Das erste Rollei-Objektiv: AF 85 mm F/1.8 für Sony FE und Nikon Z

Rollei schreibt ein neues Kapitel seiner traditionsreichen Geschichte und präsentiert das erste eigene Objektiv: das Rollei AF 85 mm F/1.8, verfügbar für Sony FE- und Nikon Z-Mount. Mit der Einführung der VAF-Serie (Vollformat Autofokus) erweitert das Unternehmen sein Produktportfolio um die ersten eigenen Objektive, die speziell für moderne spiegellose Vollformatkameras entwickelt wurden. Das 85-Millimeter-Porträtobjektiv vereint bewährte Rollei-Qualität mit modernster Technologie und setzt neue Maßstäbe in puncto Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit.

Die 85-Millimeter-Brennweite eignet sich ideal für Porträtfotografie und liefert natürliche Proportionen ohne Verzerrung. Das Rollei AF 85 mm F/1.8 nutzt diese klassische Brennweite optimal aus und liefert dank seiner F/1.8-Blende bereits bei Offenblende gestochen scharfe Ergebnisse. Die 11 Blendenlamellen sorgen für ein cremiges, perfekt rundes Bokeh, dass das Hauptmotiv elegant vom Hintergrund abhebt und professionelle Porträts mit beeindruckender Tiefenwirkung ermöglicht.

Features

Die innovative HFT-X-Beschichtung (High Fidelity Transfer) reduziert Ghosting und Flare erheblich und erhält dabei den natürlichen Kontrast der Aufnahmen. In Kombination mit der hochwertigen Glas-Auswahl aus 10 Elementen in 7 Gruppen, darunter 2 ED- und 2 HR-Linsen, gewährleistet das Objektiv eine hohe Randschärfe und minimiert chromatische Aberrationen für brillante Bildqualität bis in die Ecken.

Der präzise STM-Autofokus (Stepping Motor) arbeitet schnell und nahezu geräuschlos, was besonders bei Videoaufnahmen von Vorteil ist. Face- und Eye-Tracking werden vollständig unterstützt, wodurch das Objektiv sowohl in der Foto- als auch Videografie zur idealen Wahl wird. Die Naheinstellgrenze von 0,85 Metern bei einer maximalen Vergrößerung von 0,12× ermöglicht zudem detailreiche Close-Up-Aufnahmen.

Trotz seines robusten Vollmetall-Gehäuses wiegt das Rollei AF 85 mm F/1.8 nur 477 Gramm und liegt perfekt ausbalanciert in der Hand. Die intuitive Bedienung wird durch einen hochwertigen Metall-Blendenring (nur Sony FE-Version), einen AF/MF-Switch und einen frei belegbaren FN-Button gewährleistet. Der lineare Blendenring der Sony-Variante ermöglicht stufenlose, lautlose Blendenfahrten für professionelle Videoaufnahmen.

Beide Objektive verfügen über einen präzisen Metall-Mount (E-Mount beziehungsweise Z-Mount) mit vollständiger EXIF-Datenübertragung und einen USB-C Firmware-Port für schnelle Updates in nur 30 Sekunden. Das 62-Millimeter-Filtergewinde ist kompatibel mit allen gängigen Filtern aus dem eigenen Hause.

Preis und Verfügbarkeit

Das Rollei AF 85 mm F/1.8 für Sony FE und Nikon Z ist ab sofort im Vorverkauf für 299 Euro (UVP 349 Euro) unter www.rollei.de/rollei-objektiv erhältlich. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt am 09. Juli 2025. Die Auslieferung der vorbestellten Objektive beginnt spätestens am 07. Juli 2025, sodass Vorbesteller die Neuheit noch vor Marktstart erhalten.