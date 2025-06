Neu: Think Tank Walker Pro Rolling Backpack und BackLight Long Lens Backpack

Transcontinenta GmbH, der Distributor von Think Tank in Deutschland und Österreich, kündigt die Erweiterung des professionellen Sortiments von Think Tank mit zwei spezialisierten Tragelösungen an: den Think Tank Walker Pro Rolling Backpack und den Think Tank BackLight Long Lens Backpack.

Die beiden neuen Think Tank Rucksäcke sind für ganz unterschiedliche fotografische Anforderungen konzipiert: Der Walker Pro Rolling Backpack richtet sich an urbane Profis, welche viel unterwegs sind, während der BackLight Long Lens Backpack für Tier-, Sport- und Vogelfotograf:innen gedacht ist, die mit langen Teleobjektiven in entlegenen Gebieten arbeiten.

Think Tank Walker Pro Rolling Backpack

Der neue Think Tank Walker Pro Rolling Backpack ist eine Weiterentwicklung der beliebten StreetWalker-Serie, überarbeitet mit mehr Stauraum, robusteren Materialien und einem schlanken, urban-technischen Look. Er ist eine Hybridlösung: halb Trolley, halb Rucksack, ideal für Profis, die sich zwischen Flughäfen und Hinterhöfen, Kopfsteinpflaster und Kongresshallen bewegen.

Dieser Rucksack wurde für maximale Mobilität entwickelt. Das schlanke, aufrechte Profil lässt sich mühelos durch enge Gänge rollen, während die ausklappbaren Schultergurte und das atmungsaktive Mesh-Rückenpolster für Tragekomfort sorgen, wenn Rollen nicht möglich ist. Ein gepolstertes Fach schützt ein 16″ MacBook Pro oder ein Tablet. Schnellzugriffstaschen bieten Platz für Smartphone, Stativ, Kabel und Trinkflasche. Robuste YKK RC Fuse Reißverschlüsse und ein verstärkter Teleskopgriff erhöhen die Langlebigkeit. Außerdem erfüllt der Rucksack die meisten Handgepäckbestimmungen für Flugreisen – eine Rücksprache mit der jeweiligen Fluggesellschaft wird jedoch empfohlen.

Was passt in den Rucksack?

Der Think Tank Walker Pro Rolling Backpack bietet Platz für ein Kameragehäuse mit Griff, ein zweites Standardgehäuse und 4-6 Objektive oder Zubehör. Es ist sogar genug Platz für ein 400mm f/2.8 montiert auf einem Standardgehäuse – mit zusätzlichem Platz für 2-3 weitere Objektive.

Der Walker Pro ist für Fotograf:innen konzipiert, die umfassenden Schutz für ihre Ausrüstung, reisefertige Robustheit und die Wahl zwischen Rollen und Tragen ohne Kompromisse wünschen.

Think Tank BackLight Long Lens Backpack

Der Think Tank BackLight Long Lens Backpack ist für eine andere Art von Einsatz gedacht. Speziell für Fotografen entwickelt, die mit Superteleobjektiven im Gelände arbeiten, bietet dieser Rucksack volle Unterstützung für schwere Objektive. Er bietet Platz für ein 600 mm f/4 oder sogar 800 mm f/5,6 Objektiv, das auf ein Kameragehäuse mit Batteriegriff montiert ist, mit oder ohne Telekonverter. Die Innenhöhe von 57 cm ermöglicht den sicheren Transport von professioneller Ausrüstung, ohne diese zerlegen zu müssen.

Der Zugang auf der Rückseite ermöglicht die Entnahme der Ausrüstung, ohne das Tragesystem zu verschmutzen – wichtig bei Schlamm, Schnee oder Sand. Aus strapazierfähigem 420D Dynatec Nylon, mit verschließbaren YKK-Reißverschlüssen und hochdichtem Schaumstoff, ist dieser Rucksack bereit für den Einsatz im Gelände. Das Neun-Punkt-Tragesystem, die atmungsaktive Lendenpolsterung und das 7-Liter-Tagesfach (für Jacke, Verpflegung oder Bekleidungsschichten) machen das Tragen an arbeitsreichen Tagen komfortabler. Stative können vorne oder seitlich befestigt werden. Ein gepolstertes Fach nimmt ein 13″-Tablet auf. Zum Lieferumfang gehören Trennwände, Polsterkissen und eine Regenhülle aus Realtree® Camo.

Dies ist kein Rucksack für Pendler. Er ist für Fotografen gedacht, die in Namibia Wildtieren auf der Spur sind, in Norwegen auf Adler warten oder schwere Ausrüstung durch Patagonien schleppen. Wer mit langen Objektiven arbeitet und draußen lebt, findet hier das richtige Werkzeug.

Preis und Verfügbarkeit

Der Think Tank Walker Pro Rolling Backpack und der BackLight Long Lens Backpack sind ab Ende Juni bei autorisierten Think Tank Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich. Preise und vollständige technische Spezifikationen werden zu diesem Zeitpunkt bekannt gegeben.