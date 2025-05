Innenaufnahmen mit dem Blitz

Blitzen Sie mehrmals an verschiedenen Stellen, um das Licht im Innenraum an vorhandene Fenster anzupassen.

Stativ-Vorteil: Eine statische Szene kann man in Segmente aufteilen und diese einzeln beleuchten. Wenn die Kamera auf einem Stativ steht, kann man sich in der Szene bewegen und die Belichtung für jedes Segment hintereinander anpassen. Eine Möglichkeit, den Blitz auszulösen, ist, einen Selbstauslöser zu verwenden.

Kameraeinstellung: Unsere Kamera ist auf manuellen Modus mit Blende f/11, 1/100 Sekunde und ISO 200 eingestellt. So bekommen wir eine gute Belichtung für draußen, aber der Innenraum ist ziemlich dunkel. Wir können den Blitz nutzen, um den Innenraum aufzuhellen. So sieht er genau so aus wie der Außenbereich.

Blitzlicht: Unser Blitz ist ein einzelner Godox-AD300-Kopf(News dazu auf PhotoScala) mit einem großen Parabolschirm. Der Sender ist am Blitzschuh der Kamera befestigt. Wir haben den Blitz auf manuelle Leistung bei 1/2 Leistung eingestellt. Wir können den Blitz in der Szene bewegen und die Leistung an die verschiedenen Teile anpassen, die wir beleuchten.

Lichtführung: Richten Sie den Blitz so aus, dass er mit der Richtung des Umgebungslichts übereinstimmt. Hier sind die großen Fenster die Hauptlichtquelle, also haben wir den Blitz auf diesen Teil der Szene gerichtet, damit die Details im Raum ähnlich beleuchtet werden. So wirkt der Blitz nicht zu unnatürlich.

Styling und Unordnung: Für eine gelungene Inneneinrichtung ist das Styling von großer Bedeutung. Die sorgfältige Platzierung einer Blumenvase, eines Buchs auf dem Bett oder einer Kaffeekanne kann einen großen Unterschied machen, da sie interessante Akzente in der Szene setzen. Zu viel Unordnung kann aber auch ablenken.

Linien beachten: Wenn Sie die Kamera mit einem Weitwinkelobjektiv nach oben neigen, sind die vertikalen Linien in der Szene nicht parallel. Sie können konvergierende Vertikalen verhindern, indem Sie die Kamera nicht neigen, sondern nach oben oder unten bewegen, damit der Sensor parallel zu den Vertikalen bleibt.