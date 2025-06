Mit der X-E5 präsentiert Fujifilm eine in vielen Punkten verbesserte Nachfolgerin der X-E4. Das neue Modell ist mit dem 40,2 Megapixel auflösenden X-Trans-CMOS-5-HR-Sensor im APS-C-Format ausgestattet, der auch im Schwestermodell X-T5 verwendet wird. Darüber hinaus ist sie die erste Kamera der X-E-Serie mit einer am Sensor verbauten Bildstabilisierung (IBIS). Der Body der X-E5 soll voraussichtlich ab August 2025 für 1.549 Euro (UVP) erhältlich sein. Zusätzlich wird es ebenfalls ab August 2025 ein Kit mit dem XF23mmF2.8 R WR für 1.799 Euro (UVP) geben. Wir hatten Gelegenheit, ein erstes Vorserienmodell der X-E5 für einen kurzen Praxistest in die Hand zu nehmen.

Interessante Alternative zur X100VI

Die Fujifilm X-E5 wirkt sehr hochwertig verarbeitet. Dazu trägt unter anderem die aus robustem Aluminium gefräste Deckplatte bei. Mit ihren kompakten Abmessungen von 124,9 × 72,9 × 39,1 mm ist die X-E5 kleiner als die Edelkompaktkamera X100VI. In Kombination mit der zum Verkaufsstart im Kit angebotenen Pancake-Festbrennweite XF23mmF2.8 R WR könnte sie für Fotografen, die über den Kauf einer X100VI nachdenken, aber die Flexibilität durch Wechselobjektive schätzen, eine spannende Alternative werden. Auch beim Gewicht liegt das Kit samt Pancake-Objektiv mit insgesamt 535 Gramm nah am Gewicht der X100VI mit 521 Gramm. Im direkten Vergleich fanden wir, dass die Griffwölbung der X100VI etwas besser in der Hand liegt als die etwas kleinere Wölbung am Griff der X-E5. Das ist jedoch sicherlich Geschmackssache.

Neues Einstellrad für Filmsimulationsmodi

Im Vergleich zur Vorgängerin gibt es bei der Bedienung einige nennenswerte Veränderungen. Die X-E5 kommt mit einem neuen Einstellrad für die inzwischen aus vielen X-Kameras bekannten Filmsimulationsmodi, mit denen Fujifilm den Look analaoger Filme simuliert. Das dazugehörige Einstellrad ist dezent in das Gehäuse eingelassen und von der Rückseite aus erreichbar. In einem kleinen Sichtfenster auf der Oberseite der Kamera lässt sich der aktuell eingestellte Filmsimulationsmodus kontrollieren. Mit dem neuen Einstellrad rückt Fujifilm die Filmsimulationsmodi dezent stärker in den Fokus.

Darüber hinaus bietet die X-E5 die Möglichkeit, drei individuelle „Filmsimulationsrezepte” anzulegen. Dabei können Anwender in die gebotenen Filmsimulationsmodi eingreifen, manuelle Änderungen vornehmen, diese speichern und bei Bedarf über die Positionen FS1–FS3 abrufen. Die „Rezepte“ sind schnell über einen neuen Hebel an der Vorderseite der Kamera erreichbar.

Außerdem bietet der Hebel Zugriff auf den „View-Modus“. Dort kann man zum Beispiel das Bildformat anpassen oder die Vergrößerung des digitalen Telekonverters einstellen. Im Zusammenhang mit dem Bildformat verfügt die X-E5 zudem über eine „Surround-View“-Funktion. Dabei werden beim Verstellen der Bildformate, zum Beispiel von 3:2 auf 1:1, die Bereiche außerhalb des Aufnahmefeldes halbtransparent angezeigt. Das gilt sowohl für die Anzeige im elektronischen Sucher als auch auf dem nach hinten, oben und unten klappbaren 3,0-Zoll-Touchdisplay. Für Selfies und Vlogs lässt sich das Display um 180 Grad nach oben klappen.

Als weitere Veränderung bei der Bedienung wurde die Q-Taste für das Quick-Menü von der Oberseite der Kamera (wie bei der X-E4) an die rechte Gehäusekante verlegt. Damit ist die Taste mit dem Daumen schneller erreichbar.

Neuer Sensor samt IBIS

Lösen die Bilder der Vorgängerin X-E4 noch mit 26,1 Megapixeln auf, kommt in der neuen Fujifilm X-E5 der mit 40,2 Megapixel deutlich hochauflösendere X-Trans CMOS 5 HR-Sensor im APS-C-Format zum Einsatz, den wir bereits aus der X-T5 kennen und der auch in der Edelkompaktkamera X100VI an Bord ist. Der Sensor wird von der neuesten Prozessor-Generation, dem X-Prozessor 5, unterstützt.

Erste Praxisfotos mit einem Vorserienmodell der X-E5 zeigen eine sehr gute Bildqualität, die sich voraussichtlich auf dem Niveau der X-T5 bewegen wird. Wir werden die Bildqualitätsmessungen aus dem CHIP Testlabor nachliefern, sobald uns ein finales Modell der X-E5 zur Verfügung steht.

Fans der X-E-Serie dürfen sich bei der X-E5 erstmals über eine Fünf-Achsen-Bildstabilisierung am Sensor (IBIS) freuen. Die vorherigen X-E-Modelle mussten noch ohne diese Funktion auskommen. Laut Fujifilm gleicht der IBIS bis zu 7,0 Blendenstufen im Bildzentrum und bis zu 6,0 Blendenstufen an den Rändern aus.

Fazit

Die Fujifilm X-E5 hat uns auf Anhieb sehr gut gefallen. Sie wirkt wertig verarbeitet, ist ähnlich kompakt und leicht wie die Edelkompaktkamera X100VI, bietet die neueste Sensor-Prozessor-Generation mit einer Auflösung von 40,2 Megapixeln und verfügt über einen sehr praktischen Fünf-Achsen-Bildstabilisator. Damit empfiehlt sich die X-E5 tatsächlich als interessante Alternative zur X100VI, die unserer Ansicht nach etwas besser in der Hand liegt und zudem einen Hybrid-Sucher aus optischem und elektronischem Sucher bietet. Wer den optischen Sucher nicht zwingend braucht und sich die Kompaktheit und die Wertigkeit einer X100VI mit der Möglichkeit wünscht, jederzeit auch mal das Objektiv zu wechseln, könnte an der X-E5 Gefallen finden.

Weitere Informationen zur neuen X-E5 finden Sie in der folgenden Pressemitteilung von Fujifilm.

Pressemitteilung von Fujifilm: