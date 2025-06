Kamera, Kunst und Kreativität: Juli-Highlights für Foto-Fans: elbsommer und Fotosafari im Hamburger Überseequartier

Der Juli steht im Überseequartier ganz im Zeichen des elbsommers: Fotografie- und Kamera-Fans sowie Interessierte können die HafenCity bei einer Fotosafari mit Workshops und Fotowalks gemeinsam durch die Linse entdecken, ihr Können im Fotowettbewerb messen und die aktuelle Open Art-Ausstellung bei geführten Artwalks erkunden. Der Fotowettbewerb findet vom 1. bis 29. Juli statt und die Siegerfotos werden ab dem Herbst auf dem Überseeboulevard ausgestellt. Die große Fotosafari findet am Wochenende des 26. und 27. Juli statt. STERN-Fotograf Oliver Hadji teilt praxisnah sein fotografisches Wissen, während HafenCity-Fotograf Thomas Hampel Einblicke in die Ausstellung „Stadt im Fluss“ gewährt, wo er in 50 Bildern die Entstehung von Hamburgs jüngstem Stadtteil nachzeichnet. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, um verbindliche Anmeldung wird gebeten.

elbsommer FOTOWETTBEWERB: Ob digital oder analog – Hauptsache Farbe

Vom 01. Juli bis 29. Juli 2025 findet der elbsommer Fotowettbewerb unter dem Thema „HafenCity im Blick – Wasser und Architektur“ statt und eröffnet für Teilnehmende die Chance, ab Herbst 2025 für ca. sechs Monate bei der nächsten OPEN ART auf dem Überseeboulevard ausgestellt zu werden.

Um sich der Jury-Beurteilung zu stellen und beim elbsommer Fotowettbewerb mitzumachen, müssen Teilnehmende im Wettbewerbszeitraum ihre fotografische Interpretation des Themas als Farbfoto auf Instagram hochladen, mit dem Hashtag #fotosafari2025 versehen, @ueberseeboulevard_hafencity markieren und den Accounts @25hourshotels_hamburg und @ueberseeboulevard_hafencity folgen.

Neben der Ausstellung des eigenen Bildes ist der elbsommer Fotowettbewerb mit den folgenden Preisen des 25h Hotels HafenCity prämiert:

Platz: 25hours Hotels-Gutschein (einlösbar in allen 25hours Hotels in der DACH-Region) Platz: heimat Restaurant-Gutschein für das „Herzstück Menü“ inkl. Weine, Softdrinks und Wasser im Wert von 100 Euro Platz: ein Frühstücksgutschein NENI für 2 Personen im Wert von 56 Euro

PORTRAITWORKSHOPS – Bildstarkes Foto-Wissen

The perfect shot: Im 90-minütigen Workshop mit Oliver Hadji dreht sich alles um das perfekte Portrait. Der STERN-Fotograf zeigt mit der Unterstützung eines gebuchten Models seine Tipps und Tricks. Was macht die optimale Belichtung aus? Wie findet man den passenden Winkel und die richtige Kameraeinstellung? Welche technischen Grundlagen sind essenziell? Damit kein Kniff entgeht, können die Teilnehmenden Oliver Hadji über einen Großbildschirm ganz genau auf die Finger schauen und im Anschluss selbst zur Kamera greifen. Eigenes Equipment oder Vorkenntnisse sind nicht notwendig, aber von Vorteil. Der Workshop findet in den Räumen von „Smile Eyes“ statt.

Termine: siehe weiter unten, Treffpunkt: Marktplatz Überseeboulevard, nördliches Überseequartier

FOTOWALKS – Fotografie trifft auf Stadtentwicklung

Für Neugierige: STERN-Fotograf Oliver Hadji führt die Teilnehmenden mit seinem 90-minütigen Fotowalk auf die Spuren des Verborgenen: Die Entdeckungstour sucht ungesehene Blickwinkel und Perspektiven auf die Hamburger HafenCity. Der Fotowalk richtet sich praxisnah sowohl an Fortgeschrittene mit eigenem Equipment als auch an Interessierte, die mit der Smartphone-Kamera teilnehmen möchten.

Termine: siehe weiter unten, Treffpunkt: Marktplatz Überseeboulevard, nördliches Überseequartier

ARTWALKS – Bild für Bild durch die Open Art-Ausstellung

Exklusive Einblicke in die „Stadt im Fluss“: Der Fotograf Thomas Hampel führt durch die 31. OPEN ART-Fotoausstellung. Unter dem Titel „Stadt im Fluss“ hat er eine 300 Meter lange Fotostrecke mit 50 verschiedenen Motiven zusammengestellt aus der heutigen HafenCity. Seit 2006 dokumentierte Thomas Hampel mit seiner Kamera den Entstehungs- und Veränderungsprozess der jüngsten Geschichte des Stadtteils. Von den ersten Gebäuden am Sandtorkai bis zu den Hochhäusern im Quartier Elbbrücken ist er seinen Motiven entlang der historischen Kaikanten gefolgt – Stadt und Fotograf im Fluss. Der Artwalk ist eine 60-minütige Zeitreise durch die jüngere Geschichte der HafenCity mit besonderen Insights und Hintergrundinformationen.

Termine: siehe weiter unten, Treffpunkt: Marktplatz Überseeboulevard, nördliches Überseequartier

TERMINÜBERSICHT auf einen Blick:

FOTOWETTBEWERB

Teilnahmezeitraum: 01. Juli bis 29. Juli 2025

Bekanntgabe der Gewinner:innen: Am 30./31. Juli 2025

FOTOSAFARI

Hinweis: Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Um verbindliche An- bzw. Abmeldung per E-Mail wird unter anmeldung.fotosafari@web.de gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es gilt „first come, first serve“.

Die Sponsoren der Fotosafari-Workshops und des diesjährigen Fotowettbewerbs sind die Augenklinik Smile Eyes und 25hours Hotels.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.überseequartier-nord.de/