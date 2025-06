Sony stellt die kompakte FX2 Kamera vor und erweitert die Vielseitigkeit der Cinema Line für Kreative

Die neue FX2 hat das Aussehen und die Funktionsfähigkeit der Cinema Line-Kameras. Sie kann hochauflösende Fotos aufnehmen und ist außerdem mit einem schwenkbaren Sucher ausgestattet.

Sony kündigt heute mit der FX2 (Modell ILME-FX2) das neueste Mitglied der bewährten Cinema Line-Familie an. Die FX2 bietet einen nahtlosen Einstieg in die breitere Cinema Line-Produktpalette und ermöglicht unabhängigen Filmemachern oder Teams, die eine vielseitige Kamera benötigen, einen stärkeren filmischen Ausdruck.

Yann Salmon-Legagneur, Head of IP&S Marketing, Sony Europe, sagt: „Die FX2 wurde als Reaktion auf das Feedback unserer Kunden entwickelt und ist eine erschwingliche Vollformat-Filmkamera mit einzigartigen Funktionen, die das Filmerlebnis verbessern. Besonders hervorzuheben ist der neue schwenkbare Sucher, der die Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessert und die Produktionsanforderungen erfüllt. Als Teil der Cinema Line verkörpert die FX2 die Kernwerte des filmischen Looks, der Zuverlässigkeit und der professionellen Benutzerfreundlichkeit. Sie zielt darauf ab, authentische Emotionen in jeder Aufnahme einzufangen und Kreative in allen Bereichen der Content-Produktion zu unterstützen.“

Vollformat-Film- und Standbildfunktionen

Die FX2 ist mit einem Vollformatsensor bestückt, der wie bei vielen anderen Cinema Line-Kameras atemberaubende Bilder und schöne Bokeh-Effekte liefert. Zudem besitzt die neue Kamera einen rückseitig belichteten Exmor R-Sensor mit effektiv 33,0 Megapixeln1 und erfasst mit bis zu 15+ Blendenstufen bei Verwendung des S-Log3 beeindruckende Details sowohl in hellen Bereichen als auch im Schatten.

Des Weiteren ist die Kamera mit Dual Base ISO für S-Log3 von 800 und 4000 ausgerüstet, was eine optimale Bildqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ermöglicht. Die FX2 ISO-Videoempfindlichkeit kann auf bis zu 102400 erweitert werden und ist damit ideal für Umgebungen mit wenig Licht. Die Kamera unterstützt außerdem mehrere Aufnahmeformate für flexible Postproduktions-Workflows, zeichnet in 4:2:2 10-Bit All-Intra auf und unterstützt unter anderem Formate wie XAVC S-I DCI 4K bei 24.00p.

Simone Sadocco, Kameramann und CSC-Student, äußerte sich zu diesen Funktionen: „Die Kamera hat mich mehrfach beeindruckt. Die duale Basis-ISO bei 800 und 4000 funktioniert einwandfrei; die Aufnahmen sind bei beiden Einstellungen sauber und rauschfrei, und der Wechsel zwischen den beiden Einstellungen geschieht reibungslos und effizient.“

Dank des internen Lüfters und der effektiven Wärmeableitungsstruktur profitiert die FX2 von einer erweiterten Aufnahmekapazität mit bis zu 13 Stunden kontinuierlicher Aufzeichnung in 4K 60p2. Die FX2 bietet außerdem variable Bildrateneinstellungen, die bis zu 60 BpS in 4K (für einen maximalen 2,5-fachen Slow Motion Effekt) und bis zu 120 BpS in Full HD (für bis zu 5-fache Slow Motion) ermöglichen. Sie unterstützt Log-Aufnahmen in den Modi Cine EI, Cine EI Quick und Flexible ISO und bietet damit vielseitige Workflows für unterschiedliche Produktionsanforderungen. Um den filmischen Ausdruck der Kamera noch zu verstärken, können Kreative bis zu 16 Benutzer-LUTs für die Videovorschau auf der Kamera importieren, was eine präzise Farbüberwachung am Set ermöglicht.

