Um bei Ihren Stammkunden im Gedächtnis zu bleiben oder neue Kunden zu gewinnen, ist es wichtig, immer wieder neue Produkte anzubieten. Werten Sie das Portfolio Ihres Fotobusiness mit einzigartigen kleinen Postkarten auf.

Als Fotograf, der ein Unternehmen führt, kann die Aufrechterhaltung des Kontakts zu bestehenden Kunden sowie das gleichzeitige Gewinnen neuer Kunden eine Herausforderung sein. Die Pflege bestehender Beziehungen ist jedoch von entscheidender Bedeutung. Sie hilft, Wiederholungsaufträge von früheren Kunden zu erhalten und Ihre Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen, indem Sie Ihr gesamtes Leistungsspektrum präsentieren. Für ein erfolgreiches Fotogeschäft ist es nicht ausreichend, sich an die breite Öffentlichkeit zu wenden, auch die Ansprache von Einzelpersonen ist wichtig. Hier kommt der persönliche Kontakt ins Spiel. Eine der besten Möglichkeiten, mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben, ist das Versenden eines Newsletters. Das ist auch eine gute Möglichkeit, Ihre Arbeit vorzustellen und Ihre Kunden an Sie zu binden. So können Sie darüber auch neue Produkte in Ihrem Portfolio präsentieren. Eine Idee sind hier Kartendrucke, deren Vielfalt wir hier einmal vorstellen wollen.

Kleine Postkarten fürs Fotobusiness: Unsere Tipps