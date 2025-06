Auszeichnung für die Besten: TIPA World Awards auf der Imaging World

Vom 10. bis 12. Oktober 2025 wird die Imaging World in Nürnberg zur Bühne für eines der wichtigsten Branchenevents des Jahres: die Verleihung der TIPA World Awards 2025. In feierlichem Rahmen werden am Samstag, den 11. Oktober, die besten Imaging-Produkte des Jahres in 40 Kategorien ausgezeichnet. Erwartet werden internationale Top-Manager und Branchenexperten aus der Foto- und Videowelt, die die begehrten Trophäen persönlich entgegennehmen.

Highlights der Verleihung

Offizielle Award-Zeremonie der TIPA World Awards 2025

Ehrung von 40 innovativen Produkten aus Fotografie, Video, Software & Zubehör

Internationale Branchenvertreter und Medienvertreter vor Ort

Feierlicher Rahmen auf dem Messegelände Nürnberg

Treffen mit führenden Köpfen der Imaging-Branche

Die TIPA (Technical Image Press Association) gilt als eine der wichtigsten Instanzen für die Bewertung fotografischer Innovationen. Weitere Informationen zu den Preisträgern finden Sie unter tipa.com

Wir freuen uns darauf, Sie auf der Imaging World 2025 begrüßen zu dürfen!