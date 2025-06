SPECTARIS wird zur zentralen Interessenvertretung und Plattform für die Fototechnik- und Imaging-Branche in Deutschland

Nach der Auflösung des Photoindustrie-Verbands (PIV) zum Jahresende 2024 übernimmt der Deutsche Industrieverband SPECTARIS die Rolle als zentrale Interessenvertretung und Plattform für die Fototechnik- und Imaging-Branche in Deutschland. Mit dem neuen Verbandsprogramm „Fototechnik 2025+“ stärkt SPECTARIS die Sichtbarkeit der Branche, unterstützt bei regulatorischen und geschäftlichen Herausforderungen und bietet ein lebendiges Netzwerk für alle Marktakteure.

„Unser Programm 2025+ ist mehr als ein Willkommensgruß – es ist ein umfassendes Leistungsversprechen für eine Branche im Wandel“, erklärt Thorsten Kortemeier, Sprecher der SPECTARIS-Fachgruppe Fototechnik. „Wir bieten den Unternehmen eine verlässliche Heimat für Austausch, Einfluss und Weiterentwicklung – in Berlin, in Brüssel und in der Breite unserer Community.“

Konkret, praxisnah, gut vernetzt

Das neue Programm richtet sich an Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Fototechnik und Bildgebung. Es bietet ihnen ein umfangreiches Servicepaket:

Politische Interessenvertretung auf Bundes- und EU-Ebene für die zentralen Anliegen der Branche

Regelmäßiges Monitoring regulatorischer Entwicklungen, flankiert von Praxishilfen durch das SPECTARIS-Regulatory-Affairs-Team

Begleitung bei Außenwirtschaftsfragen wie Zoll, Exportkontrolle und Exportförderung

Begleitung von Leitmessen und Events wie IFA, OMR oder der neuen Imaging World

Netzwerktreffen und Branchendialoge, darunter zwei Tagungen jährlich mit Vertriebs- und Rechtsexpertise

Zugang zum Zukunftsfestival von SPECTARIS, bei dem sich Entscheider aus der Consumer Optics, der Photonik, Medizintechnik und Laborbranche austauschen

„Die Imaging-Branche braucht eine kraftvolle Vertretung, die die täglichen Herausforderungen der Unternehmen versteht und sich gleichzeitig strategisch für die Zukunft aufstellt“, betont Kortemeier. „Genau das bietet unser neues Verbandsprogramm – mit viel Expertise, engagiertem Teamwork und einem klaren Fokus auf Lösungen.“

Branchenereignisse 2025 im Überblick

Das neue Programm ist keine Theorie, sondern gelebte Verbandsarbeit. Im Jahr 2025 sind unter anderem folgende Veranstaltungen geplant:

7. Oktober: Zukunftsfestival SPECTARIS, Berlin

8. Oktober: Sitzung der AG „Sicherheit und Verteidigung“, Berlin

10.–12. Oktober: Tagung der Fachgruppe Fototechnik auf der Imaging World, Nürnberg

November: Workshop „Unternehmensnachfolge und Finanzierung“, Würzburg

Interessierte Unternehmen können das Programm „SPECTARIS Fototechnik 2025+“ nutzen, um sich über konkrete Leistungen und eine mögliche Mitgliedschaft zu informieren. Das Fototechnik-Team von SPECTARIS unterstützt Sie gerne bei Rückfragen.

Zur Spectaris-Webseite