Zum 1. Juni 2025 übernimmt die Berliner Fotograf:innenagentur OSTKREUZ das Fotoarchiv und Lizenzgeschäft der Agentur Focus. Damit geht auch das Deutschlandgeschäft für die ikonische Bildagentur Magnum Photos übergangsweise für sechs Monate in die Verantwortung von OSTKREUZ. Die Übernahme erfolgt laut Mitteilung auf Wunsch von Focus.

Für den deutschen Fotomarkt bedeutet dieser Schritt eine bedeutende Neuordnung: Focus, einst eine der wichtigsten Agenturen für dokumentarische und journalistische Fotografie in Deutschland, zieht sich aus dem Lizenzgeschäft zurück. OSTKREUZ, seit über drei Jahrzehnten selbstbewusste Vertreterin einer autor:innengetriebenen Fotografie, übernimmt damit nicht nur Inhalte, sondern auch Kundenkontakte und die weitere Betreuung von Bildanfragen.

Kunden der Agentur Focus wurden im Vorfeld über den Übergang informiert. Sie haben die Möglichkeit, der Übertragung ihrer Daten zu widersprechen. Ohne Rückmeldung bis zum 31. Mai 2025 gilt die Einwilligung als erteilt. Auch nach diesem Datum bleibt ein Widerspruch jederzeit möglich.

Was die Übernahme für die langfristige Betreuung des Magnum-Archivs in Deutschland bedeutet, ist derzeit noch offen. OSTKREUZ kündigte an, weitere Informationen in Kürze zu veröffentlichen. In der Szene wird der Schritt aufmerksam beobachtet: OSTKREUZ gilt mit seinem klaren fotografischen Profil und seiner kollektiven Struktur als Gegenentwurf zu klassischen Bildagenturen – die Übernahme könnte somit auch ein Signal für einen neuen Umgang mit fotografischem Erbe und Rechten im digitalen Zeitalter sein.

Pressemitteilung OSTKREUZ – Agentur der Fotografen: