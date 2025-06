Nach einem interessanten Fotoshooting folgt die eigentliche Arbeit: die Entwicklung der RAW-Bilder. Hierfür bietet ACDSee mit seinem PhotoStudio Professional 2024 eine Software an, die sich mit den Branchengrößen messen kann. Wir haben den konkurrenzfähigen Allrounder gecheckt.

Nichts ist schöner, als nach einem erfolgreichen Ausflug oder langgeplantem Shooting endlich die Bilder zu dem zu entwickeln, was sie sein sollen. Die Möglichkeit der modernen Bildbearbeitung hat eine Stufe erreicht, die vor ein paar Jahren undenkbar war. So vielfältig wie die Möglichkeiten sind auch die Programme. Um Ihnen einen Überblick der digitalen Dunkelkammer zu geben, schauen wir uns das Photo Studio Professional von ACDSee mal etwas genauer an. Im hart umkämpften Bereich der Bildbearbeitungsprogramme muss sich jeder Teilnehmer offensichtlich mit Adobe Lightroom (Tipps auf PhotoScala) messen. Andererseits bringt das die Freiheit mit sich, grundlegende Mechaniken aus einem technisch standardisierten Blickwinkel zu sehen und damit die Unterschiede und Alleinstellungsmerkmale explizit zu beleuchten. Wer sich heute ein neues Bearbeitungsprogramm zulegt, hat eine große Auswahl. Für viele ist neben den Funktionen auch die Art der Bezahlmethode ein Kaufargument. Bei ACDSee Photo Studio setzt man auf ein dreistufiges Servicepaket. Das Programm kann in den Versionen „Home“, „Professional“ und „Ultimate“ gekauft werden und bietet dann jeweils steigende zusätzliche Funktionen, die die Bildentwicklung vereinfachen und mehr KI-Funktionen in den Arbeitsablauf einbinden. Anders als bei Lightroom bezahlen Sie für die Lizenz einmalig und haben Ihr Programm dann ohne Abo zur Verfügung. Wir haben auf unserer virtuellen DVD exklusiv eine Ein-Jahres-Lizenz für Sie von Photo Studio Professionell 2024, um sich das Programm in aller Ruhe einmal anzuschauen.

ACDSee PhotoStudio Professional 2024 im Check: Was kann der Hardrocker?

Was kann der Hardrocker? Seit der Version 2024 ist das Thema KI in den Workflow der dynamischen Bildbearbeitung mit eine starken Funktionsoberfläche eingezogen. Der erste Reiter im Entwicklermodus liefert dazu ein breites Portfolio Maskierungswerkzeuge. Die künstliche Intelligenz kann das Motiv, den Hintergrund oder den Himmel zielsicher per Mausklick markieren. Innerhalb dieses Vorgangs können Sie Änderungen nur auf den ausgewählten Bereich wirken lassen und so zum Beispiel gezielt nachschärfen, eine Hintergrundunschärfe verfeinern oder dramatische Wolken unabhängig vom Gesamtbild belichten. Ein schönes Beispiel für den durchdachten Arbeitsablauf ist die Möglichkeit, diese Maske zu kopieren, die Kopie zu invertieren und so genau den Rest des Bilds getrennt zu bearbeiten. Die KI geht dabei sehr präzise vor, was besonders bei Haarsträhnen auffällt. Dennoch ist es möglich, mit dem Pinselwerkzeug noch selbst einzugreifen und Bereiche hinzuzufügen oder aus der Maske zu entfernen. Hier stehen auch die Werk- zeuge für einen linearen oder radialen Verlauf zur Verfügung, die ebenfalls nur für den maskierten Bereich gelten.