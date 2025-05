GDT wird Partner des 13. Fotogipfel Oberstdorf – Naturfotografie trifft Erlebnisfestival

Wenn sich vom 2. bis 6. Juli 2025 die internationale Fotoszene erneut in Oberstdorf versammelt, wird das Erlebnisfestival in den Allgäuer Alpen um eine bedeutende Partnerschaft erweitert: die GDT – Gesellschaft für Naturfotografie ist offizieller Partner des Fotogipfels Oberstdorf.

Die GDT bringt ihre einzigartige Expertise im Bereich Natur- und Umweltfotografie in das Festival ein – mit eindrucksvollen Ausstellungen, inspirierenden Vorträgen und direkten Begegnungen mit renommierten Fotografen.

„Wir freuen uns sehr, dass der Fotogipfel und die GDT den seit zwei Jahren gemeinsam beschrittenen Weg fortsetzen. Unsere Partnerschaft trägt mit dem diesjährigen GDT-Tag neue, vielversprechende Früchte. Egal, ob man selbst in der Naturfotografie aktiv ist oder einfach die Ausstellungen, Vorträge und Naturerlebnisse vor der beeindruckenden Bergkulisse Oberstdorfs genießen möchte: Der Fotogipfel bietet den idealen Rahmen dafür.

Mit großer Vorfreude sehen wir spannenden Begegnungen mit unseren Mitgliedern sowie allen naturbegeisterten Besucherinnen und Besuchern entgegen.“ so Stephan Fürnrohr, Präsident der GDT.

Highlights der GDT beim Fotogipfel 2025:

❖ Outdoor Fotoinstallation von Stephan Fürnrohr „Eisberge“ vor dem Oberstdorf Haus

❖ Outdoor-Ausstellung im Fuggerpark „Unser blauer Planet-Verborgene Welt unter Wasser“

Eine eindrucksvolle fotografische Reise in die faszinierende Welt unter Wasser – sensibel inszeniert und großformatig präsentiert inmitten der alpinen Landschaft.

❖ „GDT Abend der Naturfotografie „Wildnis hautnah“ GDT Abend der Naturfotografie“

Ein emotionaler Höhepunkt des GDT Tags: Mit Vorträgen u. a. von Beate Oswald („Meine tierischen Abenteuer – Mongolei“), Stephan Fürnrohr („Vom Wesen des Eises“), Karsten Mosebach („Gute Fotos, harte Arbeit – Spektakuläre Eulenbilder“) und Karl Seidl für die GDT Regionalgruppe München und Südbayern („Wilde Isar“). Anschließender Ausklang beim „GDT Schlummertrunk“ – dem offenen Chillout mit den Referenten.

❖ Workshops

Exklusive Fotoworkshops rund um Steinböcke und das Alpenschneehuhn verbinden Fachwissen, Naturerlebnis und Praxis hautnah.

❖ GDT-Jugendabend: „Junge Gesichter der GDT“

Naturfotografie trifft Zukunft – junge Talente zeigen, wie sie mit der Kamera Umweltschutz, Kunst und Haltung verbinden.

❖ Interaktive Naturfoto-Rallye: „GDT Gipfelquiz – Gemeinsam für die Natur“

Mitmachstationen für alle Altersgruppen – am GDT Tag inklusive Preisverleihung.

❖ „Eine kleine Auszeit“ – die GDT Bücher-Lounge

Rückzugsort und Inspirationsquelle: Fachliteratur, Bildbände, Begegnung.

„Ich persönlich freue mich sehr über die Partnerschaft. Dieser Schritt ist eine echte Premiere in der Deutschen Fotofestivallandschaft. Wir ergänzen uns perfekt und schaffen einen echten Mehrwert für unsere Partner, Aussteller und Besucher.“ Christian Popkes, Initiator und künstlerischer Leiter

Die Partnerschaft mit der GDT ist dabei mehr als ein Programmpunkt – sie ist ein inhaltliches Signal. Ein gemeinsames Bekenntnis zu Qualität, Tiefe und Verantwortung in der Fotografie. Sie unterstreicht, was den Fotogipfel Oberstdorf seit Jahren auszeichnet: den Mut zur Haltung, die Freude am Dialog und die Kraft der Bilder, Menschen zu bewegen.

Eine Plattform, die inspiriert, vernetzt und begeistert – zwischen Linse und Landschaft, zwischen Austausch und Augenblick.