Mit dem LAOWA 15mm f/4,5 Macro 1:2 bringt Venus Optics ein ungewöhnliches Weitwinkel-Makroobjektiv für Vollformatkameras auf den Markt – und stellt eine offizielle Beispielbilder-Galerie bereit, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Die Aufnahmen vermitteln einen Eindruck davon, wie sich der große Bildwinkel (110,5°) und der Makro-Abbildungsmaßstab von 1:2 in der Praxis kombinieren lassen.

Die Beispielbilder zeigen typische Anwendungsbereiche des Objektivs: Nahaufnahmen von Pflanzen oder Texturen im Vordergrund, kombiniert mit einem weit auslaufenden Hintergrund. Dank der geringen Naheinstellgrenze von 12,9 cm lässt sich das Hauptmotiv großformatig inszenieren, ohne die Umgebung aus dem Blick zu verlieren – ein Effekt, der mit klassischen Makroobjektiven so nicht möglich ist.

Die Optik ist manuell zu bedienen, aufgebaut aus 16 Linsen in 11 Gruppen (darunter zwei asphärische und vier ED-Elemente), und wiegt rund 308 g. Für Sony E, Nikon Z und Canon EF gibt es eine elektronische Blendensteuerung mit EXIF-Datenübertragung, bei Nikon F, Canon RF und L-Mount erfolgt die Blendenwahl manuell.

Mehr zum Objektiv gibt es hier in der News auf PhotoScala. Und unter www.big-photo.de

LAOWA 15mm f/4,5 Macro 1:2 Beispielbilder-Galerie

Im Anschluss zeigen wir eine Auswahl der Bilder, die der Hersteller als Beispiele in der Pressemitteilung mitlieferte – darunter Natur-, Street- und Architekturaufnahmen mit Makro-Fokus. Aber auch einige Aufnahmen, die zeigen, was das Weitwinkel-Objektiv an Blickweite für Landschaftsaufnahmen bietet. Und gerade im Makrobereich scheint das Objektiv durchaus seine Stärken auszuspielen.