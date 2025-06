Neu: Leica Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28-70 ASPH.

Das kompakteste und leichteste Standardzoom-Objektiv für das Leica SL-System.

www.leica-camera.com

Das Traditionsunternehmen Leica blickt auf über 150 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von optischen Werkzeugen zurück. Mit dem neuen Leica Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28-70 ASPH. stellt die Leica Camera AG nun das kompakteste und leichteste Zoom-Objektiv für das SL-System vor. Es verbindet Flexibilität mit hervorragender Abbildungsleistung und erweitert das L-Mount-Portfolio um eine hochwertige, lichtstarke Standardzoom-Optik für den täglichen Einsatz.

Spezifikationen und Aufbau

Die ausgezeichnete Leistung und die konstante Blende von 1:2,8 über den gesamten Brennweitenbereich erreicht das neue SL-Objektiv durch seine optische Konstruktion und die Verwendung von asphärischen Elementen. Mit seiner konstanten Blende über den gesamten Zoom-Bereich eignet sich das Objektiv sowohl für Foto- als auch für Videoanwendungen. In Kombination mit der Verarbeitungsqualität für die Leica Produkte in der ganzen Welt geschätzt werden, ist das neue Vario-Elmarit-SL ein erstklassiges Objektiv, das den hohen Anforderungen ambitionierter Fotografinnen und Fotografen gerecht wird und sie in ihrer kreativen Arbeit unterstützt.

Die Brennweitenspanne von 28 bis 70mm reicht von Weitwinkel bis zu leichtem Tele und eignet sich damit besonders für die Landschafts-, Reise- und Porträt-Fotografie. Dabei stellt das schnelle Autofokus-System jederzeit präzise scharf. Zur idealen Wiedergabe der Farben und Kontraste kommen modernste Beschichtungen auf den Linsen zum Einsatz. Diese optimieren die Lichtdurchlässigkeit und minimieren Reflexionen. Eine aufwendige Konstruktion mit 16 Linsen in 12 Gruppen sorgt für eine hohe optische Leistung, wobei gleich drei Linsen beidseitig asphärische Oberflächen aufweisen, um die Abbildungsleistung zu optimieren.

Die hochpräzise Technik im Innern wird durch ein robustes Metallgehäuse zuverlässig vor äußeren Einwirkungen, einschließlich Staub und Spritzwasser geschützt. Trotz des Metallgehäuses wiegt das Objektiv gerade einmal 572 g und bietet zusammen mit handlichen 102 mm Länge und einem maximalen Durchmesser von 72 mm ein Höchstmaß an Flexibilität und Mobilität beim Fotografieren und Filmen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Leica Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28-70 ASPH. ist ab sofort weltweit in Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern sowohl einzeln als auch als Teil eines attraktiven Kits zusammen mit der SL3-S erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Objektiv beträgt 1.950,00 Euro inkl. MwSt. Die unverbindliche Preisempfehlung für das SL3-S Vario Kit 28-70 beträgt 6.500,00 Euro inkl. MwSt.