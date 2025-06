10 Jahre Excire: Künstliche Intelligenz als Fotojuror

Die Pattern Recognition Company GmbH (PRC) feiert das 10-jährige Jubiläum ihrer KI-basierten Fotomanagement-Software Excire mit einem besonderen Fotowettbewerb. Vom 1. bis 30. Juni 2025 sind Fotografen und Fotografinnen eingeladen, ihre besten Fotos zum Thema „Menschen“ einzureichen – und diese von der Excire-KI bewerten zu lassen. Den Siegern winken Preisgelder von insgesamt 7.000 Euro.

Seit zehn Jahren unterstützt die intelligente Fotomanagement-Software Excire Fotografen und Fotografinnen dabei, Bildarchive schnell, gezielt und intuitiv zu organisieren und zu durchsuchen. Die mehrfach ausgezeichnete Software setzt auf modernste KI-Technologien und wurde von der Lübecker PRC GmbH entwickelt, einem vor 20 Jahren als Ausgründung der Universität zu Lübeck entstandenen KI-Technologieunternehmen.

Excire: Intelligentes Fotomanagement made in Germany

Heute ist Excire eine feste Größe in der Fotobranche und in zahlreichen Arbeitsumgebungen im Einsatz – vom ambitionierten Hobby- über Profifotografen bis hin zu Behörden und Medienunternehmen. Ein ganzes Team an KI-Experten und Informatikern aus den Bereichen Maschinelles Lernen, Computer Vision, Neuronale Netze und Deep Learning arbeitet inzwischen an der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Excire und den eingesetzten KI-Technologien. Die intelligente Software ermöglicht unter anderem die automatische Analyse, Verschlagwortung und Bewertung von Fotos und Videos, die Suche nach Stichworten, ähnlichen Fotos, Duplikaten oder Personen sowie das Finden über die freie Texteingabe. „Künstliche Intelligenz kann dem Anwender viele lästige und zeitintensive Aufgaben der Bildverwaltung abnehmen, sodass er wieder Zeit für das Wesentliche hat – die Fotografie. Das reicht von der Organisation von Fotos und Videos über das Finden bestimmter Aufnahmen bis zur Fotoauswahl“, erklärt Prof. Barth, einer der Gründer von PRC, den Erfolg der Software.

Excire gibt es für Einzelanwender als Standalone-Version Excire Foto und als Lightroom-Plugin Excire Search. Mit der Excire Foto Office Edition wird außerdem eine netzwerkfähige Version für Unternehmen angeboten. Die Excire-Technologie lässt sich über entsprechende Schnittstellen auch in Fremdsoftware einbinden und wird unter anderem in DAM-Systemen und in der Forensik eingesetzt. Excire läuft DSGVO-konform lokal und ohne Cloud-Anbindung auf dem Rechner und ist für Windows und macOS erhältlich. Eine Testversion kann unter www.excire.com angefordert werden.

Fotowettbewerb mit KI-Juror und hohen Preisgeldern

Anlässlich des Jubiläums von Excire startet die PRC GmbH am 1. Juni einen besonderen Fotowettbewerb zum Thema „Menschen“, bei dem Preisgelder von insgesamt 7.000€ winken. Der Clou: Die eingereichten Bilder werden nicht von einer klassischen Jury beurteilt, sondern ausschließlich von der Künstlichen Intelligenz von Excire, die diese in Echtzeit bewertet. Die Excire-KI wurde mit hunderttausenden, von zahlreichen Profi – und ambitionierten Hobbyfotografen kuratierten Fotos trainiert und hat auf dieser Basis ein Gespür für Komposition, Stimmung, technische Qualität und visuelle Wirkung entwickelt.

Aber ist eine KI tatsächlich in der Lage, Fotos zu beurteilen? „Natürlich kann Künstliche Intelligenz menschlichen Geschmack nicht ersetzen, aber sehr wohl objektiv analysieren, was gute Fotos auszeichnet. Die Excire-KI bewertet neutral und ohne subjektive Vorlieben und wurde bereits bei mehreren renommierten Fotowettbewerben als Juror eingesetzt“, antwortet Prof. Barth.

Das Thema: Der Mensch in all seinen Facetten

Fotografen und Fotografinnen sind eingeladen, vom 1. bis 30. Juni 2025 ihre besten Porträts und People-Fotografien zum Thema „Menschen“ auf der Excire Wettbewerbsseite competition.excire.com einzureichen. Die Aufnahme wird sofort von der Excire-KI bewertet, sodass die Teilnehmenden direkt Feedback zu ihrer Platzierung erhalten. Gesucht werden Fotos, die den Menschen in all seinen Facetten zeigen: ausdrucksstarke Porträts, emotionale Augenblicke, bewegende Alltagsszenen oder kulturelle Eindrücke. Es geht um Bilder, die das Leben erzählen: Begegnungen, Charaktere, Stimmungen oder stille Momente, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht.

Die Teilnahme am Fotowettbewerb steht allen Fotograf:innen ab 18 Jahren offen und ist kostenlos. Im Wettbewerbszeitraum kann pro Tag ein Foto auf der Wettbewerbsseite competition.excire.com eingereicht werden. KI-generierte Bilder sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die ersten drei Plätze der Gesamtwertung dürfen sich über hohe Geldpreise freuen: 4.000€ für den 1. Platz, 2.000€ für den 2. Platz und 1.000€ für den 3. Platz. Alle Teilnehmenden erhalten außerdem einen 20% Rabattcode auf Excire Foto oder Excire Search. Die eingereichten Fotos werden übrigens nicht zu Trainingszwecken verwendet.

Und noch ein kleiner Tipp: Excire-Nutzer oder Excire-Tester können mit der in Excire integrierten Ästhetikbewertung vor der Einreichung herausfinden, welches ihrer Fotos die besten Chancen beim Wettbewerb hat.

Weitere Informationen zur Teilnahme

Alle Informationen, Teilnahmebedingungen und die Möglichkeit zur Einreichung finden sich unter competition.excire.com. Weitere Informationen zu Excire gibt es unter www.excire.com.