Buchreview: Unterwasser von Toby Horn

„Unterwasser“ von Toby Horn gibt Einblick in die Fotografie der Meere und Seen – und bietet eine Fotoschule mit „Tiefgang“. Von bunten Fischen, wasserdichten Knöpfen und Wasser in der Maske. Wir haben es uns angeschaut.

Fotoratgeber gibt es wie Sand am Meer. Wer tiefer eintauchen will und unter der Oberfläche seine Erfüllung finden möchte, braucht einen Mentor, der ihn durch die Fremden Gezeiten navigiert. Toby Horn hat sich sein Herzensprojekt erfüllt und eine Fotoschule mit Tiefgang erstellt. Wer also spektakuläre Bilder machen möchte und einfach mal abtauchen will, ist bei „Unterwasser“ genau richtig. In seinem Buch beschreibt er, wie aus fotoaffinen Landratten echte Abenteurer auf den Spuren von Jacques Cousteau werden. Der Zauber von Unterwasserbildern und die Anziehungskraft, die sie auf uns ausüben ist unbestreitbar. Farbenfrohe Fische, prächtige Korallen und geheimnisvolle Wracks gibt es auf der Welt genug. Doch hierbei ist nicht nur die Fotoausrüstung, die Technik und ein paar Einstellungen wichtig, sondern auch eine Menge an Sachverstand und Kenntnissen, die für das Tauchen und das Verhalten unter Wasser nötig sind. Hier nimmt die Fotoschule von Toby Horn Sie in diese fantastische Welt mit.

Unterwasser von Toby Horn: Aufbau zum Abtauchen

Da Sie nicht einfach mal so Ihre Kamera mit in den Ozean nehmen können, legt das Buch viel Wert darauf, die Ausrüstung immer in Verbindung der entsprechenden Aktivitäten und der Umgebung in Zusammenhang zu bringen. Von der ersten Seite an wird die Verbindung zweier sehr umfangreicher und technisch anspruchsvollen Hobbys, dem Tauchen und der Fotografie, deutlich gemacht. Die ersten Kapitel sind daher mit mehr trockener Technik gefüllt. Sie behandeln die unterschiedlichen Kamera-Modelle und ihre Vor- und Nachteile im Handling und der Bedienbarkeit unter Wasser beziehungsweise im Gehäuse. Gleiches findet sich bei den Objektiven. Schließlich ist die Wahl hier im Vorfeld wichtiger als nahezu überall sonst: Sie können das Objektiv schließlich nicht einfach wechseln. Und so widmet sich Kapitel drei den Unterwassergehäusen. Durch jahrelange eigene Erfahrung, die der Autor vorweisen kann, bleibt keine Frage mehr offen. Im mittleren Drittel des Buchs geht es dann richtig tief. Zuerst sind die Kameraeinstellungen dran. Natürlich gelten unter Wasser andere Regeln, und wenn nach jedem getauchten Meter die Lichtverhältnisse für Fotos ungeeigneter werden, ist guter Rat Gold wert. Kapitel fünf und sechs sind dem Tauchen gewidmet. Der Umgang im Verbund mit der nötigen Tauchausrüstung und wichtige Informationen vor dem Tauchgang.

Unten im Meer

Bestens vorbereitet und ausgerüstet tauchen Sie mit dem Autor Horn dann endlich ab, in die unvergleichliche Schönheit und die zauberhafte Unterwasserwelt. Auch hier gelten klassische Fotoregeln, die sich in der Schwerelosigkeit etwas anders verhalten. Dafür gibt es viele praktische Tipps zu Motiv und Bildaufbau und Anwendungen unter Wasser. Anders als bei einem Shooting im Wald braucht es bei der Unterwasserfotografie etwas mehr Arbeitsaufwand direkt nach dem Shooting – was ausführlich im Kapitel neun bearbeitet wird. Ein Extrakapitel erhellt das Thema „externe Lichtquellen“. Der Umfang spiegelt sehr gut die Bedeutung der zusätzlichen Belichtung in dieser ungewöhnlichen Umgebung wider. Um langsam wieder an die Oberfläche zu gelangen, wird im letzten Kapital die perfekte Bearbeitung Ihrer spannenden Unterwasseraufnahmen behandelt.

Im Rausch der See

Die spannende Kombination des Abenteuers Tauchen und der kreativen Leidenschaft Fotografie ist Horn in seinem Buch sehr gut gelungen. Man merkt, wie er im Vorwort selbst schreibt, dass es ein Herzensprojekt war. Mit viel Sachverstand für beide Bereiche arbeitet er akkurat und merklich auf eigenen Erfahrungen basierend Schritt für Schritt die Checkliste ab, die für einen ungetrübten und sicheren Foto-Trip in der wunderschönen, aber lebensgefährlichen Umgebung nötig ist. In seinem Buch verbindet er die farbenfrohen Bilder, die wir so bewundern, und zeigt, wie Sie diese selbst machen können. Er setzt dabei auf eine gute Mischung aus Technik und Kreativität. Dabei wirkt es nie wie ein schlauchender Tauchkurs, sondern ganz bewusst wird der Spaß am Tauchen und an der Fotografie in den Mittelpunkt gerückt. Ein Buch für Taucher, Fotografierende und all jene, die beides noch werden wollen.