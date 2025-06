Nikon Female Facets – Startschuss für den neuen Fotowettbewerb 2025

Bunt, bewegend und unglaublich facettenreich – Nikon Female Facets zelebriert die Kraft der weiblichen Perspektive in der Fotografie. Die erfolgreiche Initiative von Nikon bietet Fotografinnen aller Erfahrungsstufen ein inspirierendes Netzwerk, vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und eine Plattform, um ihre einzigartigen Geschichten mit der Welt zu teilen.

Großer Female Facets Fotowettbewerb 2025

Ein zentrales Element von Female Facets ist ein großer Fotowettbewerb: Von Dienstag, 10.06.2025, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 18.09.2025, 24.00 Uhr MESZ können Fotografinnen mit insgesamt fünf Fotos in bis zu sechs spannenden Kategorien am Fotowettbewerb teilnehmen. Egal, ob Anfängerin, Fortgeschrittene oder Expertin – alle Fotografinnen sind herzlich eingeladen ihre Lieblingsbilder zu präsentieren. Auf die Gewinnerinnen warten attraktive Preise:

Die Kategorien:

Architektur & Street Landschaft & Reisen Makro & Still Life People & Porträt Tiere & Wildlife Action & Sport (neue Kategorie)

1. Platz je Kategorie: Gutschein für Nikon Equipment im Wert von 2.500 €

Plätze 2 – 3 je Kategorie: Gutschein für Nikon Equipment im Wert von 500 €

Zudem werden zwei Sonderauszeichnungen vergeben: Zum einen für die „Beste Perspektive“, welche das beste Bild des Wettbewerbs unabhängig der Kategorie hervorhebt, und zum anderen für die „Junge Perspektive“, welche besonders junge Fotografinnen fördert. Auch hier erhalten die Gewinnerinnen je einen Gutschein für Nikon Equipment im Wert von 2.500,00 €.

Weiteren Informationen zum Fotowettbewerb sowie die genauen Teilnahmebedingungen finden sich unter https://www.mynikon.de/de/ inspiration/nikon-female- facets

Nikon Female Facets als wachsende Community

Nikon Female Facets hat sich zu einer wichtigen Community entwickelt, wenn es darum geht, Frauen in der Fotografie sichtbar zu machen und zu fördern. Sie begleitet Fotografinnen auf ihrer kreativen Reise und bietet ihnen wertvolle Ressourcen, um ihre Ziele zu erreichen. Mit Tanja Brandt, Marion Payr, Alexandra Evang, Heike Jasper, Alina Rudya und neu dabei, Kathrin Schafbauer (mit den Schwerpunkten Sport, Lifestyle und Mode), stellt Nikon den Teilnehmerinnen weiterhin erfahrene und inspirierende Nikon Fotografinnen & Expertinnen als Mentorinnen zur Seite, die mit kreativen Ideen und fotografischem Know-how zum Austausch und Lernen einladen.

Umfangreiches Kurs-Programm der Nikon School

Auch in diesem Jahr bietet die Nikon School allen Interessierten ein nochmals erweitertes Kurs-Programm mit unseren Mentorinnen und weiteren talentierten Fotografinnen an. Die Workshops, Webinare und Talkrunden decken dabei ein breites Spektrum an Themen ab, von Kamera- und Aufnahmetechniken, über kreative und inspirative Themen wie Storytelling in der Fotografie, eigene Stilfindung oder Posing bei Mensch und Tier, worauf es bei der Sportfotografie ankommt bis hin zu businessrelevanten Themen wie z.B. Selbstvermarktung in der Fotografie. In diesem Jahr bieten wir auch englisch sprachige Webinare an! Hier geht es zu den Kursen und der Anmeldung: https://www.mynikon.de/de/ inspiration/nikon-female- facets/courses

Auch innerhalb der Nikon „Female Facets“ Facebook-Gruppe sowie auf Instagram können Interessierte Fragen stellen und sich mit den Nikon Mentorinnen und anderen Fotografinnen austauschen.