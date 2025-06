Eine neue Studie zeigt: Fotodruck lebt – quer durch alle Altersgruppen, mit wachsendem Interesse an KI-gestützten Anwendungen. Zeitgleich feiert Google Photos sein 10-jähriges Jubiläum mit beeindruckenden Zahlen und neuen KI-Funktionen für die Zukunft. Und auf Adobe Stock zeigt sich eine klare Verschiebung: Fast die Hälfte aller Bilder ist inzwischen KI-generiert – ein Wendepunkt für Bildmärkte und Urheberschaft. Die Imaging Business News KW23/25 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW23/25

Neue Studie: Menschen jeden Alters printen Fotos

Laut einer aktuellen Studie von Rise Above Research druckt eine Mehrheit der Verbraucher aus verschiedenen Altersgruppen nach wie vor Fotos aus. Es ist offensichtlich, dass Fotodrucke ein wichtiger Bestandteil des digitalen Bildverarbeitungs-Ökosystems sind, und es besteht ein großes Interesse an neuen Technologien wie KI (Künstliche Intelligenz), die dazu beitragen könnten, den Markt in den kommenden Jahren zu stützen.

Insgesamt gaben 70 Prozent der Befragten in der Rise Above Research 2025 US Photo Printing Study an, dass sie Fotos ausdrucken. Am aktivsten sind dabei die 25- bis 34-Jährigen, aber auch über 70 Prozent der Altersgruppen von 13 bis 17 Jahren bis hin zu 45 bis 54 Jahren drucken Fotos aus. Die Verbraucher drucken Bilder unterschiedlicher Motive, von Familie und Kindern bis hin zu Haustieren, Landschaften und Essen, und sie verwenden sie als Schmuck in ihren Wohnungen bis hin zum Verschenken an Freunde und Familie oder zum Einfügen in traditionelle Fotoalben. Die Studie zeigt auch ein erhebliches Interesse an der Nutzung von KI im Print-Kontext. Insgesamt gaben 40 Prozent der gesamten Befragten an, dass sie Interesse an der Nutzung von KI für den Fotodruck und kreative Projekte haben, und 24 Prozent gaben an, dass sie KI bereits für diese Zwecke einsetzen.

Mehr hierzu auf thedeadpixelssociety.com (Englisch)

Google Photos: 10 Jahre alt, mit über 9 Billionen Fotos und Videos gefüllt

Google Photos feiert in diesen Tagen sein 10-jähriges Jubiläum. Die Plattform hat sich von einer einfachen Speicherlösung zu einem leistungsstarken Tool zum Organisieren, Bearbeiten und Teilen von Fotos und Videos entwickelt. Zur Feier des Jubiläums hat Google neue Funktionen angekündigt, die das nächste Jahrzehnt einläuten sollen. Mit 1,5 Milliarden Nutzern pro Monat und über 9 Billionen gespeicherten Fotos und Videos bleibt Google Photos ein wichtiger Eckpfeiler des digitalen Lebens zahlreicher Menschen. Shimrit Ben-Yair, Vice President von Google Photos & Google One: “Jeden Monat führen Menschen weltweit mehr als 370 Millionen Suchanfragen durch, teilen 440 Millionen Erinnerungen und bearbeiten 210 Millionen Fotos. Wir werden die Grenzen des Möglichen mit KI erweitern und neue Wege erschließen, um Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, sich mit ihnen zu verbinden und sie zu teilen.“

Mehr hierzu auf der Google-Seite (Englisch).

Fast die Hälfte der Bilder auf Adobe Stock sind KI-generiert

Zahlreiche Fotografen in den USA berichten, dass Adobe Stock (ehemals Fotolia) Upload-Beschränkungen auferlegt hat, nachdem die Bildverkaufsplattform mit KI-Bildern überschwemmt wurde. Insider Robert Kneschke enthüllt im Blog „Daily Life of a Photo Producer“, dass Anfang Mai fast 50 Prozent der Bilder im Portfolio von Adobe Stock KI-Bilder waren. Das würde bedeuten, dass in nur drei Jahren über 300 Millionen KI-Bilder hochgeladen wurden. Zum Vergleich: Es dauerte 20 Jahre, bis Fotografen so viele echte Fotos auf Adobe Stock hochgeladen hatten. Kneschkes Aufzeichnungen zeigen, dass im April 2025 313 Millionen KI-Bilder auf Adobe Stock verfügbar waren und 342 Millionen echte Fotos – 29 Millionen Bilder weniger als 50/50.