Filmemacher können überdies einfach und schnell kamerainterne Filmlooks nutzen, wobei standardmäßig S-Cinetone zusammen mit einer Reihe von Bildprofil- und Creative Look-Voreinstellungen eingestellt ist. Eine Desqueeze-Anzeigefunktion ist verfügbar und unterstützt sowohl 1,3-fache als auch 2,0-fache anamorphotische Objektive für einen präzisen Bildausschnitt.

Stefan Krenn, Kameramann für Werbefilme, findet: „Die Bildqualität und die Colour Science haben mir den gewünschten Look verliehen. Die Hauttöne waren sauber, der Dynamikbereich kam gut mit schwierigen Lichtverhältnissen zurecht, und das Material war unglaublich gut abstufbar. Es fühlte sich an wie ein echtes Kinowerkzeug, nur ohne das übliche Gewicht und die Anforderungen an die Einrichtung.“

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit für komfortablen Solobetrieb

Die FX2 verfügt über das gleiche kompakte, flache Design wie die Cinema Line FX3- und FX30-Kameras von Sony, wodurch Vertrautheit und Kompatibilität bei verschiedenen Setups gewährleistet sind. Eingebaute Befestigungspunkte (UNC 1/4-20 x3) ermöglichen eine kabellose Konfiguration und die Montage auf einem Stativ, wodurch eine größere Flexibilität beim Rigging entsteht. Ein optionaler Griff an der Oberseite verbessert die Mobilität und Kontrolle, insbesondere bei handgeführten oder dynamischen Aufnahmen. Die leichte, tragbare Bauweise mit Abmessungen von 129,7 x 77,8 x 103,7 mm und einem Gewicht von ca. 679 Gramm macht die Kamera ideal für Soloproduktionen oder kleine Teams.

Die Kamera bietet fortschrittliche Fokusfunktionen, die für Präzision und Kreativität ausgelegt sind. Der neue Echtzeit-Autofokus ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Leistung mit verbesserter Genauigkeit bei menschlichen Motiven. Die intelligente Motiverkennung erstreckt sich auch auf Tiere, Vögel, Fahrzeuge und Insekten, wobei ein Auto-Modus für die mühelose Erkennung zur Verfügung steht. Für noch mehr Kontrolle bietet die Kamera Tools wie die Kompensation des Focus Breathings, AF Assist und eine anpassbare Autofokus- Übergangsgeschwindigkeit und -Empfindlichkeit, so dass Kreative flexibel bei der Feinabstimmung für den Fokus für ausdrucksstarke, kinoreife Bilder sind.

Die Kamera verfügt zudem über den Active-Modus und den Dynamic Active-Modus, der neu in der Cinema Line ist. Beide Modi wurden entwickelt, um reibungslose und ruhige Handheld-Aufnahmen zu gewährleisten.

Die Auto Framing- Funktion der FX2 schneidet ein Motiv automatisch zu und verfolgt es, um es in einer prominenten Position zu halten, wenn die Kamera auf einem Stativ montiert ist. Dadurch entstehen Aufnahmen, die aussehen, als wären sie von einem erfahrenen Operator gemacht worden. Die Funktion Framing Stabilizer hält das Motiv automatisch in der gleichen Position im Bild, was z. B. nützlich sein kann, wenn sich der Kameramann neben dem Motiv bewegt.

Im Bereich der Standbilder bietet die Kamera eine zusätzliche Log-Aufnahmeoption mit einem neu hinzugefügten Menü „Log-Shooting“. Diese Funktion ermöglicht die Aufnahme von hochauflösenden 33MP Standbildern, die für die Farbkorrektur in der Postproduktion optimiert sind3. Die FX2 bietet außerdem eine reibungslose Bedienung mit einem MOVIE/STILL-Modus-Hebel, der ein schnelles Umschalten zwischen Standbild- und Filmaufnahmen ermöglicht. Je nach ausgewähltem Modus werden die angezeigten Menüpunkte automatisch angepasst. Zudem erleichtert langes Drücken auf die Fn-Taste, mit der der Aufnahmemodus aufgerufen und geändert werden kann, die Modusauswahl.

