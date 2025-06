Mit dem Spotvorsatz von Rollei sind die Möglichkeiten unendlich, verschiedene Lichtmuster und Farben miteinander zu kombinieren. Wir haben ihn im Test unter die Lupe genommen.

Der optische Spotvorsatz für Candela 60/100 wurde speziell für die bei Rollei erhältlichen Candela-LED- Dauerlichter mit 60 und 100 Watt entwickelt. Im Praxistest kam die Candela 100 Bi-Color- Leuchte zum Einsatz, die wir in Sekundenschnelle über den Bowens-Anschluss mit dem Spotvorsatz verbunden haben. Da der sehr gut verarbeitete und robuste Spotvorsatz satte 2,11 Kilogramm wiegt, ist er mit einer eigenen Stativhalterung ausgestattet.

Spotvorsatz für Candela im Test: Abwechslungsreiche Effekte

Kreative Fotografen können sich mit dem Spotvorsatz ordentlich austoben. Wie auf unseren Praxisfotos zu sehen ist, lässt sich das Licht über vier Blendenlamellen gezielt in unterschiedlich große vier- oder dreieckige Formen bringen. Wer etwas Farbe ins Spiel bringen möchte, kann über den mitgelieferten Farbgelfilter-Halter verschiedenfarbige Farbfolien vorne am Spotvorsatz einsetzen. Darüber hinaus lädt der Gobo-Halter zum Experimentieren ein. Gobos sind Masken, mit denen sich verschiedene Lichtmuster erzeugen lassen. Gleich 29 dieser Schablonen von Sternen über Herzen bis zur Palme liegen dem Liefer- umfang bei. Ein wichtiges Ausstattungsmerkmal ist die eingebaute 20-Grad-Linse. Sie dient zur Fokussierung und wird nach vorne oder hinten geschoben, um die Kanten der Lichtmuster scharf oder weich darzustellen. Der Spotvorsatz bedarf etwas Übung, macht in der Praxis aber viel Spaß. Einziges Manko: Es ist teilweise schwierig, die Position des Spotvorsatzes über die Schraube am Stativarm präzise einzustellen. Der Lichtkegel bewegt sich beim Festziehen um wenige Millimeter.