BOULEVARD of DREAMS: Zollverein Park feiert Geburtstag

Der Zollverein Park wird 20 Jahre alt – und das wird gefeiert! Mit dem neuen Festivalformat „BOULEVARD of DREAMS“ verwandelt sich das grüne Herz des UNESCO-Welterbes fünf Wochen lang in eine Bühne für Fantasie, Kreativität und gemeinschaftliches Erleben. Mit zahlreichen kostenlosen Angeboten für Klein und Groß spricht das Festival Familien, Kulturinteressierte und Neugierige jeden Alters an. Vom 12. Juni bis 13. Juli 2025 – immer von Donnerstag bis Sonntag – erwartet Besucherinnen und Besucher eine bunte Mischung aus Konzerten, Tanz- und Kreativworkshops, Familiensonntagen, Performances und vieles mehr.

Draußen, kreativ, offen: der BOULEVARD of DREAMS verwandelt den Zollverein Park in ein buntes Festival. Dieses richtet sich an Menschen jeden Alters – barriere- und kostenfrei. Jeden Donnerstag beginnt das Wochenende mit dem Veranstaltungsformat „ThirstDay“, gefolgt von einem geselligen Picknick mit Konzerten oder Performances am Freitag. Den Höhepunkt bilden die Samstage, an denen Tanz und Musik im Mittelpunkt stehen – präsentiert von Newcomern aus der Musikwelt. Das Festival schafft somit eine Bühne für neue Stimmen und vielfältige kreative Ausdrucksformen. Unter dem Titel „HURRA! Familiensonntage“ bieten die jeweiligen Sonntage vielseitige Mitmach-Aktionen für Klein und Groß; gleichzeitig findet ein bunter Mitbring-Flohmarkt statt. Das Programm wird um zwei dauerhafte Punkte ergänzt: Die Ausstellung „TRÄUM weiter…!“ mit Illustrationen von Clara Girke lädt dazu ein, Fragen und liebevoll formulierte Aufgaben im Park zu entdecken, während der Künstler der Installation „TraumRaum“, Uğur Ulusoy, an ausgewählten Wochenenden freie Mal-Workshops unter dem Titel „Tagträumen auf Zollverein“ anbietet. TraumRaum entführt die Betrachterinnen und Betrachter mit dynamischen Farben auf eine Traumreise durch Zeit und Raum. Der BOULEVARD of DREAMS wird gefördert von der RAG-Stiftung.

Von der verbotenen Stadt zum Welterbe für alle

Ein Ort, der einst verschlossen war, wurde zu einem offenen Raum für Besucherinnen und Besucher: Lange galt das Gelände von Zeche und Kokerei Zollverein als „verbotene Stadt“, da der Zutritt ausschließlich Mitarbeitenden vorbehalten war. Doch während sich die Natur längst ihren Platz zwischen Gleisen, Hallen und Fördertürmen zurückerobert hat, entstand die Vision eines offenen Parks. Seit 2005 wird diese Vision Schritt für Schritt Realität: Auf rund 70 Hektar des insgesamt 100 Hektar großen ehemaligen Betriebsgeländes wurde mit viel Sorgfalt ein Landschaftsraum geschaffen, der die Eigenheiten und Qualitäten der Industrienatur betont, das architektonische Erbe respektiert und zugleich neue Möglichkeiten der Freizeitnutzung bietet. Heute lädt der Park mit einer reichen Flora und Fauna, zahlreichen Kunstwerken, Picknick- und Aussichtsplätzen, einem Färbergarten, einem Naturpfad sowie Freizeitangeboten wie einer Parkour-Anlage, einer Tischtennisplatte und Spielgelegenheiten zum Entdecken, Austauschen und Mitmachen ein.

Der BOULEVARD of DREAMS nutzt diesen besonderen Ort, um Kunst, Natur und Gemeinschaft auf kreative Weise miteinander zu verbinden – offen für alle, die Lust auf neue Impulse und Begegnungen haben.

Highlights des ersten Festival-Wochenendes

Die erste Festivalwoche wird am Donnerstag, 12. Juni, um 17 Uhr von Prof. Heinrich Theodor Grütter, Vorstandsmitglied der Stiftung Zollverein, eröffnet. Daran schließen sich u.a. Programm-Highlights wie der ThirstDay mit einer akrobatischen Doppel-Performance von LEONCE & LEONCE / SCHATZ & SCHATZ über die Themen Langeweile und die perfekte Beziehung an. Zudem beschäftigt sich das bundesweit bekannte Nachhaltigkeits-Event Green Culture Festival am 12. und 13. Juni bei PACT Zollverein mit der Frage „Wer wollen wir gewesen sein?“. Mit kostenfreien Workshops, Performances und Diskussionsrunden werden dabei innovative Ansätze für nachhaltiges Handeln in der Kultur vorgestellt.

Die Highlights der folgenden BOULEVARD of DREAMS Wochenenden werden pünktlich zu Beginn der jeweiligen Woche bekannt gegeben. Das vollständige Programm gibt es immer aktuell unter zollverein.de/boulevard.