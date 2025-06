Vom 6. September bis 11. Oktober 2025 finden die Nikon Days 2025 in fünf Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Fotografie- und Videografie-Interessierte, die aktuelle Nikon-Technik testen und sich in Vorträgen und Workshops direkt mit Profis austauschen möchten.

An Standorten in Egg (CH), Köln, Stuttgart, Berlin und Wien stehen renommierte Fotografen wie Kristian Schuller, Esther Horvath, Maximilian Streich oder Marion Payr auf dem Programm. Neben Live-Shootings und Foto-Walks erwarten die Teilnehmer kostenlose Sensorreinigung, Technikberatung, Vorträge zu Themen wie Streetfotografie, Modelshootings oder Videoproduktion – sowie Sonderangebote.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.mynikon.de/de/events/nikon-days.

Pressemitteilung Nikon: