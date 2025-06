Auch das geringere Gewicht von jetzt 642 Gramm ist beeindruckend. Vor allem wenn man bedenkt, dass Sony gegenüber dem Vorgängermodell nicht nur eine zusätzliche Taste und einen neuen Schalter hinzugefügt hat, sondern auch das Linsensystem von ursprünglich elf Linsen in acht Gruppen auf jetzt 14 Linsen in neun Gruppen erweitert hat. Doch der Reihe nach.

Bei der Bedienung setzt Sony weiterhin auf einen Blendenring für die manuelle Blendenwahl in Drittelstufen von lichtstarken f/1,4 bis f/16. Wie bei der ersten Version des FE 85 mm f/1,4 GM lässt sich auch beim aktuellen Update des Teleobjektivs über einen „Click“-Schalter wählen, ob der Blendenring mit festen Raststufen oder stufenlos gedreht werden soll. Neu ist ein „Iris Lock“-Schalter, der verhindert, dass zum Beispiel von der Blendenskala für die manuelle Blendenwahl versehentlich auf die ebenfalls verfügbare „A = Automatik“-Stellung gedreht wird, bei der die Blende nicht mehr am Objektiv, sondern über die Kamera eingestellt wird. Diese Sperre kann auch umgekehrt genutzt werden, um ein Umschalten von Automatik auf manuelle Blendenwahl zu verhindern. Darüber hi­naus ergänzt Sony die bereits beim Vorgänger vorhandene Funktionstaste um eine zweite Fn-Taste oben am Objektiv. Auf diese Weise kann die über das Kameramenü für die Fn-Taste hinterlegte Funktion auch bei Hochformataufnahmen schnell aufgerufen werden.

Sehr gute Abbildungsleistung

Das optimierte Linsensystem des FE 85 mm f/1,4 GM II führt im CHIP Labor an der Messkamera Sony Alpha 7R IV zu einer deutlich verbesserten Abbildungsleistung. Neben einer im Vergleich zum Vorgängermodell um sechs Prozent auf sehr gute 91 Prozent verbesserten Auflösung in der Bildmitte mit 2.961 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) bei offener Blende kommt eine ebenfalls bei f/1,4 von 71 auf 85 Prozent verbesserte Schärfe in den Bildecken (2.758 Lp/Bh) hinzu. Bei zweifacher Abblendung erreicht das 85 mm GM II sogar 97 Prozent der an der Messkamera möglichen Auflösung in der Mitte und 85 Prozent in den Ecken.



Farbsäume, Verzeichnung und Vignettierung werden sehr gut korrigiert. Auch der schnelle Autofokus überzeugt mit einer hohen Präzision – vor allem bei Porträts samt Augen-AF.