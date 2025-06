Bei der Q3 sind es elf Linsen in neun Gliedern und drei asphärische Linsenflächen, die eine Blende f/1,7 erlauben. Warum hat man sich in Wetzlar zu diesem Schritt entschieden? Außer fünf Millimeter mehr Tiefe und 29 Gramm mehr Gewicht hat sich im 60-MP-Sensor, dem hochauflösenden Sucher und klappbaren 3-Zoll-TFT-LDC-Display nichts geändert – auf den ersten Blick. Fotografiert man im JPEG-Format, steht der Digitalzoom zur Verfügung. Dieser liegt bei der Q3 in vier Stufen von 35 mm, 50 mm, 75 mm und 90 mm. Durch die neue Festbrennweite ergeben sich Werte von 60 mm, 75 mm, 120 mm und 150 mm. Die Q3 43 nutzt denselben effizienten Akku wie die Q3 und die SL3, der Hochleistungsanwendungen im Videobereich erlaubt. Den Vorgänger, wie er in der Q2 verbaut ist, kann man durchaus für die Fotografie als Back-up nutzen.

Die echte Sicht

Also, was macht diese Kamera dann so interessant? Es ist der Blick durch den Sucher auf das Motiv. Leica hat eine Kamera geschaffen, die durch ihre Linsenkonstruktion dem echten Sichtfeld entspricht. Die 43-mm-Brennweite zeigt einem exakt den sichtbaren Bereich, den man vor Augen hat, bevor man durch den Sucher blickte. Und das tut man! Die Faszination und das Gefühl greifen ganz langsam und subtil zu. Selbst eingefleischte LCD-Fans können nicht anders und beginnen den Sucher zu nutzen. Ehe man sich versieht, ist man mit der Kamera vor den Augen daran, die perfekte Komposition zu finden – stehend, kniend oder sogar liegend. Die natürliche Perspektive, der echte Blickwinkel und sogar das wortwörtliche „vor Augen führen“ dessen, was man wirklich sieht, führen zu einem Umdenken, einem Neudenken der Bildgestaltung bei jedem Anwender.

Nun ist die Brennweite an sich keine Weltneuheit. Jeder Fotografierende mit einer Vollformatkamera und einem 50-mm-Objektiv kennt die Vorzüge und Nachteile des „Fußzooms“. Gerade die Freunde der Genres Street, Reportage und Stadtarchitektur sind im Brennweitenbereich zwischen 28 und 50 Millimeter zu Hause. In Wetzlar ist man mit der Konstruktion der Linse mit 43 mm eben noch einen Schritt näher an die natürliche Perspektive gegangen. Und das spürt man bei jedem Bild. Auch im Praxistest war die digitale Wasserwaage ein gutes Werkzeug – man neigt doch dazu, zu neigen. Hat man sich einmal an den Rahmen gewöhnt, ist die Routine mit der Kamera einzigartig. Die Möglichkeit, sein Motiv durch bloße Betrachtung, den Moment durch Beobachtung und sein fertiges Bild schon vor dem Blick durch den Sucher vor einem zu sehen, macht die Q3 43 zu einer der intuitivsten Kompaktkameras auf dem Markt.

Authentisch und technisch

Das APO-Objektiv bietet eine Offenblende von f/2. Damit sind Situationen bei schwachem Licht kein Problem, auch dank der rauschfreien Bilder mit hohem ISO-Wert. Außerdem bekommt man immer noch ein weiches Bokeh, was gerade bei Porträts sehr natürlich ist. Sie haben richtig gelesen: Die 43 mm bilden verzerrungsfrei ab, und zusammen mit dem präzisen Augenautofokus sind auch Porträts im authentischen Blickwinkel sehr gut möglich. Die technischen Werte sind der Q3 in allen Belangen sehr ähnlich. So unterscheiden die beiden Kameras 90 Linienpaare im Zentrum bei kleinster ISO, doch an den Ecken bekommt die Q3 43 196 Linienpaare dazu. Ab einem ISO-Wert von 800 gewinnt die Q3 43 sogar knapp 400 Linienpaare im Vergleich dazu. Die Ergebnisse im Labor zeigen auch einen etwas flotteren Autofokus, was man wiederum mit 0,07 Sekunden mehr Zeit zwischen zwei Bildern bezahlt. Zum Thema „Bezahlen“ fällt der authentische Blick auch nicht aus dem Rahmen – für Leica-Verhältnisse. Mit 6.750 Euro ist sie 500 Euro über der Q3. Das metallisch, anthrazite Leder über dem Gehäuse, welches die einfache Farbwahl „black“ trägt, ist dafür bisher einzigartig.