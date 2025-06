Leica Camera AG präsentiert neue Uhrenserie

Die neue Leica ZM 1 und ZM 2 Urban Green überzeugen durch elegantes Fumé Noir Ziffernblatt

www.leica-camera.com

Die Leica Camera AG stellt heute ihre neue Uhrenserie vor: Die Leica ZM 1 Urban Green und die Leica ZM 2 Urban Green. Traditionelle Leica Handwerkskunst trifft auf Innovation in der Uhrenindustrie und setzt ein natürliches Statement in Form und Funktion. Das einzigartige Fumé Noir Ziffernblatt zeigt ein tiefes Dégradé von Grün zu Schwarz und macht im Zusammenspiel mit dem eleganten Edelstahl Milanaise Armband den Einklang von Natur und urbanem Lebensraum sichtbar. Zeitlos, präzise, geerdet.

Die Natur dient als Ursprung des funktionalen Designs und als Inspirationsquelle für perfekte Balance. Sie ist Sinnbild für den Fokus auf das Wesentliche und zeigt auf, dass natürliche Schönheit im kleinsten Detail verborgen ist. So besticht auch die minimalistische Ästhetik der Leica ZM 1 und Leica ZM 2 Urban Green mit ihrem gewölbten Saphirglas, den fein gestrahlten Oberflächen und dem Ziffernblatt aus hochfestem Aluminimum mit Längsschliff, dem Satinage vertikal. Die rhodinierten, diamantierten Indizes und Zeiger runden die feine Handarbeit Made in Germany ab.

Das hochwertige Edelstahl Milanaise Armband unterstreicht das elegante Erscheinungsbild der ZM 1 und ZM 2 Urban Green in Kombination mit dem einzigartigen Farbverlauf des Ziffernblatts von Grün zu Schwarz. Akribisch in Handarbeit gefertigt, massiv ausgeführt, vollsatiniert und versehen mit der Original Leica Gravur umschmeichelt die maschenartige Gewebestruktur des Uhrenarmbands jedes Handgelenk und setzt die neuen Zeitmesser perfekt in Szene. Die integrierte, verstellbare Sicherheitsfaltschließe und die beidseitigen Schnellwechselfederstege stehen zusätzlich für handwerkliche Präzisionsarbeit.

Über die ZM-Serie

Die im Februar 2022 lancierte Leica Uhrenserie „ZM“ (Zeitmesser) besteht aus zwei Modellen, der Leica ZM 1 und Leica ZM 2, die mit ihrer eigenen unverwechselbaren Designsprache, gepaart mit unkonventionellen Lösungen für klassische Zeitmessfunktionen eine Hommage an das traditionsreiche Erbe von Leica und an die Welt der Leica Kameras sind. Die patentierte Druckkrone ist inspiriert vom Auslöser der Leica Kameras und stoppt mit einem einfachen Druck das Uhrwerk, setzt den Sekundenzeiger auf null zurück und zeugt als Innovation in der Uhrenindustrie für eine einfache Handhabung der Zeiteinstellung. Damit löst sie eine Funktion, die von allen Uhrenmarken verwendet wird, auf originelle Weise und macht die Leica ZM 1 und ZM 2 zu einem typischen Leica Produkt. Die Leica ZM 2 verfügt über eine zusätzliche Funktion als GMT-Uhr (Greenwich Mean Time), die es den Tragenden zusammen mit einer Tag-/Nachtanzeige ermöglicht, zwei Zeitzonen mit einem einzigen Zeigersatz abzulesen. Die Uhrenmodelle Leica ZM 1 und ZM 2 sind mit dem selbst entwickelten und produzierten mechanischen Handaufzugswerk ausgestattet – und nun auch als Urban Green Fassungen erhältlich.

Seit über 150 Jahren ist Leica Synonym für Innovation, technische Exzellenz und zeitloses Design. Die neuen ZM 1 und ZM 2 Urban Green Fassungen verkörpern diese Werte und setzen die lange Tradition aus funktionalem Design, feinmechanischer Handwerkskunst und einem unerschütterlichen Engagement für außergewöhnliche Qualität fort – mit dem Ergebnis äußerst zuverlässige und ikonische Produkte zu präsentieren.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Leica ZM 1 Urban Green und die neue Leica ZM 2 Urban Green sind ab 28. Mai 2025 weltweit in ausgewählten Leica Stores und im Leica Online Store erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt für die Leica ZM 1 Urban Green 10.800 Euro inkl. MwSt. und für die Leica ZM 2 Urban Green 14.600 Euro inkl. MwSt.