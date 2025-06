Für Profis der analogen Fotografie: Vom 14. bis 18. Juli 2025 bietet das Photo+Medienforum Kiel einen „Analoge Landschafts- und Architekturfotografie in Schwarzweiss – Advanced“ Kurs an, bei der Fotografen sich mit der Königsklasse der Schwarzweiß-Fotografie beschäftigen.

Kursbeschreibung: Handvergrößerte Schwarzweissfotos, aufgenommen mit Kameras im Kleinbild-, Mittel- und Großformat. Mit dieser Königsklasse der Schwarzweiß-Fotografie beschäftigen Sie sich in diesem Bildungsurlaub. Sie werden anschließend in der Lage sein, in Abhängigkeit vom gewählten Motiv und seiner Beleuchtung die Belichtung und Filmentwicklung für eine bestmögliche Tonwertwiedergabe gezielt zu steuern, Vorstellbarkeiten der Großbildkamera zur gezielten Lage der Schärfeebene und zur Vermeidung von stürzenden Linien zu nutzen, Farbfilter zur Kontraststeuerung einzusetzen, Langzeitbelichtungen durchzuführen und Handvergrößerungen im Labor selbst zu erstellen.

Analoge Landschafts- und Architekturfotografie in Schwarzweiss – Advanced: Inhalte

Aufbau und Funktionsweise von Kameras unterschiedlicher Aufnahmeformate

Verstellmöglichkeiten der Großbildkamera für Schärfeverlagerung und Vermeidung von stürzenden Linien

Auswahl des geeigneten S/W-Films

Kontraststeuerung über Belichtung und Filmentwicklung

Kontraststeuerung mit Farbfiltern während der Aufnahme

Erstellen von Langzeitbelichtungen unter Berücksichtigung von Reziprozitätsfehlern

Erstellen von Schwarzweiss-Handvergrößerungen

Gradationssteuerung, partielles Abwedeln und Nachbelichten und Split-Grade-Verfahren bei Fotopapieren mit variabler Gradation.

Vorkenntnisse: Grundlagen der Fotografie und die Arbeit im S/W-Labor sollte bereits bekannt sein.

Termin &Preis

14.- 18.07.2025

Mo: 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Di: 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Mi: 11:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Do: 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Fr: 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Preis: 700 Euro

Weitere Informationen zu Buchung und Unterkunft gibt es auch hier auf der Webseite des Photo+Medienforum Kiel: https://www.photomedienforum.de/event-details/analoge-landschafts-und-architekturfotografie-in-schwarzweiss-advanced