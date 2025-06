Für Freunde der gefiederten Luft- und Landbewohner beitet Radiant Photo 2 einen dezidierten Vogelworkflow. Die neuen Presets bieten KI-basierte Möglichkeiten, Vogelfotos gezielter und schneller zu bearbeiten. Wir zeigen, wie sie funktionieren und was sie können.

Für Tierfotografen, die sich auf Vögel spezialisiert haben, bietet die KI-basierte Bildbearbeitungssoftware Radiant Photo 2 (weitere Tipps auf PhotoScala) eine neue Möglichkeit, Tierfotos gezielter und schneller zu bearbeiten. Der optional erhältliche Bildverarbeitungsworkflow „Birds“ kostet 89 Euro und enthält 94 verschiedene intelligente Szenen. Mit dem neuen Workflow erkennt Radiant Photos 2 verschiedene Vogelarten von Kolibris über Singvögel und Pinguine bis hin zu Raubvögeln und passt die Bilder in Sekundenschnelle an. Das Besondere an der speziellen Szenenerkennung ist nicht nur die Erkennung der Vogelarten, sondern auch die Analyse des Hintergrunds, vor dem die Vögel fotografiert wurden. So unterscheidet die KI für jede Vogelart, ob die Tiere vor blauem Himmel fotografiert wurden, ob der Hintergrund eher braun oder farbintensiv ist, ob es sich um einen hellen oder dunklen Hintergrund handelt und ob die Vögel vor Vegetation oder Wasser fotografiert wurden. Anschließend schlägt Radiant Photo 2 passende Bildoptimierungen für die automatisch erkannte Szene vor. Mit den 94 intelligenten Voreinstellungen des neuen „Bird“-Workflows ermöglicht die KI eine sehr gute Bildkorrektur, die in den vier hier gezeigten Beispielen praktisch keine Anpassungen mehr erforderte. Die Ergebnisse sahen auf Anhieb sehr gut aus. Wer dennoch selbst eingreifen möchte, kann jeden Regler von Farbe über Kontrast und Schärfe bis hin zu Bildrauschen und Weißabgleich nach Belieben nachjustieren. Auch kreative Looks stehen bereit.

Radiant Photo 2 kann für 169 Euro auf radiantimaginglabs.com erworben werden. Es ist mit Windows & Mac kompatibel.