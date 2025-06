Fotogipfel Oberstdorf, das Erlebnisfestival

02. Juli bis 06. Juli 2025 | Wasser | Schirmherren Felix & Christian Neureuther mit Bernd Ritschel

Mit dem Titel „Fotogipfel Oberstdorf, das Erlebnisfestival“ rückt das was das Festival seit jeher besonders macht stärker in den Vordergrund: das intensive Erleben, gemeinsames Entdecken, kreatives Inspirieren und lebendiges Vernetzen, mitten in der beeindruckenden Naturkulisse der Allgäuer Alpen.

Der Fotogipfel, das höchste Fotofestival Europas, ist kein klassisches Fotofestival. Es ist ein Ort, an dem Fotografie vom Tal bis auf den Gipfel, auf bis zu über 2.200 m, erlebt werden kann.

Im Zentrum stehen Eigenschaften, die den Charakter des Fotogipfels seit Jahren prägen.

Fotografie aus einer anderen Perspektive erleben und in Bewegung zu bringen: bei Wanderungen, Outdoor-Aktivitäten oder besonderen Live-Erlebnissen. Die vielfältigen Fotospots in und um Oberstdorf laden nicht nur zum Entdecken ein, sondern auch um neue Technik, Produkte, Trends auszuprobieren. Die einzigartige Natur, sowie Vorträge, Diskussionsrunden und Begegnungen mit Profis, wie den Schirmherren Felix & Christian Neureuther oder Naturfotograf Bernd Ritschel, inspirieren und geben kreative Impulse. Der offene Austausch unter Gleichgesinnten, das Miteinanderlernen und das gemeinsame Wachsen, getragen von einer lebendigen Community, die sich vor Ort und online vernetzt, machen den Fotogipfel besonders.

Mit dem neuen Leitspruch „Fotogipfel Oberstdorf, das Erlebnisfestival“ wird sichtbar, was den Fotogipfel auszeichnet: ein Ort der Begegnung und des Staunens, ein Festival, an dem Fotografie verbindet, inspiriert und bleibende Erinnerungen schafft. Fotografie als echtes Erlebnis mitten in der Natur, mitten im Moment, mitten in Oberstdorf.