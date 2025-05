Rollei Frame Flipper XL im Test: Fotofreude kreuz und quer

Mit dem Frame Flipper XL von Rollei im Test fällt man nicht so schnell aus dem Rahmen. Dank stabiler Schraube und solider Schiene lässt sich die Kamera blitzschnell drehen.

Es gibt so viele Entscheidungen, wenn man ein Bild aufnehmen möchte. Doch mit einer Modifikation steht und fällt das ganz Bild: das Format. Hoch oder quer ist mehr als eine Glaubensfrage und wirkt sich auf den Stil des Bildes aus. Der Frame Flipper (News dazu auf PhotoScala) von Rollei greift Ihnen genau da unter die Arme. Damit ist es Ihnen möglich, in Sekundenschnelle Ihre Kamera vom Hoch- ins Querformat zu bringen, ohne etwas am Stativ zu verändern. Der Flipper wird mit der normalen Schraube auf Ihrem Stativfuß befestigt. Alternativ passt der Schlitten auch direkt in die Arca-Swiss-Stative. Auf der anderen Seite ist ebenfalls eine Aufnahme für die Kamera, die einem Stativfuß gleicht. Die Aufnahme für die Kamera ist 25 Millimeter höhenverstellbar, der Schlitz für die Schraubaufnahme bietet 35 Millimeter Spielraum, und rutschhemmende Pads sichern Ihre Kamera, schon bevor die Schraube ganz angezogen ist. Dazwischen ist das Kernstück: der Schwingrahmen. Durch eine griffige und farblich abgesetzte Schraube wird die Halterung gelöst, und die Kamera kann leichtgängig um bis zu 90 Grad geneigt werden. Ein Feststellen ist jederzeit möglich.

Rollei Frame Flipper XL im Test: Ausgeflippt oder im Rahmen?

Der Frame Flipper ist in zwei Größen für Objektive mit einem Durchmesser von bis zu 64 und bis 84 Millimeter erhältlich. Durch die flexiblen Einstellungsmöglichkeiten hat jede Kamera Platz auf dem Flipper. Manuelles Einstellen am Blendenring oder Fokussieren stellt kein Problem dar. Der Zugriff auf die Bedienelemente oben oder hinten an der Kamera sowie auf den Speicherkartenslot ist immer gegeben. Besonders schön: Rollei hat dem Frame Flipper noch einen versteckten Inbusschlüssel spendiert. Dieser passt zu allen Schrauben, die nötig sind, um den Flipper einzustellen, und zu den meisten Stativschrauben. In der kleinen Version wiegt er 140, in der großen 220 Gramm. Dafür wirkt die Aluminiumkonstruktion sehr robust und hochwertig. Die Tragkraft beträgt drei beziehungsweise fünf Kilo. Trotz des geringen Maßes ist er nichts für die Hosentasche. Wenn Sie Ihr Stativ mit allen Wasserwaagen am idealen Platz aufgestellt und ausgerichtet haben, ist selbst für stolze Besitzer eines Kugelkopfs der Schwenk mit weiterer Ausrichtung verbunden. Der Frame Flipper ist dafür ein praktischer Helfer. Er kann den Formatwechsel mit einem kleinen Handgriff vollziehen oder unterstützt schon beim Gerade-Ausrichten auf den Horizont.