Verbesserte, aber vertraute Hardware, die von den Kinokameras von Sony übernommen wurde

Die Kamera verfügt über einen neuen, hochauflösenden, schwenkbaren EVF(Sucher) mit 3,68 Millionen Bildpunkten4, der mit einem für die Videoproduktion optimierten Betrachtungswinkel ausgestattet ist und mit einem tiefen Okular geliefert wird. Außerdem besitzt die Kamera einen 3,0-Typ-Touchscreen-LCD- Bildschirm mit variablem Blickwinkel, der eine einfache Bildgestaltung aus jeder Position ermöglicht. Die Bedienelemente sind intuitiv auf der Oberseite und um den Griff herum angeordnet und weisen Kontrollleuchten zur Aufnahmenanzeige auf. Ein anpassbarer „BIG6“-Bildschirm (Home) zeigt häufig verwendete Parameter wie FPS, ISO, Verschlusszeit (Winkel/Geschwindigkeit), Look-Voreinstellungen, Weißabgleich, Blende oder ND-Filterstatus (reine Referenzmenge, kein ND-Filter verbaut) an. Als Reaktion auf die wachsende Content-Zahl, die für Social-Media-Plattformen im 9:16-Format aufgenommen werden, zeigt die FX2 während der Aufnahme die Informationen auch vertikal an. Darüber hinaus verfügt das Modell mit Griff (ILME-FX2) über zwei XLR/TRS-Anschlüsse und eine 3,5-mm-Stereo-Minibuchse (Mikrofon), die einen professionellen digitalen 4-Kanal-Audio-Eingang mit 24 Bit ermöglichen.

Die Kamera bietet umfangreiche Erweiterungs- und Anschlussmöglichkeiten, einschließlich eines HDMI Typ-A-Anschlusses, der bis zu 4K 60p 4:2:2 10-Bit Video und 16-Bit RAW5 für High-End-Aufnahmen und Überwachung ausgeben kann. Für nahtlose Datenübertragung und Fernsteuerung unterstützt sie Dual-Band-Wi-Fi (2,4 GHz und 5 GHz6) sowie kabelgebundenes LAN über einen kompatiblen Adapter7. Des Weiteren ermöglicht der USB-Typ-C-Anschluss SuperSpeed-USB- Datenübertragungen mit 10 Gbit/s und unterstützt USB Power Delivery (PD), während die integrierte USB- und Netzwerk-Streaming- Unterstützung Live-Übertragungen und Remote-Produktionsworkflows zulässt8.

Soziale Verantwortung

Im Einklang mit der ehrgeizigen „Road to Zero“-Initiative von Sony unterstützt dieses Produkt die Vision des Unternehmens, bis 2050 keinen ökologischen Fußabdruck mehr zu hinterlassen. Der Herstellungsprozess spiegelt diese Verpflichtung durch Produktionsanlagen wider, die vollständig mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden9.

Das Kamerasystem bietet umfassende Zugänglichkeitsoptionen, darunter eine Screen-Reader-Funktion10 und eine Bildschirmvergrößerung, um sehbehinderte Benutzer bei einer Vielzahl von Menüpunkten zu unterstützen. Zusätzliche intuitive Bedienelemente verbessern die Benutzerfreundlichkeit für alle Foto- und Videograf*innen, darunter:

Autofokus mit Echtzeiterkennung, der manuelle Einstellungen reduziert

Optimierte Touch-Interface-Bedienung für direkte Menünavigation

Taktiles Tastendesign mit klarer Unterscheidung

Diese integrativen Designelemente stellen sicher, dass die professionellen Bildbearbeitungswerkzeuge für Foto- und Videograf*innen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zugänglich sind und gleichzeitig die volle Funktionsfähigkeit erhalten bleibt.

Preis und Verfügbarkeit

Sony FX2 ohne Griff: 3.199,00 Euro

Sony FX2 mit Griff (Kit): 3.699,00 Euro

Verfügbarkeit: ab Juli 2025 entweder nur mit Gehäuse oder mit Obergriff.

Ausführliche Produktinformationen über die Sony FX2 finden Sie hier.