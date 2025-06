Die Nikon Coolpix P1100 überzeugt im Praxiseinsatz mit ihrer geballten Zoom-Power. Beim Fotografieren der Praxisbilder (unten) am beliebten Fotospot an der Kölner Hohenzollernbrücke mit Blick auf den Rhein staunten wir nicht schlecht, als wir feststellten, wie weit wir mit dem extremen Brennweitenbereich von 24 bis 3.000 mm (KB) bis an die Spitze des Kölner Doms heranzoomen konnten. Die gezeigten Praxisbilder wurden von derselben Aufnahmeposition aus aufgenommen – und zwar aus der Hand. Zwischen unserem Standort und dem Kölner Dom liegen laut Google Maps etwa 640 Meter Luftlinie. Durch den effektiven optischen Bildstabilisator konnten wir die Teleaufnahme der Domspitze bei 3.000 mm (KB) aus der freien Hand mit 1/320 Sekunde fotografieren. Damit bietet die Coolpix P1100 vielfältige Einsatzmöglichkeiten.