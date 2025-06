Mit der neuen Adjustable Diffusion Serie bringt Godox eine Lösung für professionelle Lichtkontrolle auf den Markt. Die drei Modelle AD21, AD32 und AD33 ermöglichen eine stufenlose elektronische Anpassung der Lichtstreuung – von hartem, gerichteten Licht bis hin zu weicher Flächenbeleuchtung. Das macht sie besonders für Filmsets, Interviews und Studioeinsätze interessant.

Die Panels lassen sich per Controller, App, DMX oder optional auch via CRMX-Funkmodul steuern. Für den mobilen Einsatz bietet Godox vielfältige Stromversorgungsoptionen: USB-C, V-Mount oder NPF-Akkus. Je nach Akkutyp ist eine Laufzeit von bis zu 20 Stunden möglich.

Neben zwei Dimm-Modi – einmal in Prozent, einmal über Belichtungsreduktion in EV – bietet die Serie auch eine Frequenzanpassung in fünf Stufen für flimmerfreies Licht bei Highspeed-Aufnahmen. Die faltbaren Rahmen und die IP54-Zertifizierung erleichtern Transport und Außeneinsatz.

Die Panels sind ab sofort bei Godox-Händlern erhältlich. Der AD21 kostet 139,99 Euro, der AD32 liegt bei 219,99 Euro, der AD33 bei 329,99 Euro (jeweils UVP) – womit sie sogar einigermaßen erschwinglich sind, im Vergleich zu anderem Godox „Profi-Zubehör“ – wie beispielsweise das Godox KNOWLED MG2400R LED-Licht für über 9.000 Euro (wir berichteten).

Pressemitteilung Transcontinenta: