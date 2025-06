Oberthema RESSOURCEN begeistert das Publikum beim 18. Umweltfotofestival »horizonte zingst« 2025

Auch in seiner 18. Auflage setzt das Umweltfotofestival auf relevante Themen, transportiert durch großartige Fotografie, präsentiert in allerbester Druckqualität. Das Ostseeheilbad Zingst ist ein Ort, an dem Fotografie zum Medium der Umweltkommunikation wird, an dem komplexe Zusammenhänge sichtbar werden und an dem die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt neu verhandelt wird.

In diesem Jahr ist das Festival volljährig geworden und Volljährigkeit bringt auch Verantwortung mit sich, wie Kuratorin Edda Fahrenhorst in ihrer Eröffnungsrede betont: „Wir alle sind auf ein gutes, Rücksicht nehmendes, wertschätzendes und menschliches Miteinander und Füreinander angewiesen. Und jeder Mensch, egal welchen Alters und Hintergrunds, kann dazu beitragen, dass wir das Heute nicht nur besser machen, sondern uns ein lebenswertes Morgen sichern – wenn wir gut mit all den Ressourcen umgehen, auf die es wirklich ankommt.“

Dementsprechend groß ist der Bogen, den das Fotofestival in den 12 Ausstellungen zum Thema RESSOURCEN – mit 34 beteiligten Fotografinnen und Fotografen und 18 Fotobegeisterten – in diesem Jahr gezogen hat, denn schließlich leben wir in komplexen und ereignisreichen Zeiten, in denen es viel darüber nachzudenken und zu diskutieren gilt, was eigentlich die wichtigen Werte für jeden Einzelnen von uns sind. Und damit diese Diskussion nicht etwa abebbt, sind ganze elf Ausstellungen auch über die Zeit des Festivals hinaus im Ostseeheilbad Zingst zu sehen. So auch die Strandausstellung REGENBOGENROBOTERWELTRAUMEIS des Fotografen Jan von Holleben mit dem angrenzenden FotoFun-Park, der mit verschiedenen Stationen zum aktiven Fotografieren einlädt, bleibt bis Oktober stehen.

Die 25.000 Festival-Besucher ließen sich von der guten Stimmung anstecken, besuchten zahlreich die Vernissagen am ersten Wochenende und flanierten durch die Ausstellungen. Sie ließen sich vom Fotomarkt mit seinem Motto „Try before you buy“ inspirieren und den allabendlichen Multivisionsshows unterhalten. Auch die Vorträge, Fotowalks und Seminare im Rahmen des Fotomarktes waren sehr gut besucht. Die Zingster Fotoschule verweist zufrieden auf 800 Buchungen in insgesamt 120 Fotoworkshops. Zur letzten Bilderflut am Sonntagabend verkündete Rico Nowicki, Leiter des Festivals und der Fotografie Zingst, den Termin fürs nächste Jahr. Save the Date: 29. Mai bis 7. Juni 2026.

www.zingst.de