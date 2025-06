Mit dem Gespür für das perfekte Hochzeitsfoto wurden die „The International Wedding Photographer of the Year Awards” vergeben. Bettina Vass darf sich über den Titel „International Wedding Photographer 2024” freuen.

Die International Wedding Photographer of the Year Awards zeichneten auch dieses Jahr wieder herausragende Hochzeitsfotografien aus aller Welt aus. Die diesjährige Gewinnerin, Bettina Vass aus Island, überzeugte mit einer spektakulären Aufnahme in der Katla-Eishöhle in Island, wo ein Hochzeitspaar vor der Kulisse einer Gletscherlandschaft posierte. Bettina, die erst vor fünf Jahren ihre Karriere in der Hochzeitsfotografie begann, konnte sich gegen über 2.000 Einsendungen von 450 Fotografen aus 63 Ländern durchsetzen und erhielt neben dem Hauptpreis auch den Emerging Artist Award. Mit ihren stimmungsvollen Bildern demonstrierte Bettina nicht nur technisches Können, sondern auch ein Gespür für außergewöhnliche Hochzeitsmomente. Alle ausgezeichneten und durchweg sehenswerten Siegerinnen und Sieger sowie die Top-15-Finalisten findest du auf iwpoty.com.

Die Fotografen konnten ihre Werke in zwölf Kategorien wie LIT, I-Do-Crew, Breaking the Rules oder Engagement/Non-Wedding einreichen. Ewelina Puk, die Gewinnerin der Kategorie „Dance Floor”, wollte mit ihrem Bild den magischen Moment des ersten Tanzes des Paares nach Sonnenuntergang einfangen. Die Siegerbilder zeigen wir euch unten.

International Wedding Photographer 2024: Siegerbilder