Für alle, die auf der Suche nach Gadgets für die kreative Porträtfotografie sind, hat Omni sein Filtersystem mit Glasstäben, Farbfolien und mehr parat. Wir haben das OMNI Creative Filter System und das Regenbogen-Erweiterungsset in der Praxis getestet!

Als Porträt- und Modefotograf ist man nicht nur auf der Suche nach spannenden Locations, um Models und Outfits in Szene zu setzen, sondern sucht auch immer wieder nach Möglichkeiten, außergewöhnliche Bilder zu machen. Seien es Filter, farbiges Licht oder Lichteffekte. Das geht auch in der Postproduktion – aber nur bis zu einem gewissen Grad. Um kreative Effekte direkt in der Kamera einzufangen, bietet Lensbaby mit dem Omni Creative Filter System ein spannendes modulares Set. Kürzlich erschien die Rainbow Extension, ein Zubehörset mit Regenbogen-Effekten – ein perfekter Zeitpunkt, das Creative- System einmal in der Praxis zu testen. Doch fangen wir ganz vorne an: Was ist das überhaupt? Die Basis des Sets ist das Omni Creative Filter System(News dazu auf PhotoScala) selbst – ein Metallring mit auf dem Ring verschiebbaren Magneten, der an der Schraubfilteraufnahme des Objektivs befestigt wird. An den Magneten werden die analogen Filter Empfehlung der Redaktion des Sets befestigt. Zu diesen Analogfiltern gehören im Grundsystem zwei unterschiedlich geformte Glasstäbe und ein Folienhalter mit einer Mini-Regenbogenfolie. Letzterer ist auch zum Einspannen eigener Folien geeignet. Das System ist in zwei Größen erhältlich: 49–58 Millimeter und 62–82 Millimeter. Für das 67-Millimeter-Filtergewinde der Leica- SL-Optiken haben wir für unseren Test die größere Variante gewählt. Praktisch: Die jeweiligen Adapterringe von 67 auf 77 Millimeter sind direkt im Set enthalten. Und auch die Filztaschen, in der die Glasfilter für den Transport optimal geschützt sind, finden wir richtig gut. Diese haben innen für jeden Glasstab einen eigenen Steckplatz.

Handhabung: OMNI Creative Filter System

Die Handhabung ist im Grunde intuitiv: Man schraubt den Ring auf das Objektiv und legt dann je nach Wunsch Glasstäbe oder Folien vor das Objektiv. Diese halten fest in den magnetischen Halterungen – man muss also keine Angst haben, dass sie herausfallen. Im Gegenteil: Die Magnete sind so stark, dass man schon kräftig ziehen muss, um die Filterhalter wieder zu lösen. Bei den Folien ist das kein Problem. Bei den Glasstäben hatte ich zugegebenermaßen ein wenig Sorge, dass ich mit dem Glas versehentlich die Frontlinse berühren könnte. Hier könnte man zur Sicherheit einfach beispielsweise einen UV-Filter zwischen Omni-Magnetring und Objektiv schrauben. Auch die Funktion der einzelnen Elemente des Omni-Sets, wie der Halter für die Folien, erklärt sich von selbst: Halter aufschrauben, Folie einlegen, Halter wieder zuschrauben. Positiv fiel uns auf, dass bei der Folienhalterung ein weicher Schutz über die Klemme gelegt wurde, damit die Folie nicht auf Plastik geklemmt wird – so zerkratzt sie nicht.