute. Von New Yorks Straßenschluchten über Vorstadt-Szenen bis zu Nachbildern von 9/11 spannt Meyerowitz einen Bogen, der Urbanisierung, Diversität und sozialen Wandel abbildet. Dass diese Legende in Baden ausstellt, ist ein besonderes Highlight.

Alfred Seiland (AT) – der renommierte österreichische Fotograf tritt in einen direkten Dialog mit Meyerowitz. Er steuert zwei Ausstellungen bei, darunter „East Coast to West Coast“, die ebenfalls das Amerika des späten 20. Jahrhunderts auslotet. Seiland, geboren in Leoben, reiste zeitgleich mit Meyerowitz durch die USA und fotografierte mit großformatiger Kamera urbanes Leben – jedoch eben aus europäischer Sicht. Erstmals überhaupt werden die Werke der beiden Zeitzeugen nun parallel gezeigt. Das ermöglicht einen reizvollen Vergleich: Wie sah ein New Yorker und wie ein Österreicher die amerikanischen Städte der 1980er? Trotz ähnlicher Motive und Technik sind die Nuancen verblüffend – hier spontan-dynamisch (Meyerowitz), dort komponiert und mit Wienerischem Auge für das Kuriose (Seiland). Diese Gegenüberstellung zählt zu den kuratorischen Coups des Festivals.

George Steinmetz (USA) – präsentiert mit „Feed The Planet“ ein opulentes Langzeitprojekt, das fragt: Kann die Welt 10 Milliarden Menschen ernähren? Steinmetz, als Luftbildfotograf bekannt, hat landwirtschaftliche Strukturen und Lebensmittelproduktion rund um den Globus dokumentiert – von Megafarmen bis zu traditionellen Fischernetzen. Seine großformatigen Aufnahmen aus der Vogelperspektive sind ästhetisch überwältigend und zugleich ein nachdenklich stimmendes Puzzle globaler Ernährungssysteme . Hier wird Fotografie zum investigativen Werkzeug, das Zusammenhänge sichtbar macht (Monokulturen, Überfischung, Treibhausanbau), und die Frage aufwirft, wie nachhaltige Ernährung möglich ist.

Dieter & Isolde Bornemann (AT) – liefern mit „Aufgegessen!“ einen lokal verankerten Kontrapunkt zu Steinmetz’ globaler Sicht. Dieter Bornemann, in Österreich als TV-Journalist bekannt, hat mit seiner Frau Isolde (Foodbloggerin) die Thematik Lebensmittelverschwendung fotografisch aufgearbeitet . Ihre Bilder zeigen zum Teil schockierend direkt, was alles im Müll landet, und halten uns den Spiegel vor: In Österreich wirft jede Person durchschnittlich 75 kg Essen pro Jahr weg. Die Ausstellung soll Bewusstsein schaffen – und sie tut dies mit charmantem Wiener Schmäh: etwa inszenierte Stillleben aus verschmähtem Gemüse, die an barocke Gemälde erinnern, aber doch Müll sind. „Use food instead of wasting it“ lautet der Appell (auch als Untertitel der Schau) – passend platziert neben Steinmetz’ globalen Szenen, ergibt sich eine brisante Dialoge zwischen Welt und Heimat.

Alessandro Cinque (IT) – widmet sich in „Soiled Earth, Damaged Bodies“ den Folgen des Bergbaus in den Andenstaaten. Der italienische Dokumentarfotograf zeigt in teils verstörenden Bildern, wie der Abbau von Gold, Kupfer und Lithium in Peru und Bolivien Menschen und Umwelt zeichnet: vergiftete Böden, kranke Minenarbeiter, indigene Gemeinden im Widerstand. Die Fotoserie ist ein eindringliches Plädoyer für Nachhaltigkeit und Menschenrechte, das weit über die Andenregion hinausweist – denn die Gier nach Rohstoffen ist global.

Ulla Lohmann (DE) – entführt uns nach Papua-Neuguinea, zu den Völkern der aktiven Vulkane. Die Abenteuerfotografin hat Jahre bei den sogenannten „Feuer-Völkern“ verbracht und sogar rituelle Tätowierungen dieser indigenen Gemeinschaften erhalten. Ihre Bilder zeigen den Alltag und die Zeremonien auf New Britain, einer abgelegenen Insel, wo Menschen im Schatten rauchender Krater leben. Lohmanns Serie „People of the Volcanoes“ besticht durch Nähe und Respekt – sie durfte als eine der wenigen Außenstehenden intime Momente festhalten, vom Essen am Lavastrom bis zum Tanz der Geistermasken. Hier wird sichtbar, wie vielfältig menschliche Kultur sein kann und wie eng sie an die Naturgewalten geknüpft ist.

Gaël Turine (BE) – dokumentiert in „The Spirits of the Forest“ die geheimnisvollen Voodoo-Wälder von Benin. In dem westafrikanischen Land gilt Voodoo als Religion, und bestimmte Waldstücke werden als heilig verehrt, da dort Götter und Geister wohnen sollen. Turine fotografiert Priester, Maskenträger und Dorfbewohner bei Ritualen im grünen Halbdunkel dieser Urwälder. Seine Serie ist visuell beeindruckend – bunte Gewänder vor sattem Blattgrün – und öffnet einen ungewöhnlichen Zugang zum Thema Biodiversität: Hier erscheinen die Hüter der Natur in Gestalt von Voodoo-Göttern . Die Botschaft dahinter: Traditionelle Spiritualität kann im Dienste des Umweltschutzes stehen, wenn Wald als göttliches Gut betrachtet wird.

Alice Pallot (FR) – wendet sich einem akuten Umweltproblem in Europa zu: der Grünalgen-Plage an den bretonischen Küsten. Auf den ersten Blick mögen ihre Fotos ästhetisch ansprechend sein – leuchtend grüne Teppiche am Meeresufer –, doch sie erzählen von einem ökologischen Ungleichgewicht. „The Perils of Nature“ dokumentiert dieses Phänomen, das durch Überdüngung und Klimawandel verursacht wird: Faulende Algenberge, die Strände unbenutzbar machen und giftige Gase freisetzen. Pallots Arbeiten liegen irgendwo zwischen Landschaftsfotografie und Umwelt-Reportage und regen zum Nachdenken an, wie menschliche Landwirtschaft selbst entlegene Buchten beeinflusst .

Sophie Zénon (FR) – nimmt uns in „The Memory of Stones“ mit in die heidnische Bretagne. Sie erforscht die bretonische Heide- und Moorlandschaft, durchsetzt von Menhiren, Sagen und Geistergeschichten . In stillen, atmosphärischen Bildern – Nebel über Mooren, alte Steine in mystischem Licht – geht Zénon der Frage nach, welche Erinnerungen Landschaften speichern. Ihre Reise in die mémoire sensible (sensible Erinnerung) dieser Region schlägt einen Bogen vom lokalen Brauchtum zur universellen Frage: Wie prägt der Mensch die Natur – und wie prägt umgekehrt ein Landstrich die Kultur der Menschen?